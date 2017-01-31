Топ-11 сделок зимнего дедлайна: от Аршавина до Торреса

Сегодня у клубов из ведущих европейских чемпионатов есть последняя возможность усилить свои составы. «Соккер.ру» доказывает, что в этот день могут твориться чудеса.

11 место. Андрей Аршавин (Россия). В 2009 году из «Зенита» в «Арсенал» за 16.5 млн. евро.

Статистика в «Арсенале»: 144 матча = 31 гол, 38 результативных передач

Как покинул «Арсенал»? Через 4.5 года, когда закончился контракт, вернулся в «Зенит» свободным агентом.

Эффективность сделки: 7 из 10. Два с половиной года россиянин отыграл на очень хорошем уровне, был одним из ведущих футболистов лондонского клуба, регулярно отмечался результативными действиями. Но все-таки смазал впечатление о себе напоследок, когда, по словам Венгера, превратился в игрока настроения. Кроме того, «Арсенал» вынужден был отпустить Андрея бесплатно.

10 место. Умар Ниасс (Сенегал). В 2016 году из «Локомотива» в «Эвертон» за 17.9 млн. евро.

Статистика в «Эвертоне»: 7 матчей = 0 голов

Как покинул «Эвертон»? Контракт сенегальца по-прежнему принадлежит «ирискам», но в текущее трансферное окно Умар отправился в «Халл Сити» на правах аренды и уже успел отметиться голом в составе «тигров».

Эффективность сделки: 1 из 10. На данный момент – строго «единица», потому что Ниасс совершенно не усилил «Эвертон», когда это требовалось. Впрочем, у африканца еще есть шанс исправиться: если командировка пойдет на пользу, то он вернется окрепшим, или, как минимум, мерсисайдцы смогут отбить часть затрат на продаже в другой клуб.

9 место. Эрнанес (Бразилия). В 2014 году из «Лацио» в «Интер» за 18 млн. евро.

Статистика в «Интере»: 52 матча = 7 голов

Как покинул «Интер»? Через полтора года отправился в «Ювентус» за 13 миллионов евро.

Эффективность сделки: 5 из 10. Предполагалось, что в «Интере», куда Эрнанес переходил из «Лацио» со слезами на глазах, он укрепится в статусе звезды Серии A, однако бразилец растерял свои лидерские качества, играл нестабильно и вскоре отправился в «Ювентус» за меньшие деньги, чем был приобретен.

8 место. Марио Балотелли (Италия). В 2013 году из «Манчестер Сити» в «Милан» за 20 млн. евро.

Статистика в «Милане»: 54 матча = 30 голов

Как покинул «Милан»? Через полтора года был продан «Ливерпулю» за те же 20 миллионов евро.

Эффективность сделки: 7 из 10. Заработать на перепродаже Балотелли «россонери» не сумели, но и не потеряли в деньгах, а сам Марио в футболке «Милана» выступал результативно, стал реальным усилением команды.

Фото опубликовано Mario Balotelli🇮🇹🗿👪 (@mb459) Окт 23 2016 в 6:38 PDT

7 место. Пабло Аймар (Аргентина). В 2001 году из «Ривер Плейт» в «Валенсию» за 21.25 млн. евро.

Статистика в «Валенсии»: 204 матча = 34 гола

Как покинул «Валенсию»? Спустя 5.5 лет ушел в «Сарагосу» за 11 миллионов евро.

Эффективность сделки: 7 из 10. Кумир Лео Месси и самый дорогой испанский трансфер в зимний дедлайн. Пабло Аймар сходу стал важным игроком для «Валенсии», ее креативным лидером, однако раскрыть свой огромный потенциал на 100% не сумел из-за травм.

6 место. Давид Луис (Бразилия). В 2011 году из «Бенфики» в «Челси» за 25 млн. евро.

Статистика в «Челси»: 161 матч = 12 голов

Как покинул «Челси»? Через 3.5 года по инициативе Моуриньо был продан в ПСЖ за 49.5 млн. евро. Прошедшим летом возвращен из Парижа за 35 миллионов евро, но это уже другая история.

Эффективность сделки: 9 из 10. Давиду Луису свойственны бразильские штучки, Жозе Моуриньо посчитал его недостаточно дисциплинированным парнем, однако если брать фактический профит от сотрудничества с защитником, «Челси» не о чем сожалеть. Давид Луис помог «синим» выиграть два еврокубка – Лигу чемпионов и Лигу Европы, а продан был в два раза дороже.

5 место. Луис Суарес (Уругвай). В 2011 году из «Аякса» в «Ливерпуль» за 26.5 млн. евро.

Статистика в «Ливерпуле»: 133 матча = 82 гола

Как покинул «Ливерпуль»? Через 3.5 года был продан в «Барселону» за 81.72 миллиона евро.

Эффективность сделки: 10 из 10. Стопроцентное попадание! «Ливерпуль» подписал звезду на марше, именно на «Энфилде» Суарес добился самого ощутимого прогресса в своей карьере. Луис забивал важные голы за «красных», которых однажды едва не дотащил до чемпионства, а в «Барселону» ушел за сумму в три раза больше, чем та, что была потрачена на его приобретение мерсисайдским клубом.

4 место. Хуан Куадрадо (Колумбия). В 2015 году из «Фиорентины» в «Челси» за 31 млн. евро.

Статистика в «Челси»: 15 матчей = 0 голов

Как покинул «Челси»? Через полгода ушел в аренду в «Ювентус», по истечении первой командировки итальянский клуб договорился о еще одной аренде – на три года. Фактически «Старая Синьора» приобрела Куадрадо в рассрочку и в общей сложности выложит за него около 17 миллионов евро.

Эффективность сделки: 3 из 10. Непонятный трансфер «Челси» за внушительные деньги. В Лондоне быстро решили, что Куадрадо не пригодится, и уступили его «Ювентусу» со щедрой скидкой.

Фото опубликовано Juan Cuadrado (@cuadrado) Сен 5 2015 в 10:51 PDT

3 место. Андре Шюрлле (Германия). В 2015 году из «Челси» в «Вольфсбург» за 32 млн. евро.

Статистика в «Вольфсбурге»: 63 матча = 13 голов

Как покинул «Вольфсбург»? Спустя полтора года перешел в дортмундскую «Боруссию» за 30 миллионов евро.

Эффективность сделки: 6 из 10. Будем считать, что эффективность для «волков» чуть выше среднего, хотя очевидно, что от чемпиона мира ждали много большего в «Вольфсбурге». Андре не провалился, но и не сыграл «на все деньги», а продан в «Дортмунд» был за хорошую цену.

2 место. Энди Кэрролл (Англия). В 2011 году из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 41 млн. евро.

Статистика в «Ливерпуле»: 58 матчей = 11 голов

Как покинул «Ливерпуль»? Через 2.5 года был продан «Вест Хэму» за 17.5 миллионов евро (плюс 1.25 миллиона за «тестовую» годичную аренду тем же «молотобойцам»).

Эффективность сделки: 2 из 10. «Ливерпуль» в день зимнего дедлайна-2011 стрелял дважды, и если с Суаресом «красным» крупно повезло, что Кэрролл, стоивший дороже Луиса, принес сплошные разочарования. Не «единица» только по тому, что Энди все-таки забил несколько голов, а «Вест Хэм» взял часть расходов за провальную сделку на себя.

1 место. Фернандо Торрес (Испания). В 2011 году из «Ливерпуля» в «Челси» за 58.5 млн. евро.

Статистика в «Челси»: 172 матча = 45 голов

Как покинул «Челси»? Через четыре года перешел в «Милан» за 3 миллиона.

Эффективность сделки: 4 из 10. Не так плох был Торрес в «Челси», как его традиционно малюют. Нет, конечно, к футболисту за такие деньжищи и требования заоблачного уровня, но Фернандо все-таки выиграл с «синими» два еврокубка, забивал важные мячи, в том числе «Барселоне» в полуфинале ЛЧ. Это неэффективный трансфер для «Челси», но и не сущий провал.