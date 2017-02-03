​10 лет безумства. Живой символ АПЛ

Деятельность уходящего директора «Ливерпуля» Эйра идеально описывает разницу между коммерцией и футболом – «Соккер.ру» разбирает покупки и продажи «красных».

Кто такой Иен Эйр?

Человек, который после десяти лет работы в «Ливерпуле» идет на повышение – руководить немецким клубом «Мюнхен 1860» из второй Бундеслиги. В 2007-м году Эйр стал коммерческим директором английского клуба. Через два года, в 2009-м, нашел для себя кресло в совете директоров. Еще через два сезона назначен управляющийм директором, а четыре года тому назад, в 2013-м, стал исполнительным директором «Ливерпуля». Не шел вверх, а выехал в лифте. И теперь официальное прощание «Ливерпуля» похоже на проводы усопшего диктатора. Отец, мать и сын «Ливерпуля», спас от погибели после смены владельцев, которые едва не придушили мешками денег. Но давайте посмотрим, как один из главных руководителей, отвечавших в последнее время и за трансферы, и его коллеги приобретали и продавали футболистов на протяжении десяти сезонов. Насколько удачными были подписания за солидный отрезок, позволяющий сделать выводы?

Сколько «Ливерпуль» потратил на покупки?

Как видите, «Ливерпуль» не скован финансово и мог позволить себе тратить, если не сказать – разбрасываться деньгами на новичков. Особенно усердствовали при Эйре в качестве главного. Никакой особой системы не замечено, разве что бросается в глаза – первые траты свыше 80 миллионов фунтов совпадают с расставанием с Бенитесом. И при Клоппе в этом сезоне покупки не таки щедрые, как три сезона тому назад, в прошлом году Эйр объявил об уходе, новый босс из молодых и ему могут выделить средства на новичков с лета.

Суммарно за десять периодов потрачено 725 миллионов фунтов, что равно 53,58 миллиарда рублей. То есть выбросили больше, чем заявленная стоимость «Крестовского». Только на трансферы, никаких трат на зарплаты и прочие расходы. «Ливерпуль» мог позволить себе жить на широкую ногу, ведь доходы росли, к этому нельзя придираться. Но дайте им солидного спортивного директора – получите состав-конфетку. А что же «Ливерпуль»?

Самые удачные трансферы «красных»

Препарируем трансферную деятельность клуба глубже, оценим характер подписаний. Самый дорогой и при этом удачный трансфер – летнее приобретение Мане за 35 миллионов фунтов. Хотя все деньги сенегалец, разумеется, не успел отработать, в отличие от Суареса – самого хитрого трансфера «Ливерпуля» за долгое время наряду с подписанием Коутиньо из «Интера». Хотя также стоит подчеркнуть – Фирмино, Вейналдум, Клайн или Лаллана в основе, и приобретены недавно, а Торрес, хотя пришел в первое межсезонье из учитываемых на графике, стоил 32 миллиона и деньги отработал.

А идеальные трансферы обычно лучше искать среди не самых дорогих. Лучший пример – Милнер в качестве свободного агента. Также в актив записываем покупку Хендерсона, играет на все деньги Джордан. А вот Мозеса отдали обратно в «Челси» после аренды и, возможно, допустили ошибку. Вообще, очень удачных и при этом дешевых или вообще бесплатных трансферов у «Ливерпуля» за десять лет столько же, как у «Севильи» или «Боруссии» из Дортмунда за год работы. Поэтому нельзя в компоненте покупок высоко оценить Эйра и его коллег. Хотя трансфер Луиса Суареса снимает с них часть грехов, будут коптиться на медленном огне – за уругвайца вовремя отдали 22 миллиона фунтов.

Худшие подписания «Ливерпуля»

Феерический пример Энди Кэрролла будет огорчать еще долго. За форварда, который никогда не был в числе лучших в мире, заплатили почти 35 миллионов фунтов. Третье по дороговизне подписание в истории «Ливерпуля». Первое – Бентеке, и вы знаете его судьбу в составе «красных». И если бы были только точечные промахи. Робби Кин пришел за 20 миллионов фунтов, но не заиграл, Аквилани заработал «Роме» почти два десятка миллионов – тоже удар себе под дых. Лазар Маркович, Марио Балотелли, Мамаду Сако, Стюарт Даунинг, Райн Бабель, Фабио Борини, Яго Аспас…

Невероятно много недешевых промашек, причем легендарный статус должен получить последний переход. Не самый дорогой – «всего» 9 миллионов фунтов, но Эйр покупал новичка из «Сельты» Аспаса по электронной почте. В результате заключил контракт с фирмой без лицензии, а когда нынешний лидер команды из Виго вышел на поле, то оказался явно не тем, кто нужен и заменит Торреса на много лет. Впрочем, даже не самые дорогие подписания, вроде Клавана или Кариуса, могут перечеркнуть покупки на двести миллионов серией решающих ошибок. Луиса Альберто никто и не вспомнит, а вот эти вратарь или защитник «привезут» - будет крест на сезоне.

Сколько «Ливерпуль» заработал продажами?

Как видите, у Эйра логика железная – три последних сезона многих раздал, чтобы сделать солидные подписания. В этот раз получилось, что продажи дороже покупок и это всего второй такой период после сезона, по ходу которого команда рассталась с Фернандо Торресом. Суммарно «Ливерпуль» получил за игроков 495 миллионов фунтов, что много.

Но не означает грамотное ведение дел. Два трансфера – Торрес и Суарес, составляют четверть заработков Эйра и компании за десять лет. А если добавите Хаби Алонсо, Бентеке и Стерлинга, то получите, что половину денег получили при продаже всего пяти человек. Поскольку за десять лет было восемь десятков расставаний, не считая аренд, то получается, что на 75 проходных сделок пришлось пять удачных. КПД – 6%.

Лучшие расставания «красных»

Конечно же, Суарес и Торрес – самые дорогие продажи, выгодные с финансовой точки зрения. Хотя до сих пор в команде нет форварда такого класса, как эти двое. Стерлинга очень удачно спихнули в «Манчестер Сити», с наценкой за английское гражданство. При этом отметьте, что «Борнмут» за Айба заплатил всего 15 миллионов фунтов, а «Вест Хэм» за Кэрролла – примерно столько же, но эти трансферы входят в десятку самых дорогих продаж клуба в истории. Другими словами, «Ливерпуль» не силен в воспитании игроков, которых другие клубы забирают за огромные деньги.

Торрес и Суарес в любом клубе прибавили в те времена, Стерлинг и поиграть толком не успел. А недешевое расставание с Бентеке в список удач не включишь – потеряли треть стоимости. Если разница между продажами и покупками в десять трансферов Лалланы, то вряд ли стоит называть совет, который принимает у «Ливерпуля» решения, компетентным. Вроде бы никогда не отказывались от продаж, даже продаж лидеров – того же Коутиньо в «Барселону» отдадут спокойно, но разница отрицательная, словно у гранда с чемпионствами.

Сальдо: минус 230 миллионов фунтов за десять лет.

Итог деятельности. Команда с кадровыми проблемами

Если бы «Ливерпуль» умел совершать покупки и продажи не хаотично, а последовательно и обдуманно, то не потерял бы 230 миллионов фунтов. При оценочной стоимости всего состава в 330 миллионов эта сумма смотрится солидно. Конечно, в клубной коммерции Эйр преуспел, он оставляет «Ливерпуль» финансово перспективной структурой, девятым клубом мира по доходам – согласно недавнему отчету за 2015/16 год «красные» заработали 447.4 миллиона евро. Это больше, чем у «Ювентуса», «Боруссии» Д или «Атлетико» из Мадрида.

Но разве «Ливерпуль» только коммерческий проект, не футбольный? Разве играл в финалах ЛЧ, как упомянутые клубы? И разве говорят о невероятной прибыли? Никак нет. Заработали примерно 450 миллионов, потратили примерно 449 – вот так обычно происходит у грандов АПЛ. И это если долгов нет. У МЮ, например, почти 500 миллионов фунтов надо отдавать, сумма кредитов выросла на 25% за год. А «Ливерпуль» при Эйре первый раз прибыль увидел в 2015-м году – 1.24 миллиона евро. На мизинец Бентеке как раз хватило бы. По цифрам видно, что бывший управляющий хорошо разбирался в коммерции уровня АПЛ – то есть умел ставить подписи под царскими контрактами со спонсорами из Индии и США, а также на договорах с телевизионными каналами.

А вот по трансферам очевидно, что Эйр слабо разбирался в футболе. И поскольку система в клубе устроена таким образом, что Клопп не главный в вопросах покупок и продаж, то Иена логично проводить немым вопросом по поводу десяти потраченных лет. У «Ливерпуля» до сих пор покупает игроков не тренер. У команды дыры в обороне и нет вратаря мирового уровня. Хотелось бы увидеть точечное усиление состава не только в защите. Ведь нет Сане – нет и побед. И когда фанаты очень богатой, знаменитой и без вопросов интересной АПЛ будут говорить о собственном превосходстве во всем и по деньгам отдельно, просто предложите им объяснить, как «Ливерпуль» умудрился тратить в среднем по 70 миллионов фунтов на новичков десять лет подряд, но не сколотил чемпионский состав? И даже как «Порту» они не оправдаются, ведь прибыль – 60 миллионов фунтов в прошлом году (до вычета налогов), не смотрится впечатляюще после серии из девяти подряд средних, слабых или ужасных матчей в 2017-м.

За десятилетие Эйра выиграли лишь Кубок Лиги пять лет тому назад. Но вряд ли это выдающееся достижение позволяет назвать руководство «Ливерпуля» самым умным и тонко понимающим трансферные реалии в АПЛ. Зато как символ Эйр подходит нам идеально. Человек, заплативший за Энди Кэрролла 35 миллионов фунтов, должен быть знаменитым. Тем более, он один из тех, кто допустил уход Торреса с формулировкой от испанца: сыт обещаниями о чемпионской борьбе и идеальном составе, считаю себя обманутым, ждать не могу, ухожу в «Челси». Похожим образом могут чувствовать себя фанаты «Ливерпуля», которые прекрасно знают, что у клуба есть деньги, но нет умной трансферной деятельности.