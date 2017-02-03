Дзюба и другие подлинные капитаны клубов РФПЛ

После ставки Зенита» на Дзюбу «Соккер.ру» вспоминает о капитанах, ведь они отвечают за командный дух. Как думаете, в вашем клубе повязка у подходящего лидера?

В конце декабря из ФИФА намекнули на еще одно изменение в правилах футбола. В будущем с арбитрами смогут общаться исключительно капитаны команд. Хотя и для коллектива тоже важно имя формального вожака и опытного бойца, который одновременно является неформальным лидером. Личностью, отразившую игрой темперамент коллектива. И может принимать ответственность. Оценим капитанов российских клубов и поймем, кто на своем месте, а кому лучше поискать замену, как в «Зените»?

У кого подходящие капитаны?

Начнем с тех, кто осознает важность присутствия на поле человека, который может воодушевить или стать примером в решающих эпизодах. Показательна в этом смысле история «Спартака». Там после Алекса, который уехал в Бразилию по семейным обстоятельствам, один капитан был хуже другого. Паршивлюк – умный парень, но у него не капитанский характер. Плюс постоянные травмы и разочарования. Капитан должен быть уверенным и несокрушимым. Дикань – спаситель, но примитивно отдавать вратарю повязку в команде, где беда в системе защиты. Капитана Комбарова оставим без комментариев. Реброву лучше в качестве просто спасителя, поскольку голкиперы-капитаны должны быть глыбами. Даже Касильяс не очень подходил, нужны Каны и Буффоны.

«Спартак» сделал умный шаг, когда Глушаков получил повязку. Денис говорил разное, когда был моложе и в составе «Локомотива». Теперь делом доказывает – готов отдавать все силы за «Спартак». Гранквист подходит для своей роли, хотя фанаты Смолова могут предложить его в качестве альтернативы. Но лучший игрок не всегда идеальный капитан – это очевидно. В «Краснодаре» много иностранцев, швед на своем месте. Уциев демонстрировал лидерские качества, а Иванов не фанат «Терека» с пеленок, чтобы видеть в нем альтернативу для команды с традиционалистским подходом. В «Амкаре» болгарский капитан Занев, и в этом не только следование пословице. Ведь его сменщик – Гол, а у Януша нет проблем с лидерскими качествами.

Капитан «Уфы» Павел Аликин не всегда играл от свистка до свистка. Но середняки не могут выбрать условного Васина – риск потери ситуативного лидера очень высок. Ветеран Аликин подходит. Как и Чорлука соответствует представлениям о правильном капитане для «Локомотива». Гильерме, который играл с повязкой после ухода Лоськова, подходил лишь немногим лучше, чем Динияр Билелятдинов. Отдавать статусную роль Тарасову было бы странно, Игорь Денисов – выбор разве что для любителей шуток о развале коллектива изнутри. У «Рубина» не играет их официальный капитан Кузьмин, но Олег с подходящими для вожака качествами. Как и Рыжиков или Карадениз, в Казани хватает ветеранов. У «Крыльев Советов» капитан зачастую в игре – Таранов на поле, а вот вице-капитана Цаллагова потеряли. У «Урала» ветеран Фидлер с повязкой и в основе, как и у «Оренбурга» Андреев – тут все логично.

Вывод. Капитаны «Спартака», «Терека», «Краснодара», «Амкара», «Уфы», «Рубина», «Локомотива», «Крыльев Советов», «Урала», и «Оренбурга» на своих местах. Десять команд из шестнадцати – немало попаданий или вменямых решений.

Особые случаи. У «Анжи» не может быть идеального капитана. Любой игрок осеннего состава может уйти. Капитан «Томи» Кирилл Комбаров тоже уехал – место вакантно и та же ситуация. Айдов, Игорь Калешин и Ершов из «Арсенала» могли бы подумать и передать повязку тому, кто постоянно на поле – выбор имеется. Впрочем, не только в Туле можно подумать о смене в пользу вожака здесь и сейчас.

Лидеры, где смена капитана напрашивается

«Зенит». Артем Дзюба вместо Мигеля Данни

Плюсы. У капитана Данни две беды – здоровье и конкуренты. Анюков тоже не основной. А Кришито не очень эмоциональный. У Гарсии, который подменял Мигеля, есть игровая агрессия, но Хави так серьезно относился к повязке, что она испанцу скорее мешала. Дзюба вряд ли сломается, получив статус человека, ответственного за командный дух. После его шуток смеются даже легионеры, понимающие полтора слова на русском языке. Располагает к себе. Нападающий хорош на поле, игрок основы. Кроме того, отдав капитанскую, хитрый Луческу отбивается от китайских предложений. Даже если все было обставлено как выборы капитана командой, сработано четко.

Минусы. Спартаковец стал капитаном «Зенита» - фанатам из Петербурга не понравилось. Но эмоции спадут. Тут важнее вспомнить ехидность Василия Уткина, который прокомментировал стычку Лодыгина и Артема: «Дзюба – и подрался? Не верю (с). Тут, простите, яйца нужны, тут длинного языка мало». Грех многословности вместо деловитости за Дзюбой есть. С другой стороны, капитан – представитель тренера, у разговорчивого Луческу и должен быть вожак, любящий почесать языком.

Вывод. Логичный капитан, Дзюба отражает коллектив, душа компании, что подтверждают изнутри раздевалки. На поле в желании драться не откажешь. Лучше отсутствующего Данни, уходящего Ломбертса или Гарсии, который старался, но вторым Тимощуком по влиянию на коллектив точно не стал.

«Ростов». Кристиан Нобоа вместо Александра Гацкана

Плюсы. Александр Гацкан назначен Бердыевым, это не выбор команды. Хотя Курбан Бекиевич уверен, что опорного полузащитника коллектив поддерживает. Также важно, что Гацкан дружит и даже проводит свободное время с Калачевым – человеком, который раньше выходил на поле с капитанской повязкой. С другой стороны, если Гацкан уходит с поля, то вы можете увидеть капитана Нобоа, у которого есть огромный плюс – первый по количеству минут на поле в чемпионате России, всегда рядом. Одновременно надо отметить, что Кристиан может уйти. Но если в составе – подходит для роли капитана.

Минусы. Нобоа играет чисто, а Гацкан именно в этом сезоне слишком часто подставляет команду в РФПЛ, когда зарабатывает красные карточки – три штуки, и пропускает после матчи из-за дисквалификаций. Порой Александра наказывали не по делу, но частенько вел себя не так, как должен капитан команды. Зидан в знаменитом финале думал о себе, а не о Франции. В результате капитан Каннаваро поднял над головой кубок мира. Капитану Гацкану можно смело приписать руководство эмоциями, которые отчасти помешали «Ростову» удачно выступить и в РФПЛ. Для таких тренерских и боевитых коллективов важно, чтобы капитан был на поле, а он три раза с красными, задает неправильный тон игре.

Вывод. Если капитанская повязка станет аргументом для Нобоа при переговорах о продлении отношений с «Ростовом», то Бердыеву будет полезно поставить на эквадорца. Гацкан взрослый и все понимает – подходящий капитан, но слишком эмоциональный. Возможно, пора остыть в статусе вице-капитана?

ЦСКА. Понтус Вернблум вместо Игоря Акинфеева

Плюсы. Вы прекрасно помните знаменитый эпизод по ходу Евро-2016, когда в сборной России не могли передать капитанскую повязку после замены Широкова. Символичный момент. Повязка досталась Акинфееву, но в коллективе под названием «сборная России» его не считают тем, кто не сломается, кто поведет в огонь и в воду. Поэтому единственный плюс, что Игоря оставляют капитаном армейцев в том, что повязка у воспитанника с опытом. То есть формальный лидер тот, кто заслужил за выслугу лет, кому постоянно нужна поддержка. Но что это меняет для команды?

Минусы. Достаточно, даже слишком много. Начиная с того, что Игнашевич и Акинфеев конфликтовали по поводу повязки. Продолжая тем, что Василий Березуцкий – капитан Черчесова, то есть сторонний наблюдатель не считает Игоря человеком с характером настоящего капитана. И заканчивая тем, что особое отношение к вратарю со стороны Слуцкого часто негативно влияло на его уровень формы и концентрации. И приносило пользу ЦСКА далеко не всегда. Возможно, Ганчаренко нужно принять волевое решение и показать, кто главный?

Вердикт. У ЦСКА три вице-капитана. Игнашевич и Василий Березуцкий не могут быть идеальным выбором, поскольку Акинфеев будет ревновать, безмолвные конфликты в защите не нужны. Одновременно, у ЦСКА на поле есть человек, который является хрестоматийным вожаком. Акинфеев – никакой капитан для ЦСКА. Его не боятся унизить даже собственные напарники грубыми ошибками в защите. Команда вокруг Игоря не собирается. Вернблум смотрелся бы логичнее в этой роли, ведь швед не безумец. Всегда схватит желтую и останавливается, его агрессия контролируется. Обаяние и влияние на коллектив или игру бесспорно. Понтус больше похож на капитана ЦСКА, чем Акинфеев, при всем легендарном статусе последнего.

Самый взрывной капитан клуба РФПЛ

Безусловно, с Александром Гацканом – три желтых карточки и три красных в чемпионате, тяжело тягаться. Вот только что хорошего сделал Гацкан, когда взял за привычку нарываться на удаления, спорить с арбитрами, грубо фолить? Да, не все желтые карточки и удаления Александра на ровном месте, а вот влияние на коллектив однозначное – у «Ростова» семь красных карточек, это хуже показателя безнадежного аутсайдера «Томи», у них пять удалений. Гацкан настраивает «Ростов» на грубость и не исправился даже после второго удаления.

Самый колоритный официальный лидер

Номинация для новичка в этой профессии. Артем Дзюба подходит, поскольку тяжело найти в списке капитанов настолько публичную персону, популярную среди болельщиков, неоднозначную и при этом вызывающую интерес. Дзюба может стать хорошим капитаном для «Зенита», особенно если повязка подтолкнет его к новым голам в больших количествах – Луческу очевидно рассчитывает, что статус добавит Артему желание коллекционировать победы. Мирче не интересно мнение фанатов «Зенита», но что важнее, эмоции или польза для команды? В команде считают, что Дзюба – лидер. Возможно, им виднее?

Самый важный капитан на поле

Спартаковцы, наверное, выберут Глушакова? Но Ребров, Кутепов, Фернандо, Промес и Зе Луиш тоже очень важные люди в схеме и на поле. На ЦСКА без привычного вратаря было бы даже интересно посмотреть – вдруг окажется, что дело не только в защитниках, но и в том, как с ними взаимосвязан голкипер? Пожалуй, если говорить о игровой важности, то выбирать нужно между Чорлукой и Гранквистом. И победу получит швед, поскольку защита «Краснодара» пропускает мало совсем не потому, что хорошо играет. Но пока есть Андреас – у «быков» самое меньшее количество ударов по воротам Крицюка в лиге. Гранквист – очень важный футболист и капитан.

Как видите из списка, капитаном должен быть не тот, кто вырос в вашем клубе, не тот, кто является легендой или ветераном. Капитаном должен быть тот, кто влияет на командный дух и приносит предметную пользу именно благодаря статусу человека с повязкой. Отсутствие настоящих капитанов по форме и содержанию может быть одной из причин поражений сборной и российских клубов в международных поединках. Каждому, даже «Реалу», где есть Роналду и другие звезды, нужен свой Рамос.