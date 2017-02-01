Четыре месяца и тринадцать финалов

Суровая выдалась зима. Колючая. Замела снегом, сковала морозами. А так хотелось, чтобы с оттепелями, капелью и мартовскими сновидениями.

Но здесь и сейчас, сидя у масленого радиатора, мне кажется, что этим постылым холодам нет ни конца, ни края. Потолок ледяной, а дверь, естественно, скрипучая…

А ведь очень скоро, и я надеюсь, быстро и незаметно, промелькнет февраль, и в наши края наконец-то вернется долгожданная весна, а вместе с ней милый нашему сердцу российский футбол. Всего-то через 33 дня мы снова будем болеть и сопереживать, а главное обсуждать первый после зимней паузы, но 18-й по порядку, тур.

Улетели клубы Премьер-Лиги в теплые края, по всяким там Эмиратам, Турциям, Испаниям да Кипрам, где и начали подготовку к заключительной части нашего сезона. Поверьте, нет ничего тяжелее и страшнее первых после каникул сборов. Знаю. Бесконечная беготня и различные тесты буквально валят на землю расслабленный за время короткого отпуска организм. Трудно, жарко. Желаний нет, ну, разве что попить водички и прилечь.

Интернет завален фотографиями этих страшных испытаний. Измождённые нечеловеческими нагрузками лица футболистов и сосредоточенные лица тренеров, маленькие радости спасительного водопоя, а вот и непринуждённые улыбки игроков, олицетворяющих великолепную атмосферу в команде. Все понимают, что именно здесь и сейчас закладывается массивный, краеугольный камень будущих побед.

Прошлой зимой московский «Спартак» отправился на зимние каникулы, прочно застряв на шестом месте, набрав всего 23 очка. Но болельщиков заранее и очень вовремя предупредили. Задача - попасть в еврокубки, а, значит, для ее решения нужно просто занять четвертое или (при удачном раскладе) пятое место. На моей памяти это был, пожалуй, единственный сезон, когда руководство «Спартака» озвучило такую, мягко говоря, скромную цель. После осенних игр многим казалось, что все еще можно исправить. Мол, команда в процессе становления, молодой тренерский, зато сугубо «спартаковский», триумвират, которому надо обязательно дать поработать.

Проще говоря, походный набор «веских» причин, которыми так легко и удобно можно оправдать любой провальный сезон.

Первый сбор «Спартак» проводил в Объединённых Арабских Эмиратах (с 16 по 28 января). Второй подопечные Дмитрия Аленичева провели в Испании (с 1 по 12 февраля). А третий сбор спартаковцев прошел в Турции в период с 16 по 28 февраля.

В намеченные сроки межсезонной подготовки «красно-белые» сыграли восемь товарищеских матчей. В общей сложности спартаковцы забили 25 мячей, в среднем — 3.1 за игру. А пропустили — 8, в среднем — 1 за игру. Проиграли «Краснодару» и «Уралу». Остальные шесть названий команд мало кому были знакомы. В это межсезонье «Спартаком» запланировано всего шесть контрольно-товарищеских игр.

Если уж приходится сравнивать нюансы подготовки, то следует пристально рассмотреть разницу в комплектовании состава.

Вот кого удалось вывести за границу Дмитрию Анатольевичу и Массимо Каррере.

На рейс зарегистрировались:

Артём Ребров, Сергей Песьяков, Антон Митрюшкин, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, (Сергей Паршивлюк), Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Денис Кутин, Евгений Макеев, Маурисио, Александр Пуцко, Владимир Гранат, Сердар Таски, Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Александр Зуев, Дмитрий Комбаров, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Квинси Промес, Артём Тимофеев, Фернандо, Денис Давыдов, ЗеЛуиш и Луис Адриано, Ромуло, Игорь Леонтьев, Александр Самедов.

Жирным шрифтом выделены фамилии футболистов, которые покинули спартаковский клуб, а курсивом - те, которым не посчастливилось поработать с Дмитрием Аленичевым в прошлом году.

Как видно из этого нехитрого списка, за прошедший год «Спартаку» удалось сохранить своих лидеров и вдобавок совершить необходимые трансферные телодвижения. Команда укомплектована. В каждой линии есть опытные ребята, есть лидеры, вполне себе добротные исполнители.

Все бы ничего, вот только в этот раз «Спартак» отправляется на сборы, занимая первое место, опережая ближайшего преследователя на жалкие пять очков. А Массимо Каррера в первый раз готовит команду на предсезонных сборах.

Вот здесь и начинается главный тест на профпригодность. Ответ скептикам, специалистам и злопыхателям, которые уверены, что если что-то и есть в «Спартаке» Карреры, то это забытый Аленичевым в «Тарасовке» чемодан и беготня тренера вдоль бровки с растопыренными пальцами. Только и слышим: «Тренер новый, посмотрим, как он подготовит команду к сезону или к его весенней части». Или: «А что Вы хотите? Тренер новый, команду готовил не он».

Леонид Трахтенберг наперегонки с Игорем Рабинером рассказывают о тщательно продуманной, изнурительной подготовке команды к сезону. Все абсолютно то же самое, что и год назад. Все потные, но довольные. Дружные и здоровые. Но червяк сомнения уже точит красно-белое сердце. Почему команда собралась на неделю позже соперников, почему спаррингов вдвое меньше, чем у ближайшего преследователя? Не много ли бегаем? Естественно, что метод подготовки команды у всех специалистов свой, а поэтому разный. Каррере я доверяю.

Но мне сложно вспомнить, а были ли случаи, когда наши команды в весенней части еврокубковых турниров в функциональном плане превосходили своих соперников? В прошлом году жребий дал нам неплохой шанс продвинуться по турнирной сетке чуть дальше, чем это обычно бывает. «Бенфика», «Фенербахче» и «Спарта» не выглядели непроходимыми соперниками. Но все равно на конечном результате это опять никак не сказалось. «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» проиграли в двухраундовых дуэлях, и лояльная общественность, с облегчением вытирая пот, выдала любимую фразу: «Ну вот, теперь можно сосредоточиться на внутреннем чемпионате». Я согласен, тем, кому уже в феврале придется играть в серьезных, официальных матчах, приходится готовиться интенсивней и раньше остальных. Времени для плавного входа в турнир у них нет. Игры на вылет.

Я прекрасно помню, что первым же матчем после прошлогодней межсезонной эпопеи волею слепого жребия «Спартак» играл с ЦСКА. «Спартак» проиграл «армейцам», казалось, с невинным, минимальным счетом 0-1. Но забавно другое. После игры, которую кроме как позорной, не по результату, а по содержанию, не назовешь, Дмитрий Аленичев рассказывал удивительные истории:

— Все сборы вы наигрывали другую схему — с двумя форвардами и тремя центральными полузащитниками. Почему сегодня выбрали модель с тремя нападающими?

— Зе Луиш был в неоптимальных кондициях на сборах, поэтому зимой наигрывали другую схему. Думаю, через официальные игры он наберет форму. Сколько раз говорил — вот-вот его прорвет. Но и партнеры должны помогать. Сегодня было мало фланговых проходов и прострелов. И Зе Луиш не имел шансов отличиться.

— Почему предпочли Владимира Граната Илье Кутепову?

— На мой взгляд, на последнем сборе он выглядел более уверенно. Несмотря на повреждение. В таких играх очень большое значение имеет опыт.

Это уже потом начались легендарные разговоры о багаже и про то, кто и кому, что унаследовал и кто и как готовил сегодняшний «Спартак». И напомню: ЦСКА и «Спартак» весной в еврокубках не участвовали, а значит, готовились к началу сезона и к очному противостоянию в равных условиях, вот только почему-то с разным разультатом. В результате ЦСКА - чемпион, «Спартак» - пятый.

А как спать, когда до сих пор снится игра с «Тосно» той так ароматно пахнущей возможным чемпионством весной 2014 года.

Люди знающие уверяют, что, оказывается, есть прямая зависимость между количеством товарищеских матчей на предсезонных сборах с итоговым положением в турнирной таблице. Тот же «Спартак» не далее как три года назад, уйдя на перерыв в числе лидеров, сыграл за зиму только 6 матчей, тогда как все прочие претенденты на высокие места – около десятка и даже более. Весна получилась провальной.

Успокаивает лишь то, что итальянец знает, что делает, а своим поведением, отсутствием громогласных обещаний, качественной работой по построению боеспособного коллектива вселил уверенность в спартаковских болельщиков. Массимо удивительно быстро нивелировал активность и значимость попечительского совета и заслужил доверие Федуна, что сделать бывает ой как не просто.

«Спартак» сыграл две товарищеские игры, которые, вроде, и не стоит не то что разбирать, но даже анализировать. Я смотрел. Впечатление приятное и изрядно подзабытое. Уверенность в собственной силе большой, мастеровитой, обученной команды. И не надо напоминать названия команд-соперниц. Здоровый с пунцовым румянцем молодняк «Жилины» носился по всему полю, накрывал на приеме, цеплялся, бил, лез в отбор. А «Копенгаген» - команда профессиональная и крепкая.

Первый матч рестарта чемпионата «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Выгода одна. «Краснодару» играть в феврале в Лиге Европы, как собственно и главному спартаковскому конкуренту в битве за золото чемпионата. А еще уже в марте и апреле москвичи сыграют и с «Локомотивом», и ЦСКА, и с «Зенитом».

Думаю, этого будет достаточно, чтобы, исходя из результатов, оценить и сравнить результаты и правильность межсезонной подготовки. А пока пытаться предугадать, как команды будут готовы к заключительной части сезона, - занятие пустое, нервное. Жизнь и правильность принятых решений, и четкость их воплощения на поле расставит по своим местам.

Уже скоро. Через четыре месяца и тринадцать финалов.