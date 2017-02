Футболисты-гении: Муму, бразильский язык и судья-скандинав

Александр Кержаков собирается развеять миф о глупых футболистах, а «Соккер.ру» бросает вызов форварду «Зенита»! Посмотрим на игроков, попадавших в глупые ситуации.

Александр Кокорин и Муму

Первым учеником Кержакова должен стать его партнер по клубу Кокорин, которому следовало бы взять несколько уроков на общие знания. У Саши и без того не самая замечательная репутация, а тут такой прокол в эфире передачи «Детский вопрос». Форварда «Зенита» попросили назвать автора рассказа «Муму», что породило у Кокорина одну гениальную догадку.

«Кто написал „Муму“? Я забыл. Этот… Лермонтов! Нет?! А кто же? Да-да, Тургенев. Я не читал его, мне за это не стыдно. Все знают, что я плохо учился, не отрицаю».

Юрий Жирков и бразильский язык

Еще один нынешний зенитовец, а в день своего конфуза игрок махачкалинского «Анжи», Жирков попал впросак по лингвистической части. Юрий пошел на запись «Камеди Клаба», чтобы посмеяться, но никак не подозревал, что сам станет объектом насмешек. Ну, повод-то издеваться над собой дал знатный, обижаться не на что. Когда ведущие Гарик Мартиросян и Павел Воля предложили Жиркову в следующий раз привезти с собой Роберто Карлоса, футболист ответил: «Не говорит по-русски». И на этой высокой ноте ему бы избавиться от микрофона, но Юрий влип в диалог:

Мартиросян: А как вы с Роберто Карлосом играете в одной команде? Как получается общаться?

Жирков: Мы учим бразильский.

Мартиросян: Вы учите бразильский? Вы не знаете, что в Бразилии говорят на португальском языке? Учите португальский, Юра!

Жирков: Он бразилец. Языки разные.

Мартиросян: Он говорит на бразильском?! Единственный человек в мире. Новый язык придумал.

Жирков: Они же разные все равно!

Мартиросян: Очень разные языки, да! Практически ничего общего между бразильским и португальским нет. Бразильский ближе к грузинскому.

Владимир Быстров и судья-скандинав

Около десяти лет назад Владимир Быстров изобрел мем, которому было суждено обрести популярность. Судьей-скандинавом автоматически становился любой зарубежный рефери, который не проявил должной лояльности к российскому клубу или сборной на международной арене. А началось все с элементарного пробела в знании науки географии у Быстрова. После поединка молодежных сборных России и Дании Владимир дал гневное интервью, основательно «наехав» на рефери матча ирландца (подчеркните мысленно) Алана Келли, который удалил с поля пятерых (!) футболистов российской молодежки.

«Куда смотрит наше руководство?! Где все?! Как можно назначить судью-скандинава, который, можно сказать, из Дании?! Как это можно?!»

Забавно, что спустя несколько лет Алану Келли выпал шанс прокомментировать выпад Быстрова в свой адрес:

«Ха! Помню тот матч, одна из самых ярких моих игр. Ваши ребята сами виноваты, что начали грубить, но, мне кажется, они сделали правильные выводы, если судить по дальнейшей карьере Жиркова, Быстрова, Бухарова. Ну, а по поводу слов Быстрова… Он же совсем молодой был. Я думаю, за прошедшие восемь лет Владимир подтянул свои знания в географии».

Дэвид Бекхэм и крещение сына

Несколько лет назад Дэвид Бекхэм дал повод «поугорать» над собой после того, как весьма оригинально ответил на вопрос о том, собирается ли он крестить своего сына Бруклина.

«Я определенно хочу, чтобы Бруклин был крещен, только я пока не знаю, в какой религии».

Оригинал: I definitely want Brooklyn to be christened, but I don't know into what religion yet.

Александр Кержаков и парад планет

А вот это пример правильного отношения в исполнении самого Кержакова, ведь мы высмеиваем не интеллектуальные способности футболистов, а заносчивость и абсурдное нежелание признавать неправоту. Стыдно признаваться детям, что не испытываешь стыда, не зная, что написал Лермонтов, а что – Тургенев. Глупо сдвигать брови и затевать спор о бразильском языке, уже попавшись на удочку. А вот относиться к самому себе с иронией и признаваться в незнании пусть даже элементарных вещей – совсем другое дело.

«Когда был День космонавтики, Даша вернулась из садика и спросила: „Сколько планет в Солнечной системе?“ Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн я назвал. Оставшиеся сидели вместе и вспоминали».

Франческо Тотти и идеальный пример самоиронии

Императором восхищались, его боготворили, но над ним и смеялись, ведь Франческо далеко не гигант мысли. Однажды после удачного матча знакомый журналист поприветствовал Тотти известной фразой на латыни: «Carpe diem!» («Лови момент!), на что Ческо раздраженно ответил: „Перестань! Ты же в курсе, что я не говорю по-английски!“ Не удивительно, что Император, дающий такие ответы, стал героем анекдотов, где традиционно представал в роли „блондинки“. Ну, например, один из самых известных:

- Франческо, вы читали Шекспира?

- Да, конечно. Только не могу вспомнить, кто автор.

Кто-то другой на месте Франческо злился бы или рассказывал, что гады-сочинители таких историй просто завидуют его деньгам и славе, но Тотти поступил мудрее: в 2003-м году он выпустил сборник анекдотов о себе „Все шутки о Тотти“, а вырученные деньги (книжонка имела огромную популярность!) пустил на благотворительность. Помог африканским детишкам, онкологическим центрам и старикам. Так что расскажем еще несколько анекдотов о Тотти, которые помогли сделать доброе дело. Многие из них вы слышали, но с другими героями.

Гаттузо, Вьери и Тотти стоят перед магическим зеркалом, перед которым нельзя говорить неправду – исчезнешь.

Гаттузо: Я думаю, что я самый красивый мужчина в Италии.

Пшшшш! Гаттузо исчез.

Вьери: Я думаю, что я самый умный в Италии.

Пшшшш! Вьери исчез.

Тотти: Я думаю…

Пшшшш!

Однажды Тотти купил себе пазл. Франческо промучился шесть месяцев прежде, чем собрал его. Справившись, наконец, он посмотрел на коробку, где прочитал: „От трех до шести лет“, и торжествующе произнес: „Да я же гений!“

Тотти пришел на тренировку и заметил, что над ним смеется вся команда. Подходит Капелло и говорит:

- Франческо, посмотри на себя. Ты же надел две разные бутсы - одну красную, а другую синюю. Сходи в раздевалку переобуйся.

- Мистер, мне нет смысла идти в раздевалку. Там у меня тоже две разные бутсы – красная и синяя.

Однажды Фабио Капелло собрал всех игроков „Ромы“, чтобы проверить их математические способности. Дон выбирает Кассано и спрашивает у него:

- Антонио, сколько будет 5+7?

- Тринадцать.

Вся команда начинает кричать:

- Мистер, дайте ему еще один шанс! Ну, дайте ему еще один шанс!

Капелло соглашается и вновь спрашивает Кассано:

- Антонио, 4+4?

Кассано чешет голову и отвечает:

- Семь?

Все опять начинают клянчить:

- Мистер, это для него слишком сложно! Еще разок!

Тогда Капелло говорит:

- Окей, Антонио, последняя попытка. Сколько будет 2+2?

- Четыре!

И тут Тотти вскакивает и орет:

- Дайте ему еще один шанс, тренер! Еще только один шанс!

Почему Тотти очень любит анекдоты? Потому что он смеется над каждым трижды: первый раз – когда ему рассказывают анекдот, второй – когда объясняют, и третий – когда он понимает, над чем нужно смеяться.