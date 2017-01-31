LIVE: Закрытие зимнего трансферного окна

В ночь с 31 января на 1 февраля в Европе закрывается зимнее трансферное окно. Следите за всеми основными сделками с помощью онлайна на «Соккер.ру»!

19.30 Стоит ли ожидать громких сделок в последние часы зимнего окна-2017? По крайней мере надеяться на это стоит! История знает достаточно много случаев, когда европейские гранды всех удивляли серьезными приобретениями в последние мгновения января. Со списком таких переходов можете ознакомиться в нашем специальном материале.

19.32 По традиции самое сладкое припасается на последние минуты работы окна, иногда о сделках становится известно даже через пару-тройку часов после фактического закрытия окна, однако ряд любопытных переходов сегодня уже состоялся, с них и начнем.

19.33 Традиционно активный на рынке миланский «Интер» пару часов назад подписал австралийского бека Трента Сейнсбери из китайского «Цзянсу Сунин». Он призван заменить ушедшего в «Халл» Андреа Раноккию.

19.34 Также сегодня «Тяньцзинь Цюаньцзянь» официально подтвердил трансфер бразильского форварда Алешандре Пато, который будет играть в Поднебесной в одной команде с экс-хавом «Зенита» Акселем Витселем.

19.35 Любопытный и давно ожидавшийся трансфер состоялся днем 31 января. Многострадальный форвард Хесе покинул ПСЖ и перебрался в «Лас-Пальмас» - клуб с его родных Канарских островов.

19.38 В России окно закроется только в конце февраля, однако именного сегодня солидным ньюсмейкером выступает «Локомотив». В команду Юрия Семина сватают форварда Панченко («Динамо») и бека КПР Колкера. Последний мог бы стать действительно неожиданным новобранцем «железнодорожников».

19.40 Близка к завершению мини-сага с трансфером в ряды «Зенита» оборонца «Челси» Бранислава Ивановича. По данным из Англии, серб уже в России и проходит медосмотр для питерского клуба. Сделка вот-вот должна быть закрыта.

19.42 Еще один крупный трансфер сегодня, похоже, осуществят китайцы. Форвард «Уотфорда» Одион Игало готовится подписать контракт с «Чанчунь Ятай». Сумма сделки оценивается в 20 млн фунтов.

19.44 Любопытные новости из Германии. В Бундеслигу вернулся экс-хавбек «Шальке» и «Баварии» Хамит Алтынтоп. Турок будет выступать теперь за «Дармштадт».