Загадки уикенда: «Реал» и Гвардиола снова без побед?

«Соккер.ру» готовится к футбольному пиршеству, которое стартует в субботу. Выделяем самое интересное, делимся фактами и гадаем – кому улыбнется удача?

Суббота, 18:00 (здесь и далее время московское)

Кубок Англии. «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»

Мнение экспертов: 5.73 4.12 1.51

Почему нужно смотреть? Хм, это Англия. Старейший футбольный турнир на планете. Вам нужны еще поводы? Если да, то напоминаем о Гвардиоле: Хосеп, кажется, на грани срыва после разгрома от «Эвертона» и безвольной ничьей с «Тоттенхэмом». Английский футбольный «климат» не собирается щадить Пепа. Дико любопытно, какие шаги каталонский тренер совершит в момент, когда кризис близко.

Точные факты:

1. «Манчестер Сити» брал верх над «Кристал Пэлас» в четырех последних очных встречах. Два поединка завершились разгромами «орлов».

2. Ноябрьский поединок этих соперников на «Селхерст Парк» был отмечен первым выходом в основе «Манчестер Сити» при Гвардиоле Яя Туре. Ивуариец сходу оправдал свое возвращение на поле, оформив дубль. «Горожане» выиграли 2:1.

3. «Манчестер Сити» - лучшая в АПЛ команда по владению мячом (60.3%), «Кристал Пэлас», в свою очередь, лидирует по количеству выигранных единоборств (22).

Прогноз: «Кристал Пэлас» поднимет лапки в кубковом матче на своем поле? Не верю! При всем том, что самолюбие Гвардиолы уязвлено последними результатами. Ничья 1:1 и переигровка в Манчестере будет в духе Кубка Англии.

Суббота, 20:30

Чемпионат Германии. «Байер» - «Боруссия Менхенгладбах»

Мнение экспертов: 1.82 3.6 4.11

Почему нужно смотреть? «Аптекари» и «жеребцы» не имеют причин гордиться результатами в текущем сезоне, но эти команды явно способны на большее, нынешнюю осень они провели в Лиге чемпионов, где «Байер» продолжит выступления, а «Боруссия» начнет весну в Лиге Европы.

Точные факты:

1. Последний выезд в Леверкузен для гладбахской команды закончился суровым разгромом: «Байер» выиграл со счетом 5:0. Правда, после этого «жеребцы» брали верх над «аспириновыми» в двух домашних встречах.

2. Почти 5 лет и 10 матчей назад «Байер» проигрывал «Боруссии» на своем поле: 17 марта 2012 года гости выиграли 2:1.

3. Речь о двух самых дисциплинированных командах Бундеслиги: в первом круге чемпионата «Байер» заработал всего лишь 22 желтых карточки, а «Боруссия» - и вовсе 21.

Прогноз: «Байер» начал 2017-й с победы над крепкой «Гертой», в матче против «жеребцов» подопечные Роджера Шмидта тоже видятся явными фаворитами. Счет – 2:1.

Суббота, 20:30

Кубок Англии. «Саутгемптон» - «Арсенал»

Мнение экспертов: 3.39 3.4 2.04

Почему нужно смотреть? «Саутгемптон» умеет преподносить сюрпризы, как этому же «Арсеналу» на «Боксинг Дэй» в позапрошлом году или «Ливерпулю» среди недели в полуфинале Кубка Лиги. Одна из интереснейших пар этой стадии Кубка Англии.

Точные факты:

1. В таблице АПЛ «Арсенал» и «Саутгемптон» разделяют ровно 20 очков: «канониры» идут на втором месте с 47-ю баллами, а «святые» занимают одиннадцатую строчку, имея в своем активе 27 баллов.

2. «Саутгемптон» - крайне неудобный оппонент для команды Арсена Венгера. «Арсенал» выиграл у «святых» лишь в одном из последних пяти матчей, проиграв трижды.

3. В 2003 году «Арсенал» и «Саутгемптон» встречались в финале Кубка Англии. «Канониры» одержали победу со счетом 1:0, единственный мяч забил Робер Пирес.

Прогноз: по всем раскладам «Арсенал» - фаворит, но логика кубковых матчей непостижима. Здесь тоже может быть ничья с последующей переигровкой. 0:0 или 1:1.

Воскресенье, 22:45

Чемпионат Испании. «Реал» - «Реал Сосьедад»

Мнение экспертов: 1.27 6.1 9.14

Почему нужно смотреть? Встреча 1-й и 4-й команд в таблице Примере. «Реал» захромал в начале года, и сейчас ответственный момент для проверки тренерских способностей Зинедина Зидана.

Точные факты:

1. «Реал» одержал победы в семи последних матчах над «Сосьедадом», а беспроигрышная серия составляет 19 матчей и длится больше 12 лет. Последний раз баски выигрывали у «Королевского клуба» 23 мая 2004 года, причем сделали это на «Сантьяго Бернабеу» и с крупным счетом – 4:1.

2. В середине недели оба «Реала» синхронно вылетели из Кубка Короля на стадии четвертьфинала. Мадридцы не сумели добиться победы в Виго над «Сельтой» после домашнего поражения, а «Сосьедад» со счетом 2:5 проиграл «Барселоне» на «Камп Ноу».

3. В последних пяти встречах «Мадрид» добился всего лишь одной победы – над «Малагой» 2:1 в предыдущем туре Ла Лиги.

Прогноз: Все говорит о том, что команда Зидана должна собраться и переломить себя, одержав победу над противником, матчи с которым удаются, но «Реал» серьезно забуксовал, утратил веру в себя и снова не сможет победить, хотя и повеселит публику, как в Виго – 2:2.

Воскресенье, 23:00

Чемпионат Франции. ПСЖ – «Монако»

Мнение экспертов: 1.63 3.91 4.71

Почему нужно смотреть? Посмотрите в турнирную таблицу – «Монако» на первом месте, ПСЖ идет третьим, отставая от лидера на 3 балла. Это сильнейшие представители Лиги 1, которые будут отстаивать честь Франции в плей-офф Лиги чемпионов.

Точные факты:

1. В первом круге «Монако» добился убедительной победы в домашнем матче с ПСЖ – 3:1.

2. Эдинсон Кавани забил 20 из 41 гола «Пари Сен-Жермен» в чемпионате Франции, то есть почти 49 % взятий ворот за уругвайцем.

3. В середине недели ПСЖ и «Монако» одержали победы в полуфинале Кубка Лиги, тем самым обеспечив себе еще один очный поединок в сезоне – схватку за трофей!

Прогноз: этот матч – момент истины для Эмери, победа снова сделает ПСЖ фаворитом чемпионкой гонки, а поражение заставит французов сомневаться в квалификации баскского наставника. Унаи любит такие кубковые истории, когда на кону все. Его команда победит 2:0.