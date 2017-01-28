Топ игроков, озолотивших свои клубы

Трансфер 20-летнего воспитанника Гонсалу Гедеша в ПСЖ принес «Бенфике» 30 миллионов евро. «Соккер.ру» нашел футболистов, чьи продажи оказались еще прибыльнее.

12 место. Эрнан Креспо (Аргентина) озолотил «Парму» на 51 миллион евро

Куплен: в 1996 году у «Ривер Плейта» за 4 миллиона евро

Продан: в 2000 году в «Лацио» за 55 миллионов евро

Приобретение форварда из Южной Америки – это всегда риск, и шансы, что он заиграет обычно 50 на 50. «Парме» крупно повезло с Креспо, ведь аргентинец за четыре сезона забил 80 голов за «крестоносцев», после чего был продан за рекордную на тот момент сумму в «Лацио». Профит «Пармы» составил 51 миллион евро.

11 место. Гонсало Игуаин (Аргентина) озолотил «Наполи» на 51 миллион евро

Куплен: в 2013 году у «Реала» за 39 миллионов евро

Продан: в 2016 году в «Ювентус» за 90 миллионов евро

Аргентинский форвард следующего поколения сделал разницу между своим приобретением и продажей на ту же сумму, что его старший коллега и соотечественник шестнадцатью годами раньше. Гонсало ставим чуть выше в общем зачете из-за дополнительных показателей: во-первых, между его приходом в «Наполи» и трансфером в «Юве» прошло только три года, во-вторых, за это время Игуаин сумел забить 91 гол – больше, чем Эрнан за четыре сезона в «Парме».

10 место. Кевин Де Брюйне (Бельгия) озолотил «Вольфсбург» на 52 миллиона евро

Куплен: в 2014 году у «Челси» за 22 миллиона евро

Продан: в 2015 году в «Манчестер Сити» за 74 миллиона евро

Блестящая сделка для «Вольфсбурга», выдающаяся прибыль. «Челси» держал в своих руках настоящий бриллиант, но Жозе Моуриньо не придумал, как им толково распорядиться, зато в Бундеслиге игра Кевина заблистала всеми красками, что заставило раскошелиться другой клуб АПЛ. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Де Брюйне подорожал больше, чем в три раза, всего лишь за полтора года: в январе 2014 стал «волком», а летом следующего года уже вернулся на Туманный Альбион.

9 место. Джон Стоунз (Англия) озолотил «Эвертон» на 52.1 миллиона евро

Куплен: в 2013 году у «Барнсли» за 3.5 миллиона евро

Продан: в 2016 году в «Манчестер Сити» за 55.6 миллионов евро

Если Де Брюйне – креативный игрок с огромным потенциалом, и такие мастера всегда обходились недешево, то Стоунз – всего лишь защитник. Пусть тоже молодой и перспективный. В любом случае, его приобретение является примером не слишком адекватной щедрости «Манчестер Сити», что вообще свойственно богатым английским клубом. Но «Эвертон»-то доволен: за 3.5 года Джонни подорожал в 16 раз!

8 место. Эдинсон Кавани (Уругвай) озолотил «Наполи» на 52.5 миллионов евро

Куплен: в 2010 году у «Палермо» за 12 миллионов евро

Продан: в 2013 году в ПСЖ за 64.5 миллионов евро

Аурелио Де Лаурентис умеет выгодно пристроить форвардов, добившихся прогресса на «Сан-Паоло». Эдинсон был как раз предшественником Игуаина, провел в «Наполи» те же три сезона, а забил еще больше – 104 гола. В данном случае стоит отметить не только изумительную сделку для Де Лаурентиса, но и промах другого «Старого Акелы» - Маурицио Дзампарини, который продешевил, отпустив Кавани из «Палермо» всего за 12 миллионов.

Фото опубликовано Edinson Cavani (@cavaniofficial21) Окт 14 2016 в 9:42 PDT

7 место. Луис Суарес (Уругвай) озолотил «Ливерпуль» на 55.22 миллиона евро

Куплен: в 2011 году у «Аякса» за 26.5 миллионов евро

Продан: в 2014 году в «Барселону» за 81.72 миллионов евро

И еще один уругваец, одна из лучших «девяток» современного футбола. «Ливерпуль» не всеми деньгами, вырученными от продажи Фернандо Торреса в «Челси» распорядился здраво, ведь была еще покупка Энди Кэрролла за 41 млн евро. Но Луис Суарес полностью оправдал вложения не только на футбольном поле: за три с половиной года форвард подорожал втрое. Впрочем, и в «Барселоне» нет поводов для недовольства дорогой покупкой.

6 место. Кака (Бразилия) озолотил «Милан» на 56.75 миллиона евро

Куплен: в 2003 году у «Сан-Паулу» за 8.25 миллионов евро

Продан: в 2009 году в «Реал» за 65 миллионов евро

Зато эта сделка сделала счастливым только «Милан», который задвинул свою звезду вернувшемуся в президентское кресло «Реала» Флорентино Пересу за кругленькую сумму. Бразилец не был прекрасен на «Сантьяго Бернабеу», а при Моуриньо и вовсе потерял место в основном составе. Через четыре года после мощного трансфера он покинул Мадрид в статусе свободного агента и горьким остатком на душе.

5 место. Луиш Фигу (Португалия) озолотил «Барселону» на 57.5 миллиона евро

Куплен: в 1995 году у «Спортинга» за 2.5 миллиона евро

Продан: в 2000 году в «Реал» за 60 миллионов евро

Самый ненавидимый предатель в истории «Барселоны» все-таки оставил о себе кое-что хорошее – большую кучку денег. Именно в Каталонии Фигу стал звездой, получил капитанскую повязку и королевское предложение, от которого не сумел отказаться. У Луиша самый потрясающий рост стоимости: португалец подорожал в 24 раза за пять лет!

4 место. Зинедин Зидан (Франция) озолотил «Ювентус» на 70 миллионов евро

Куплен: в 1996 году у «Бордо» за 3.5 миллиона евро

Продан: в 2001 году в «Реал» за 73.5 миллионов евро

Зидану потребовались те же пять лет, что и Фигу, чтобы умножить свою стоимость на 21. Прекрасный коэффициент для «Ювентуса». Многие футболисты из этого топа делали свои бывшие клубы заметно богаче при непосредственном содействии мадридского «Реала», который во все времена был падок на звезд. И не жалел денег на их приобретение.

3 место. Криштиану Роналду (Португалия) озолотил «Манчестер Юнайтед» на 75 миллионов евро

Фото опубликовано Cristiano Ronaldo (@cristiano) Янв 11 2017 в 7:19 PST

Куплен: в 2003 году у «Спортинга» за 19 миллионов евро

Продан: в 2009 году в «Реал» за 94 миллиона евро

Абсолютно честный заработок МЮ и лично сэра Алекса, ведь, не попади Роналду в умелые руки Фергюсона еще в нежном возрасте, возможно, из него не получился бы футболист такого класса. Шотландец вырастил «монстра», который отблагодарил клуб солидным барышом при переходе в «Мадрид».

2 место. Гарет Бэйл (Уэльс) озолотил «Тоттенхэм» на 86.3 миллиона евро

Куплен: в 2007 году у «Саутгемптона» за 14.7 миллионов евро

Продан: в 2013 году в «Реал» за 101 миллион евро

Продавая 18-летнего Бэйла в «Тоттенхэм» почти за 15 миллионов евро «святые» вряд ли могли предположить, что валлиец добьется такого колоссального прогресса и войдет в число лучших футболистов планеты. «Тоттенхэм» вытащил счастливый билет, а Даниэл Леви провел умелые переговоры, не упустив ни цента выгоды.

1 место. Поль Погба (Франция) озолотил «Ювентус» на 105 миллионов евро

Пришел: в 2012 году из «Манчестер Юнайтед» свободным агентом

Продан: в 2016 году в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро

Памятник идеальной трансферной сделки, хотя это, конечно, верх цинизма: забрать игрока бесплатно, чтобы через четыре года продать его за рекордную стоимость в тот же клуб, откуда он пришел. Безусловно, «Манчестер Юнайтед» совершил ошибку, не сумев удержать у себя Погба, но не наступили ли «дьяволы» вторично на грабли, вернув француза на «Олд Траффорд» за сумасшедшие деньги?