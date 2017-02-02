Сербы в России: команда Видича и Ивановича

Количество легионеров из Сербии в российских клубах перевалило за сотню. «Соккер.ру» на волне возвращения Ивановича собирает лучших его соотечественников, отметившихся в РФПЛ.

Вратарь

Деян Радич («Алания», «Спартак-Нальчик», «Ростов») = 72 матча

До приезда в Россию. Выступал за клубы «Рад» и «Раднички» на родине, причем без особенного успеха. Талантливым и перспективным не считался.

В России. Дебютировал в РФПЛ в составе «Алании», за которую провел 26 матчей, после чего на полтора года вернулся в Сербию, где набирался сил для нового отрезка карьеры в России – в составе «Спартака» из Нальчика и «Ростова». В матче против «Терека» столкнулся с форвардом грозненцев Зауром Садаевым, вследствие чего получил разрыв почки. Это и стало причиной преждевременного завершения карьеры.

Дальнейшая карьера. В футбол на профессиональном уровне больше не играл, но остался в структуре «Ростова» на правах селекционера.

Защитники

Бранислав Иванович («Локомотив», «Зенит») = 71 матч, 7 голов

До приезда в Россию. Играл во второй и первой лигах Сербии и Черногории.

В России. Прогрессировал семимильными шагами, выиграл Кубок России 2007, был признан лучшим правым защитником РФПЛ и, отработав два года из четырехлетнего контракта, уехал в «Челси» за 12 миллионов евро.

Дальнейшая карьера. Освоился в Лондоне не сразу, но постепенно завоевал уважение, впечатляя своими бойцовскими качествами. За «Челси» Иванович провел 377 матчей и выиграл титулов по количеству проведенных в клубе лет – 9, в том числе Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Возвращение в РФПЛ. Бранислав только что подписал контракт с «Зенитом» и собирается вновь блеснуть в чемпионате России.

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Милан Вьештица («Зенит», «Ростов», «Шинник», «Жемчужина», «Урал», «Динамо» Санкт-Петербург) = 258 матчей, 18 голов

До приезда в Россию. Поиграл за клубы «Нови-Сад» и «Войводина» в родном городе Нови-Сад.

В России. Главный сербский гвардеец в России: почти 12 лет Вьештица выступал за российские клубы, попробовал свои силы в разных дивизионах, проведя четверть тысячи встреч. Становился серебряным призером РФПЛ с «Зенитом» и выигрывал ФНЛ в составе «Урала».

Дальнейшая карьера. Милан начал российский этап карьеры в Санкт-Петербурге и завершил в городе на Неве, только уже в составе «Динамо», после чего повесил бутсы на гвоздь.

Неманья Видич («Спартак») = 41 матч, 4 гола

До приезда в Россию. Выступал в составе «Црвены Звезды» и вызывал интерес многих европейских клубов.

В России. Однако перешел в «Спартак», где доктор Лю поколдовал над спиной Видича, которая уже тогда беспокоила защитника. Неманья в РФПЛ показывал «космический» уровень, и хотя поиграл за «красно-белых» недолго, помог им выйти из кризиса и взобраться на вторую строчку после периода безвременья.

Дальнейшая карьера. За 10.5 миллионов евро Видич перешел в МЮ, где под руководством сэра Алекса Фергюсона превратился в одного из сильнейших защитников планеты. 15 командных трофеев, в том числе московская победа в ЛЧ, дважды признание лучшим футболистом АПЛ – выдающаяся карьера. Если бы не хронические проблемы со здоровьем, Видич мог до сих пор оставаться на поле, но в «Интере» он уже откровенно мучился, поэтому принял решение завязать с футболом в 34 года.

Александар Лукович («Зенит») = 59 матчей, 1 гол

До приезда в Россию. Успел поиграть не только в Сербии, но в Италии, где был на ведущих ролях не в последнем клубе Серии A – «Удинезе».

В России. За место четвертого защитника развернулась масштабная конкуренция, но у Луковича, который мог оказаться в «Спартаке», а не в «Зените», нашлось два серьезных аргумента – он дважды чемпион России. Хотя в целом серб не продемонстрировал в Санкт-Петербурге того уровня, что от него ждали.

Дальнейшая карьера. Из «Зенита» перешел в «Црвену Звезду», за которую продолжает играть.

Полузащитники

Огнен Короман («Динамо» Москва, «Крылья Советов», «Терек») = 103 матча, 17 голов

До приезда в Россию. Играл за «Спартак». Из Суботицы. А еще за клубы «Раднички» и ОФК.

В России. Умный, ловкий и техничный футболист с отменной фантазией. Был настоящим творцом на футбольном поле, особенно запомнился болельщикам «Крыльев Советов» и «Динамо», хотя последние сильно огорчились из-за переезда сербского полузащитника в Самару, где Огнен стал обладателем бронзовых медалей РФПЛ.

Дальнейшая карьера. После ухода из «Терека» поиграл в Англии, Сербии и Южной Корее, а последние аккорды карьеры совершил в Самаре несколько лет назад, правда, уже без особого шика.

Зоран Тошич (ЦСКА) = 226 матчей, 46 голов

До приезда в Россию. Безуспешно пытался пробиться в состав «Манчестер Юнайтед», познавая методы Фергюсона.

В России. Изначально Тошич рассматривал ЦСКА в качестве необходимого шага назад по сравнению с МЮ, чтобы взять разбег перед новой попыткой покорить Европу, но так прикипел к армейцам, что остался в Москве надолго – летом исполнится 7 лет пребывания Тошича в ЦСКА. За то время, что Зоран выступает за «красно-синих», его команда ни разу не финишировала ниже третьего места в РФПЛ, трижды становясь сильнейшей в стране.

Дальнейшая карьера. В апреле Тошич отметит 30-й день рождения. Судя по всему, уезжать он уже никуда не планирует, и его дальнейшая карьера связана с ЦСКА.

Милош Красич (ЦСКА) = 229 матчей, 33 гол

До приезда в Россию. Играл на родине за «Войводину».

В России. Оказалось, что провел лучшие годы в России, завоевав с ЦСКА 11 трофеев – 10 национальных и Кубок УЕФА. Прыткий серб доставлял немало неприятностей противникам, бегал, как заведенный, на разных позициях в атаке и стабильно входил в число лучших футболистов чемпионата.

Дальнейшая карьера. Из ЦСКА перешел в «Ювентус» за 15 миллионов евро, но отыграл в основном составе только один сезон, с приходом Антонио Конте очутился в запасе, а затем начал путешествовать – Франция, Турция и, наконец, Польша.

Нападающие

Данко Лазович («Зенит», «Ростов») = 90 матчей, 24 гола

До приезда в Россию. Построил приличную карьеру в чемпионате Нидерландов, где выступал за «Фейеноорд», «Витесс» и ПСВ.

В России. В двух сезонах, когда «Зенит» не знал себе равных в России, Данко действовал весьма продуктивно, выходил ли он в основе или усиливал игру по ходу. В России Лазович получил удар электоршоком от представителя властей, но роковой для него стала травма приводящей мышцы, вследствие которой футболист утратил взрывную скорость.

Дальнейшая карьера. Проведя полгода в «Ростове», Данко вернулся в Санкт-Петербург, где ему уже не были рады. Вскоре перебрался в «Партизан», а оттуда отправился путешествовать – в Китай, Словению и Венгрию.

Михайло Пьянович («Спартак», «Ростов») = 74 матча, 20 голов

До приезда в Россию. Результативно выступал в составе «Црвены Звезды».

В России. Не стал звездой, но всегда был старателен и забивал важные голы, полюбился болельщикам и даже вошел в их фольклор: «Сердце Старкова склонно к изменам и к переменам, как ветер в мае... То Кавенаги, то Павлюченко, а забивает только Михайло! Михайло Пьянович!»

Дальнейшая карьера. В 2007-м году Михайло присоединился к «Ростову», но поиграл только до сентября, забив 3 мяча в 11-ти матчах. Это были последние игры и забытые мячи Пьяновича на профессиональном уровне, он завершил карьеру в 30 лет.

Саво Милошевич («Рубин») = 16 матчей, 3 гола

До приезда в Россию. Играл за «Астон Виллу», «Сарагосу», «Парму» и «Сельту», становился лучшим бомбардиром Евро-2000 на пару с Патриком Клюйвертом.

В России. Конечно, Саво приехал в Казань уже ветераном и мало поиграл в России, забил всего лишь три мяча, но Милошевич – это внушительная фигура, а один из его голов стал «золотым» для «Рубина». Это существенный аргумент.

Дальнейшая карьера. В статусе чемпиона России Милошевич повесил бутсы на гвоздь.

Сербский резерв:

Джордже Йокич («Торпедо», «Томь», «Динамо» (Брянск). 185 матчей, 12 голов)

Милош Крушчич («Ростов». 167 матчей, 8 голов)

Марко Ломич («Динамо», «Мордовия». 120 матчей, 5 голов)

Душан Анджелкович («Ростов», «Краснодар». 117 матчей, 2 гола)

Предраг Ранджелович («Анжи», ЦСКА, «Зенит». 81 матч, 23 гола)

Неманья Пейчинович («Локомотив». 51 матч, 2 гола)

Милан Обрадович («Локомотив». 58 матчей, 3 гола)

Петар Шкулетич («Локомотив». 41 матч, 12 голов)

Матея Кежман («Зенит». 10 матчей, 2 гола)