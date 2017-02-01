Топ-10 трансферов Европы

Зимнее трансферное окно в ведущих лигах Старого Света захлопнулось, а дедлайн получился скучным. Тем не менее, на «Соккер.ру» - 10 самых дорогих покупок европейских клубов.

В десятке самых дорогих сделок в мире четыре за подписью китайских клубов. Причем Оскар стал объектом самой масштабной сделки этой зимы, а еще три футболиста замыкают мировой топ-10 – это известные нам Витсель и Игало, до недавнего времени выступавший за «Уотфорд», а также один китайский футболист. Чжан Чжэндун стоил 20.44 миллиона евро. В общем, безумие клубов из Поднебесной вынесем за скобки, тем более китайцы могут регистрировать игроков еще на протяжении месяца. Посмотрим, что произошло в старушке-Европе, и какие клубы стали хедлайнерами зимнего трансферного окна?

10 место. 15.1 миллиона евро - Робби Брэди (Ирландия). Из «Норвича» в «Бернли»

Вы, конечно же, знаете Брэди. Это тот самый ирландский счастливчик, который забил победный гол в ворота сборной Италии на Евро-2016, благодаря чему Ирландия прорвалась в плей-офф, где Робби снова отличился, огорчив с пенальти хозяев турнира французов. После столь ярких каникул во Франции ирландец вернулся в «Норвич» и включился в борьбу в Чемпионшипе. «Бернли», заплативший 15 с хвостиком миллионов евро, позвал Брэди в АПЛ, где Робби уже выступал за тот же «Норвич» и «Халл Сити».

9 место. 16 миллионов евро – Мемфис Депай (Нидерланды). Из МЮ в «Лион»

Выбор Депая в пользу французского чемпионата удивил, ведь у Мемфиса были варианты, чтобы остаться в АПЛ – «Эвертон» предлагал контракт, «Рома» и «Наполи» звали в Серию A. Это не говоря о том, что у Депая уже есть футболка «Спартака», подаренная другом Промесом. Как бы то ни было, голландец выбрал «Лион», который заплатил за его переход 16 миллионов евро. Стоит напомнить, что полтора года назад МЮ раскошелился на 34 миллиона, чтобы пригласить Мемфиса из ПСВ.

8 место. 17 миллионов евро – Маноло Габбьядини (Италия). Из «Наполи» в «Саутгемптон»

Английские клубы настолько суровые, что готовы платить хорошие деньги даже за лавочников из других чемпионатов, хотя конкретно «Саутгемптон» обычно знает, что делает, и в расточительстве замечен не был. Во всех турнирах текущего сезона Габбьядини провел за «Наполи» пять мячей (два с пенальти), приняв участие в 19-ти встречах (в половине из них выходил на замену).

7 место. 17.6 миллионов евро – Вилфрид Ндиди (Нигерия). Из «Генка» в «Лестер»

Два года назад «Генк» привез этого парня из Нигерии, потратив 180 тысяч евро, а этой зимой продал в «Лестер» в 100 раз дороже! Вилфрид описывает свой переход в стан чемпионов Англии как прекрасный сон, а его бывший клуб в общей сложности заработал на трансферах этой зимой 30 миллионов евро. Помимо Ндиди, «Генк» продал в «Байер» ямайского вингера Леона Бэйли, за которым стояла длинная очередь из именитых клубов. Кстати, Ндиди и Бэйли входили в нашу десятку супергероев Лиги Европы, где, собственно и засветились на весь мир. И вот награда в виде почетных трансферов нашла героев.

10 супергероев Лиги Европы

6 место. 18 миллионов евро – Леонардо Паволетти (Италия). Из «Дженоа» в «Наполи»

«Наполи» достаточно оригинально потратил деньги, полученные от продажи Габбьядини, плюс один миллион евро. Форвард Паволетти хорошо знаком только истовым поклонникам Серии A. В прошлой кампании Леонардо забил 14 голов в 25 матчах, но этот сезон проводит не самым впечатляющим образом: 3 мяча в 10-ти встречах.

5 место. 22.9 миллиона евро – Морган Шнейдерлин (Франция). Из МЮ в «Эвертон»

Шнейдерлин пал жертвой Моуриньо и был поставлен перед необходимостью покинуть «Олд Траффорд». Моргана приютил «Эвертон», где у французского полузащитника есть все шансы стать лидером команды и – чем черт не шутит, выбить себе еще один шанс в топ-клубе, ведь футболисту всего лишь 27 лет. Как и Депай, Шнейдерлин нанес урон казне МЮ, так как куплен был полтора года назад за 35 миллионов евро.

4 место. 29.3 миллиона евро – Димитри Пайет (Франция). Из «Вест Хэма» в «Марсель»

Вероятно, самый скандальный переход зимы: Пайет пошел на открытый конфликт с «Вест Хэмом», чтобы уйти в «Марсель». Димитри даже грозился повредить крестообразные связки, если «молотобойцы» откажутся отпускать его. Вероятно, у полузащитника была причина так рваться в Марсель – некие семейные обстоятельства, ведь иных вариантов, кроме возвращения на «Велодром», он не рассматривал.

3 место. 30 миллионов евро – Гонсалу Гедеш (Португалия). Из «Бенфики» в ПСЖ

Ренату Санчеш отправился в «Баварию», поиграв полгода на взрослом уровне, Гонсалу Гедешу хватило десятка голов за «Бенфику», чтобы ПСЖ выложил 30 миллионов евро. Молодой вингер отправился в «Париж», который зимой сделал два дорогостоящих точечных приобретения в группу атаки, порадовав Унаи Эмери.

2 место. 32 миллиона евро – Габриэль Жезус (Бразилия). Из «Палмейраса» в «Манчестер Сити»

О переходе бразильского нападающего «Манчестер Сити» договорился еще летом, а теперь Габриэль присоединился к своему новому клубу. Ярко дебютировал в концовке встречи с «Тоттенхэмом», где едва не забил, а в кубковом матче против «Кристал Пэлас» записал на свой счет голевую передачу. Может быть, он вправду новый Феномен?

Бразилия дождалась Феномена

1 место. 40 миллионов евро – Юлиан Дракслер (Германия). Из «Вольфсбурга» в ПСЖ

Летом «Вольфсбург» некрасиво поступил с Дракслером, нарушив данное ему обещание. Юлиану было отказано в трансфере, таким образом, «волки» «убили» ему мотивацию. Стоит ли удивляться блеклой игре чемпиона мира в Бундеслиге? Зато в четырех матчах за ПСЖ Дракслер забил уже два мяча и вообще вернул себе вкус к футболу. Самая дорогая сделка в Европе этой зимой.