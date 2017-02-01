«Слуцкий из Траоре сотворит голевую машину покруче Ибры». Прощай, Ласина!

ЦСКА избавился от Траоре, к которому мы все, возможно, были иногда несправедливы. Или ивуариец действительно был так плох? «Соккер.ру» посвящает Ласина прощальный пост.

Ласина Траоре в ЦСКА: 21 матч = 6 голов, 1 результативная передача.

По каким вещам запомнят Траоре армейцы? Топ-5

1. Исторический момент. Именно Траоре забил первый гол на новом стадионе ЦСКА в официальном матче. Ласина поразил ворота «Терека» и вошел в историю московского клуба и его домашней арены.

2. Инородное тело: бессильный и бездвижный. Друзья армейцев утверждают, что сила в движении, и они правы. На самом деле, 7 результативных действий в 21-м матче – это не завидный, но и не провальный показатель. Траоре регулярно давал поводы для критики не из-за статистики, а из-за инертной игры. Минимум ускорений, отвратительная эффективность в единоборствах и самое удивительное – неумение играть головой при таком-то росте! У Ласины есть класс, позволивший ему несколько раз отличиться, но африканец не работал на команду, действовал невпопад, так и оставшись инородным телом.

3. Слишком много Селюка. Одиозный агент Траоре дал больше интервью, чем форвард провел матчей в составе ЦСКА. Наверное, за последние полгода никто в прессе не говорил об армейцах так много, как Селюк.

4. Гол в ворота «Монако». Голы бывшим клубам не такая редкость, но нечасто случается, чтобы игрок, находящийся в аренде, огорчил держателя своего контракта в Лиге чемпионов. Траоре удалось это сделать, открыв счет в московском матче с монегасками, которые не предусмотрели, что эта встреча может случиться.

5. Прощальный дубль. Ласина как будто хотел напоследок изменить о себе мнение и оформил дубль в последнем туре РФПЛ 2016 года в ворота «Урала». Кстати, все свои 6 голов Траоре забил в домашних матчах ЦСКА.

Как менялось мнение о Траоре? Срез оценок экспертов и читателей «Соккер.ру»

В момент объявления об аренде из «Монако»

Евгений Ловчев, футбольный эксперт: «Как впишется Траоре в игру ЦСКА – это вопрос вопросов, конечно. Получается так, что Траоре – это ключ ЦСКА к успешному сезону. Во многом от того, насколько быстро удастся вписать (и удастся ли вообще) Траоре в игру ЦСКА, зависят перспективы команды на всех фронтах».

Бибрас Натхо, полузащитник ЦСКА: «Траоре, безусловно, подходит нам по стилю игры и вне сомнений впишется в ансамбль. Я даже думаю, что благодаря своему стилю игры он более эффективный для ЦСКА, чем Муса, при всем уважении к нигерийцу».

Великолепный: Он уже знаком с чемпионатом России, так как выступал ранее за «Анжи» и «Кубань». Сейчас сложно говорить о том, насколько это выгодное приобретение для армейцев – со временем все станет понятно. Главное, чтобы форвард не получал травмы. ЦСКА дает шанс, а как им воспользоваться – решит сам Траоре.

морозз: Сильный нападающий, не такой, конечно, скоростной, как Муса. Высокий, хорошо играющий головой, умеющий выбирать позицию и забивать! Хорошее приобретение коней!

arzamas: Острый форвард с необычной пластикой. Может обыгрывать защитников «на носовом платке». Хорошее приобретение.

Port-Petrovsk007: Бестолковая каланча! Моменты губил и транжирил с дикой процентовкой, назад не отрабатывал, впереди толком не бегал, так – бродил туда-сюда... Лентяй. Не знаю, может, он, конечно, вырос в плане пахать за команду, а в «Анжи» был ни хорош, ни плох. Но «косепорил» здорово.

Во время первых трудностей (Траоре не мог забить за ЦСКА на протяжении 449 минут)

Валерий Непомнящий: «Траоре не вписывается в игру армейцев, с ним нужно налаживать связи, а это очень непростой процесс. Мне жаль, что команда потеряла Думбия и Мусу. Действия этих двух игроков становились грозным оружием против соперников. Траоре же откровенно слабее, чем Муса».

Леонид Слуцкий: «Верим, что Траоре раскроется».

maxim81413: Зачем его только взяли? Грубая ошибка селекции ЦСКА.

RIR68: Ласина показывает стабильное умение не участвовать в игре.

Санчо Панса: И все-таки я считаю, что ему нужно дать время! Аарон Оланаре тоже не сразу начал забивать и приносить пользу ЦСКА. Но фишка в том, что Аарон не имел такой известности в России, как Ласина, и от него не ждали больших свершений! Пока ивуариец явно играет не так, как от него ждут армейские болельщики, и как он реально может играть...

Призрак Убитого Енота: Если бы взять Траоре времен Кубани, а лучше еще до Кубани, времен чемпионата Румынии - это был потрясающий талант. Но мы видим, что желание играть у него часто проходит, и реанимировать карьеру очень сложно, так как желание зарабатывать деньги только растет. Ласина - некий отголосок Балотелли, только с поправкой на серьезные травмы. Траоре здесь и сейчас уже сбитый летчик.

Ваня лучший: Траоре заиграет обязательно. Он молодой, а ЛВС - прекрасный педагог.

fanatcska94: Слуцкий из бегунка Мусы сделал футболиста, который научился успевать за своими ногами, научился бить по мячу и забивать голы, а также отдавать голевые передачи. Скоро из Траоре Леонид Викторович голевую машину покруче Ибры сотворит.

После дубля в ворота «Терека» в первом матче на «Арене ЦСКА»

Дмитрий Селюк, агент Траоре: «В Траоре, кроме меня, Слуцкого и Гинера, никто не верил, а он взял и вошел в историю ЦСКА. Теперь Ласина навсегда будет почетным гостем на армейском стадионе. Просто Траоре привык играть на хороших газонах. Первые пять туров ЦСКА провел на выезде, непонятно на каких полях. Только стоило выйти на нормальный стадион, сразу пошли голы».

B.Y.O.B.: Траоре не то чтобы совсем плох, но не дотягивает до той роли, которую должен играть в нынешнем ЦСКА.

Leha-ha50: Хоть пару голов и забил, но пока смотрится слабовато! Много потерь, пасы в молоко, борьбу почти всегда проигрывает. Страндберг больше нравится, но Лене виднее. Удачи ЦСКА и всем остальным в еврокубках!

PATRIOT1965: Чтобы Траоре забивал регулярно надо в каждом туре открывать новый стадион, игра пойдет.

Великолепный: Первый и самый важный шаг Траоре уже сделал, вписал свое имя в историю ЦСКА, теперь надо развивать успех и дальше, забивать, забивать, забивать.

В разгар осени (сложившиеся мнения о Траоре)

Евгений Ловчев, футбольный эксперт: «Восхищаться Траоре, который нескладный, который вверху ничего не выигрывает, я бы не стал - пустышка по большому счету».

Руслан Пименов, футбольный эксперт: «ЦСКА, можно сказать, играет вдесятером, если в составе есть Траоре. Я часто посещаю матчи команды, уже даже болельщики „красно-синих“ так говорят. Траоре не отрабатывает, играет на чистых мячах».

SHMEL: К моему большому сожалению, Лас оказался бездарным нападающим. На мой взгляд, уж лучше какого-нибудь молодого наигрывать на эту позицию, хуже не будет.

followyoudream: Теряется на поле, не борется за мяч, не помогает в обороне, без техники и скорости. Нам нужен такой форвард как Олич, всегда замотивированный, чтобы боролся до последнего!

Владислав Дудкин: Уже не раз писал, что в роли форварда лучше бы смотрелись и Ерема, и Вернблум, и даже Сергей Игнашевич! Какая борьба в единоборствах от него? Мяч просто попадает, что в столб и отпрыгивает всегда в борьбу, к сопернику или к своим, но это как повезет. В любом случае, он не двигается, не обостряет, просто отбывает номер. Обидно, что именно он открыл счет голам на новом стадионе и вошел в историю ЦСКА».

После объявления об уходе Траоре в хихонский «Спортинг»

Дмитрий Селюк, агент Траоре: «Хочешь, не хочешь, а Ласина навсегда останется в истории ЦСКА автором первого гола на „Арене ЦСКА“ как в чемпионате России, так и в Лиге чемпионов».

SHMEL: Хочется пожелать руководству ЦСКА больше никогда не сотрудничать с Селюком и вообще забыть про него.

navigators: «Была без радости любовь, разлука будет без печали». (с)

Слайш: Траоре навсегда останется в истории ЦСКА как самый бесполезный и ленивый нападающий и как один из самых неудачных трансферов в истории клуба.

Rus Kaz: Тот случай, когда прощаются, не сожалея...

морозз: Поздравляю болел ЦСКА...

Дед за ЦСКА: Давно пора было от него избавиться. Надеюсь, что о нем «Соккер» скоро забудет.

Отдав долг чести на прощание, начинаем со своей стороны выполнять пожелание болельщика ЦСКА со стажем – забываем о Траоре.