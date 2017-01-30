Фанаты против «предателей»

Пайету лучше в Лондоне не появляться, поклонники «Вест Хэма» готовы поколотить «предателя». «Соккер.ру» вспоминает скандальные трансферы и реакцию болельщиков.

В футболе каждый трансфер в состав соперника или прямого конкурента вызывает недовольство фанатов. Но далеко не все переходы вызывают небывалую реакцию и даже ненависть. Например, Луис Энрике не был для «Реала» фигурой такого масштаба, чтобы его переход в «Барселону» вызвал конфликт на десятки лет. Очень спокойно на зенитовца Дзюбу реагируют поклонники «Спартака». Но интереснее найти бурные конфликты игроков и фанатов, ведь даже в истории упомянутых четырех клубов из Испании и России такие войны были.

2017 год. Фанаты «Вест Хэма» vs Пайет

Француз играл за «Вест Хэм», но делал это без уважения – официальная позиция клуба, словно у дона Корлеоне. Но 25 миллионов фунтов от французов не греют душу фанатам. И Пайет подливает масла в огонь – заявил, что ему было некомфортно в лондонском клубе, хочет стать частью чемпионского проекта «Марселя». Наглейшим малым оказался, а ведь раньше любил «Вест Хэм». На словах. Но стоило понять, что в МЮ или «Челси» не возьмут, а сами «молотобойцы» ни на что не претендуют – задумался об уходе. Теперь лондонский клуб готов менять футболки с фамилией француза на новые со скидкой с 60 фунтов до 25.

Чтобы у разочарованных «молотобойцев» остались средства на лечение разбитых сердец. А Димитри получил по полной программе. Сочиняют оскорбительные песни и кричалки, «прославляющие» футбольного «предателя». Рядом с его изображением у стадиона «Вест Хэма» дежурил полицейский, чтобы не оторвались вандалы. Зафиксированы случаи сожжения футболки Димитри, и на всех видео фоном слышен отборный английский мат. «Змея» - новый символ обозначения Пайета среди фанатов. Угрожают поколотить при встрече. Обещают приехать и плюнуть ему на могилу в будущем. Хуже Димитри мог попрощаться лишь в одном случае – если бы перешел в «Миллуолл». Но тогда пришлось бы прощаться вообще, а не с Англией.

2016 год. Фанаты «Боруссии» Д vs Марио Гетце

Младший брат ушел воевать за врагов – привычная история гражданской войны в любой империи. А потом вернулся в родную станицу, причем не клеится у него работа, не идут дела. Гетце после возвращения в Дортмунд, где ему не были рады, не играет, как подобает автору победного гола в финале чемпионата мира. Вацке даже обмолвился, что Тухель был против перехода, поскольку понимал, насколько сильно скажется давление фанатов. Но, в любом случае, у фанатов «Боруссии» есть два железных повода освистывать воспитанника клуба.

Первый – ушел в «Баварию», хотя обещал отработать контракт до 2016-го года до конца. Второй – когда не заиграл в Мюнхене, не хватило духу принять новый вызов за рубежом, решил вернуться в родную команду, ожидал получить поддержку. Гетце всегда был немного инфантильным парнем, он до сих пор молод и в силу этого глуп, но очевидно, что помирить Марио и фанатов «Боруссии» будет непросто. Если уж создали Иуду, то развенчивать миф не станут просто так. К слову, по поводу Левандовски реагируют проще – он чужой, из Польши, а по поводу Хуммельса не забывают, что Матс – воспитанник «Баварии». Так что Гетце – первый в ряду «предателей».

2015 год. Фанаты «Марселя» vs Матье Вальбуэна

Стоило Вальбэуна перейти в «Лион» - к врагам «Марселя», за который Матье играл раньше, до приезда в Москву, как на него начали охоту поклонники бывшего клуба. Непрямой переход, который до сих пор не простили. Повесили чучело Вальбуэна в матче двух «Олимпиков», а в середине второго тайма пришлось остановить поединок – в Матье бросали бутылки, пластиковые стаканы, все, что могли найти в карманах.

Восемь сезонов за «Марсель» сказались – Вальбуэна стал своим, и когда пошел к врагам – эмоциональные южане обозлились. Матье ищет защиту у фанатов «Лиона», забивает голы и раздает передачи против бывшего клуба – на прошлой неделе, например, снова отличился. Одним словом, сначала поклонники «Марселя» вели в этом конфликте, ведь в позапрошлом году даже пытались избить Вальбуэна на парковке аэропорта, а теперь француз отвечает на поле.

2011 год. Фанаты «Ливерпуля» vs Фернандо Торрес

Проклинали испанца так усердно, что даже не верящие в суеверные сказки люди заметили разницу в игре одного из лучших нападающих АПЛ в составе «Ливерпуля» и того же Фернандо, словно в воду опущенного, в футболке «Челси». Один из самых дорогих нападающих в истории футбола очень старался. Рвался вперед в Лондоне, усердно тренировался. Даже напоминал изредка о подлинном уровне чемпиона мира и Европы. Но Торрес не стал в «Челси» героем вроде Дрогба. Его трансфер можно назвать неудачным. И назад дороги нет, ведь в «Ливерпуле» его футболки жгли так, словно в англичан вселились духи предков, сжигающих «еретиков».

Торреса сделали жертвой ливерпульской футбольной инквизиции, перед вами классический «предатель» из легенд фанатов. Ушел за пару часов до закрытия трансферного окна к врагам. Сам испанец постоянно удивлялся – не понимал свиста и оскорблений, поскольку считает себя жертвой обстоятельств. Торрес настаивает, что боссы «красных» ему лгали годами, устал ждать обещанного усиления и перехода к борьбе за титул. Фанаты аргументы выслушали, но припоминают Фернандо заявление, что уход в «Челси» был… доказательством верности «Ливерпулю». Мол, мог и в «Манчестер Юнайтед» пойти. Железная логика! Одним словом, испанец никогда не поймет фанатов, поклонники – его решение.

2011 год. Фанаты «Шальке» vs Мануэль Нойер

До сих пор, если «Бавария» играет в гостях против «Шальке», слышно свист, когда с мячом Нойер. Немцы – народ прагматичный, им что прикажут – то исполнят, любят распорядок и порядок. Но без чувств не бывает. Свободный выбор Мануэлем в пользу именно «Баварии» не простили и никогда не забудут. Если бы голкипер уехал в «Реал» или «Манчестер Юнайтед», то никто бы слова плохого не сказал. Но когда воспитанник рурского футбола выбрал Мюнхен – началась травля, причем серьезная, массовая и разнообразная.

Поскольку Мануэль несколько раз высказывался в поддержку футболистов нетрадиционной ориентации, его записали в ту же группу, и всегда стараются в комментариях назвать так, как некоторые фанаты «Барселоны» зовут Роналду. Чучело вратаря повесили на мосту. Самый мягкий баннер в его честь: «Иуда». Даже сейчас Нойера при встрече фанаты «Шальке» в лицо нецензурно обзывают. Здоровяку Мануэлю не нравится, ведь не может ответить кулаками или без скандала. А вот свист по ходу матчей вратарь принимает, ведь сам фанат «Шальке» с младенчества. Удивительная история – Нойер рад, что перешел в «Баварию» и многое выиграл, но как фанат поклонников понимает.

2009 год. Фанаты «Зенита» vs Владимир Быстров

«Был ли он человеком?» Этот вопрос задали с помощью знаменитого баннера, на котором герой «Властелина колец» Голлум изображен Быстровым и держит спартаковский «ромбик», повторяя знаменитую фразу: «Моя прелесть». А все потому, что Быстров сначала разочаровал, когда ушел в Москву и заявлял, что с пеленок за «Спартак», а потом разозлил поклонников «Зенита», когда согласился на возвращение, словно ничего не было. Владимир, к слову, не узнал Голлума, ему понравился баннер, просил в подарок – фанаты закидывали жадность и беспринципность, а в ответ получили непонимающую улыбку.

Хотя Быстров прекрасно знает, что у жителей Санкт-Петербурга пунктик на тему Москвы. Готовы даже человека, который ни разу в жизни не был в столице РФ назвать «москвичом». И сразу же фанатом «Спартака», если он с ними не согласен по любому поводу, связанному с «Зенитом». Но проблематика в конкретном конфликте тоньше, поскольку Карпин намекнул – на Федуна надавили, заставили отпустить Быстрова в «Зенит». Трансфер сыграл на руку игроку, но ослабил конкурента - чемпионские титулы Владимир выигрывал после возвращения из «Спартака». Понятно, что неприятие к Владимиру остыло со временем. Он не был главной фигурой в футбольной мифологии Петербурга. Но то, как Быстрова, воспитанника «Смены» и «Зенита», встретили – ярко даже по мировым меркам.

2009 год. Фанаты МЮ и МС против Тевеса

Думаете, в Манчестере только фанаты «Манчестер Юнайтед» терпеть не могут Тевеса после его ухода в «Манчестер Сити» и заявлений, что виноват в расставании только бывший клуб? Ошибаетесь, Карлитос сумел добиться редкого эффекта – в определенный момент поклонники двух клубов Манчестера сошлись во взглядах. Заказали общий грузовик-мусоровоз, куда предлагали сбрасывать футболки Тевеса. У «красных дьяволов» были с аргентинцем старые счеты, а вот представителей «голубой луны» разозлил, когда отказался выходить на игру против «Баварии» в Лиге чемпионов в 2011-м году.

Думаете, Карлос после публичной обструкции успокоился? Нет, ведь когда праздновал чемпионский титул через полгода, то гарцевал с оскорбительной надписью: «Покойся с миром, Ферги». Адресовал ее сэру Алексу Фергюсону, который заявил, что скорее он отойдет в мир иной, чем Тевес выиграет чемпионство с «горожанами». Официально «Манчестер Сити» извинился, но после этого Карлос отыграл еще сезон в клубе, где его не сильно любили, и вряд ли будет часто заглядывать в Манчестер – фанаты «Ювейтед» его терпеть не могут. Это вам не Оэун, Майкла хоть и освистывали за решение пойти в МЮ в родном Ливерпуле, но бить ногами не станут.

2001 год. Фанаты «Тоттенхэма» vs Сол Кэмпбелл

У фанатов «Арсенала» шикарный выбор собственных «предателей» - жгли старые футболки Сеска, когда он вернулся в Англию в состав «Челси», хотя клялся не играть за другие команды, кроме «канониров». Ван Перси пошел за титулом чемпиона в «Манчестер Юнайтед» и Робину тоже не простили этот поступок, Насри за переход к «горожанам» по голове не гладят. До этого был Эшли Коул и его побег в «Челси» - тоже скандальная история, поскольку многое было сказано о верности, а получилось иначе. Но все-таки все эти истории не завязаны на годах выступлений на одном месте, как в случае с человеком, который ушел от старой жены к новой любовнице – из «Тоттенхэма» в «Арсенал».

Ортодоксальные фанаты «шпор», если им по какой-то причине нужно вслух вспомнить Кэмпбелла, сразу сплевывают – даже его имя вызывает бурную реакцию. На старые раны насыпали соли, когда Сол выиграл титул чемпиона Англии на «Уайт Харт Лейн» в составе «Арсенала». И поскольку он сам порой весь зло отзывался о тех, кто его критиковал и давил на расовый фактор, то в Англии стала популярной байка, что жалуется на все Сол из-за внутренней женственности – футболисты «Тоттенхэма» специально распускали слухи о его личной жизни. Ну, а знаменитая акция фанатов «шпор», когда пришли на игру с воздушными шариками с надписью «Иуда» - часть буйной истории английского футбола.

2000 год. Фанаты «Барселоны» vs Луиш Фигу

Не так давно был инцидент, когда тренеры академии «Барселоны» запретили фотографироваться с легендарным нападающим «Реала» Раулем. И этот тот самый Гонсалес Бланко, которого хоть к ране прикладывай – скромный парень и безупречная легенда, как Иньеста. Но для каталонцев даже фото было ударом по репутации, что не помешало боссам «Барселоны» отдать Фигу в «Реал» за миллионы песет сразу после того, как сам капитан блаугранас заявил: «Не пойду в „Реал“. Как буду после этого смотреть в глаза фанатам?» Пошел, пошел за деньгами и трофеями.

Фигу говорит, что та история в прошлом, но он просто редко бывает в Барселоне. Его не только забрасывали различными предметами во время Эль Класико, в том числе, знаменитую свиную голову бросили, но и всячески донимали при первом удобном случае. По ходу финала Евро-2004, в котором греки сенсационно выиграли, к Фигу прибежал именно фанат «Барселоны» - передал «проклятие». Луиш до сих пор уверен, что каталонцы его не ценили, всегда говорит, что деньги были важным фактором, когда его звал «Реал», и заявляет, что переехал бы в Мадрид из Барселоны даже сейчас. «Предатель», который всегда будет злить тем, что не «раскаивается».

1990 год. Фанаты «Фиорентины» против Роберто Баджо

Шаг за шагом подошли к переломному моменту. Конечно, в древние футбольные времена тоже были резонансные переходы – вроде драки за Ди Стефано между «Реалом» и «Барселоной». Намного позже дело Босмана упростило прощания игроков и клубов. Но если ищем пример чистой ярости фанатов по поводу ухода футболиста, то тяжело тягаться с историей Роберто Баджо. Когда нападающего подтолкнули к переходу из «Фиорентины» в «Ювентус», в древней Флоренции начался бунт. В осаду взяли офис «Фиорентины» и базу сборной в Коверчано. А когда Баджо вернулся на стадион во Флоренции с новой командой, то его провожали карабинеры.

Досталось тогда и боссам «фиалок», которые взяли деньги и продали Мессию, мгновенно превращенного в Иуду. А уникальную нотку конфликту добавляет положение «фиолок» и «бьянконери» в Серии А – Роберто Баджо переходил из середняка в середняк, из двенадцатой команды в четвертую. А потом «Ювентус» вообще был седьмым. Баджо всегда подчеркивал в те времена, что уважает фиолетовую атрибутику, что для него в Турине лишь работа. Ведь знал о конфликте между клубами на уровне фанатов. Прошли десятки лет, но Роберто до сих пор не простили во Флоренции. Порой заглядывает в гости, но без охранника по улицам не пройдет – не только услышит о жене, матери и дочери Валентине, но и напасть могут подвыпившие фанаты его возраста.

Что объединяет подобные скандальные случаи? Резкий переход футбольной любви в ненависть. Есть игроки, на которых поклонникам было плевать, могли шастать между «Реалом» и «Барселоной» хоть туда и обратно. Но каждого в этом списке фанаты любили за игру. Каждого превозносили или считали родным, частью семьи. Хвалили, хвастались мастерством, каждый был своим. И, по мнению фанатов, все эти люди предали бывший клуб и поклонников. Получается, порой сильнее всего ненавидят именно тех, кого когда-то любили?