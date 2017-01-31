Народный обозреватель. ФК «Цзю Ба» и собеседование Слуцкого

В январе вы шутили о трансферах, не забыли о «Зените», ЦСКА, «Спартаке» и о новом логотипе «Ювентуса». «Соккер.ру» рад представить результаты вашего творчества.

22 место. Алсидес Гиджиев после слов Мовсисяна: «Россия проведет лучший чемпионат мира по футболу»:

Единственным минусом на нём будет выступление российской сборной…

21 место. О словах Михайловича, что нападающий Макси Лопес похож на стиральную машинку:

Одно слово румын: У «Юве» вон холодильник бегает, и ничего – забивает.

Лирча Муческу: А Еременко дисквалифицировали, потому что напоминал пылесос!

20 место. Новость о контракте Месси на 40 миллионов евро в год позволила granata-korps подколоть тренера «Барселоны»:

Он в одиночку тащит «Барсу». С Месси даже Энрике должен делить свою зарплату.

19 место. Реакция на угрозы Пайета повредить себе колено, если его не отпустят в «Марсель»:

KoValery: Это еще что... Дзюба вообще обещал сделать из своих ног табуретку, если его не продадут в Китай.

18 место. После напоминания Мутко, что сумма на «адаптацию» «Крестовского» не должна превышать 2.5 миллиарда рублей:

Алсидес Гаджиев: Пора в УК новую статью вводить: «Адаптация стадионов».

17 место. Повеселило предложение ван Бастена об отмене офсайдов, чтобы повысить результативность:

ДАША Д: А если в футбол играть без мяча - существенно повысится скорость.

16 место. Оказалось, что первый клуб «ириски» Янника Боласи платил игроку за голы бургерами:

dalex83: Вот где Слуцкий собеседуется)

Алсидес Гиджиев: Игуаина, походу, так же поощряли.

рiercman: я знаю один клуб, где игроков вообще поощряют желудями.

15 место. После обвинений Насри в применении допинга и скрытии его следов:

Легенда № 37 ★: Теперь Насри перейдет в ЦСКА.

14 место. Гусу Пойету понравился выбор «Уфы» - подписали молдавского защитника Кэтэлина Карпа:

Походу, самый дорогой карп в мире.

13 место. Многих поклонников футбола взволновал трансфер Ивановича в «Зенит».

Казанский намекнул на возраст серба: «Зенит» - наш маленький Китай на просторах российского футбола)))

Живанильда подбил итог: В защите «Зенита» полно молодежи. Анюков - 35 лет, Иванович - 33, Ломбертс - 32, Жирков - 34, Нету - 29, Смольников - 29. Аж в ЦСКА позавидуют.

12 место. нoГГано после жалобы агента Ломбертса, что «Зенит» просит за Николаса очень большие деньги:

У одного Ломбертса больше трофеев, чем у всего состава «Спартака».))))

11 место. Также вы не остались в стороне от информации об интересе двух китайских клубов к Дзюбе:

LOpp: Халк, Витсель, Дзюба.... воспитанники «Зенита» пользуются большим спросом.

95-shishani-95: В Китае что, деревья не растут?))

Олег Пастушков: Могут даже в честь его прихода клуб переименовать. В ФК «Цзю Ба».

10 место. LOpp придумал Полю Погба новую прическу после матча с «Ливерпулем»:

9 место. Спешите шутить о возвращении Траоре в расположение ЦСКА, ведь он уходит:

ЗеЛуиш: Спасибо Гинеру за Ласину! Одного Игоря уже мало для веселья.

LОpp: Ну наконец-то, а то болельщики ЦСКА заждались своего забивалу.

Ты знаешь мое имя: Мы очень счастливы (на самом деле - нет).

Гус Пойет: Горе-то какое…

8 место. Разумеется, реакцию народа вызвало возвращение Самедова в «Спартак»:

Дикий мужчина: За газель хурмы перешёл, сразу ясно. Гы-гы.

А LОpp вспомнил мультфильмы и нашел иллюстрацию к переходу:

7 место. О трасфере Молло, которого комментатор Орлов сначала называл «футбольным сэконд-хендом», а потом нашел в нем «божью искру»:

Viduka: Ощущение, что подписали специально назло Орлову :)

makkie: Так это сэконд-хенд или нет?

Не забываем и пророческую шутку Казанского: После подписания контракта Геннадий Орлов: «Молло – король полузащитников мира»)))

6 место. Сергей Саныч подколол Спивака, который считает - «Зенит» выиграет чемпионат:

5 место. Видео-шутка после слов Мутко, что Инфантино не просил его отказываться от поста президента РФС и не баллотироваться:

loko7: А может он попросил, а Мутко просто не очень хорошо понял без переводчика?)

Mikki:

4 место. Не прошли вы и мимо нового логотипа «Ювентуса»:

Andrea Agnelli:il nuovo logo definisce un senso di appartenenza e uno stile che permette di comunicare il nostro modo di essere #2beJuventus pic.twitter.com/e3h8zUxGJs — JuventusFC (@juventusfc) 16 января 2017 г.

Супер Лелька: Кхм.. У «старушки» две полоски.

фанат джигурды: Иероглифы какие-то... Конкурс проходил в китайском детсаде?

Если бы, «Ювентус» заплатил примерно 200 тысяч евро за это художество.

3 место. Семь десятков ваших лайков прилетело шутке Miaf про выделение новых миллиардов на «Крестовский»:

А потом понадобятся дамбы, чтобы стадион не смыло, и много новых интересных проектов.

лошадка35: А что не так? Забыли футбольное поле сделать?)

ziborock вспомнил классику:

shtair: выделяют деньги на достройку достроенного стадиона?)))

AntiherQ1488:

Весной затопит берега,

Газон затопит, смоет стены,

Миллиарды выделят опять,

Чтобы спасти «Распил-арену».

Настало лето, солнца свет,

Рассохлись балки, стали тленны,

И надо выделять опять,

Дабы спасти «Распил-арену».

Идут года, бегут века,

Мы покорили полвселенной,

Но ни построек, ни травы,

На месте проклятой арены...

2 место. Реакция на слова Бабаева: «Не теряем надежды, что Ерёменко сыграет за ЦСКА уже весной».

Пастух: Весной... 2020-го)

KURUM: В «дисбате» на севере…

Ильдар Яруллин: Еременко на апелляции: «Это был не мой нос!»

1 место. А вот и победители! С нескрываемым удовольствием вы подкалывали Кержакова, который написал автобиографию.

AntiherQ1488: К сожалению, презентацию книги пришлось отменить, так как Александр Кержаков на нее не попал.

Вася Васильев: Автобиография или Пособие юного птицелова.

Злой Мясник: Да он же по клавиатуре не попадет, даже если бы буквы знал.

Spartak_Rulit: Книжку можно будет подложить под опору «Крестовского», чтобы при сильном ветре балки не упали)

P. S. Чтобы ваши любимые шутки оказались в этой теплой компании – помечайте их хэштегом #народный_обозреватель. Ждем февральских новостей, чтобы о вашем чувстве юмора узнали все на «Соккер.ру». Хотя и в не очень футбольном январе вы развлекались, как могли!