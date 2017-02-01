Что сделали Клопп и Конте для победы?

​«Ливерпуль» не смог остановить лидера АПЛ и впервые выиграть в турнире в 2017 году. «Соккер.ру» разбирает большую битву с точки зрения тренеров – кто был ближе к успеху?

Кто контролировал ход матча?

Если взглянуть на процент владения мячом (62% на 38% в пользу «Ливерпуля»), то может сформироваться ложное впечатление, что хозяева доминировали на «Энфилде». В этом нет и доли правды, потому что недобрую половину времени, что команда Клоппа контролировала мяч, «красные» потратили в попытках побороть прессинг «Челси», который начинался с Диего Косты и заканчивался, кажется, на Тибо Куртуа. «Ливерпуль» при немецком специалисте тоже славится его знаменитым «гегенпрессингом», но чтобы завести этот станок, нужно, как минимум, регулярно доходить до чужих ворот. Если смотреть на картину игры в целом, то матч проходил по сценарию Антонио Конте, чьи подопечные умудрялись держать все под контролем, ничуть не настаивая на владении мячом. Мудрый и одновременно энергичный прессинг соперника заставил «Ливерпуль» отказаться от фирменной игры и глобальной цели, увязнув в решении локальных головоломок, множимых «синими».

Итог: балл Антонио Конте.

Кто эффективнее сработал в перерыве?

Задачи в раздевалке перед тренерами стояли разные. Конте должен был успокоить своих футболистов и убедить их в необходимости гнуть взятую линию во втором тайме. Наверняка Антонио говорили и о том, что «Ливерпуль» обязательно прибавит, потому что эмоциональный Клопп не был бы Клоппом, если бы не смог встряхнуть команду в перерыве. Не показалось, чтобы «Челси» снизил в активности или концентрации, но «красные» прибавили в агрессии и стали больше рисковать, по факту имеем гол Джорджиньо Вейналдума, забитый в начале второго тайма, следовательно, мероприятия герра Юргена оказались более эффективными.

Итог: балл Юргену Клоппу.

Чьи замены принесли больше пользы?

Юрген Клопп так и не дал Старриджу возможность сыграть роль джокера, Ориги вышел только на 90 минуте, а Мане получил на четверть часа больше. Только выход сенегальца мог как-то изменить игру, и Садьо действительно едва не стал автором результативного паса в самой концовке, но Фирмино с его подачи пробил в руки Куртуа. Мане привнес обострение, но расплатиться со своим тренером практической, осязаемой пользой не сумел. То же самое можно сказать о Педро, который появился на поле парой минут раннее, при этом испанец сам разок опасно бил по воротам. Пожалуй, Антонио Конте мог выпустить Фабрегаса минут на десять раньше, потому что умные разрезающие передачи Сеска – мощное оружие против уставшей обороны «Ливерпуля». Только вот итальянец не мыслил такими категориями и не искал победы любой ценой, поэтому Фабрегас появился вместо Виллиана на последние десять минут, чтобы подержать мяч на чужой половине поля и отодвинуть основные события от ворот Куртуа. В оперативном управлении никто из наставников не добился перевеса.

Итог: ничья.

Чья команда была ближе к победе?

«Ливерпуль» затрачивал титанические усилия на создание каждого своего момента, а чтобы забить гол, пришлось изобразить цирковой номер, трижды сыграв головой. В первом тайме у ворот Куртуа вспоминается только дальний удар Вейналдума, после перерыва «красные» удвоили количество острых эпизодов: в первом случае Джорджиньо пробил Тибо со второго этажа, Фирмино в концовке матча в схожей ситуации дуэль вратарю проиграл. Тот же бразилец в начале второго тайма из убойной позиции зарядил в небеса. «Челси» в первом тайме угрожал Миньоле с помощью стандартов, и Давид Луис своего добился. Во втором тайме Мозес бил штангу, Педро имел парочку хороших возможностей после выхода на замену, а главный шанс упустил Диего Коста, не реализовавший пенальти. Забей форвард с «точки» на 76-й минуте, лондонцы с большой вероятностью довели бы матч до победы. Именно этот эпизод является отправной точкой мнения о том, что «Челси», а, следовательно, и Антонио Конте были ближе к виктории на «Энфилде».

Итог: балл Антонио Конте.

Кому на руку результат?

Двух мнений быть не может: выездная ничья с одним из так называемых конкурентов полностью устроила «Челси» в турнирном плане. «Так называемых» - это не оскорбление «Ливерпуля», просто у «синих» пока действительно нет реальных конкурентов в чемпионской гонке. На начало февраля команда Антонио Конте опережает ближайшего преследователя на девять очков, а это уже серьезно. В свою очередь, «красные» отстают от лидера на 10 очков, победа над «Челси» сократила бы это расстояние до 7 баллов – тоже немало, но это заставило бы говорить о возвращении дружины Юргена Клоппа в чемпионскую гонку. Все может измениться, но на сегодняшний день справедливо будет признать, что лондонцы в одиночку ведут преследование титула, а «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и два манчестерских клуба участвуют в состязании за путевки в Лигу чемпионов.

Итог: балл Антонио Конте.

Юрген Клопп: «Не думаю, что слово „радость“ будет правильным для описания эмоций. Но я горжусь своими парнями. Они показали выдающийся футбол против очень сильной команды. Результата не изменить. Мы могли и проиграть, ведь „Челси“ бил пенальти. Во втором тайме мы доставили сопернику немало проблем, могли забивать и второй, и третий мячи. Я доволен матчем и атмосферой на нем. Несмотря на поражения „Ливерпуля“, все не так плохо. Команда очень серьезно подходит ко всем матчам. Так что мы будем делать все, что в наших силах. Посмотрим, где мы будем в конце сезона».

Антонио Конте: «Это был очень тяжелый матч. Обе команды старались играть интенсивно. Жаль, что Диего Коста не реализовал пенальти, в целом он провел очень хороший матч. У нас были и другие возможности забить, но мы должны быть довольны результатом, потому что нелегко играть на выезде в Ливерпуле».

Тренерская дуэль. Клопп vs Конте = 1.5 - 3.5

Антонио Конте решил задачу-минимум на «Энфилде», при этом переиграв своего оппонента тактически. Понятно, что расклад сил в тренерской дуэли является прямым отражением текущего состояния «Ливерпуля» и «Челси», но в последний день января все было примерно так. Конте не взял полновесный реванш за поражение в первом круге, зато приблизил свою команду к выполнению глобальной задачи на сезон, а Клопп, хотя и не проиграл, упустил возможность захватить чистое второе место и вернуть свою команду в борьбу за титул.