Серия A снова в седле?

«Ювентус» и «Интер» сыграли программный матч для своего чемпионата, и Аллегри определил уровень игры как «полуфинал Лиги чемпионов». «Соккер.ру» оценивает Серию A.

Дерби Италии действительно удалось на славу и заставило задуматься: в каком направлении движется «кальчо»? В конце XX века Серия A была сильнейшим чемпионатом Старого Света, но отток денег, «кальчополи» ввергли итальянский футбол в кризис, а возвышение Англии, Испании и Германии задвинуло за кулисы. Однако сейчас снова забрезжил луч надежды. Приход богатых инвесторов с востока, растущая прослойка футболистов экстра-класса, «бесконечный» запас тренерских кадров – все это говорит о том, что чемпионат уже поднялся с колен, пройдя самый тяжелый период упадка, и Италия готова снова стать великой. Прикинем, чего не хватает Серии A для рывка за славой.

Успехи на европейской арене = 5 из 10

В плане выступлений в еврокубках у итальянцев все с серединки на половинку, что объяснимо: не все прошли этап накопления сил, как «Ювентус», чтобы успешно расплескиваться на несколько фронтов. «Старая Синьора» - стабильный участник плей-офф Лиги чемпионов и финалист розыгрыша двухлетней давности, но при этом трижды подряд итальянский клуб («Наполи», «Лацио», «Рома») вылетал в квалификации ЛЧ, оставляя в основной сетке турнира только двух представителей. В Лиге Европы тоже не получилось добраться до трофея, «Наполи», «Фиорентина» и «Ювентус» доходили максимум до полуфинала. Таким образом, обойти Германию в таблице коэффициентов УЕФА итальянцы пока не могут (это основная цель на ближайшие годы), зато и свою четвертую строчку они удерживают уверенно.

Тренерские идеи = 10 из 10

Главное достояние итальянского футбола. Даже в самые худые времена Серия A не страдала от недостатка смысла, в отличие от других лиг: испанские гранды не всегда находят правильных тренеров и часто выезжают на запредельном классе игроков, что не чуждо и сегодняшнему дню, а в Англии традиционно больше бегают, чем думают. За последние три года один итальянский наставник выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», другой сотворил сенсационное чемпионство «Лестера», а третий собирается вернуть титул победителя АПЛ на «Стэмфорд Бридж». Итальянская тренерская школа работает на экспорт, но, во-первых, дома остается достаточно специалистов, а, во-вторых, многие именитые «алленаторе» почтут за счастье вернуться к родным пенатам, если Серия A снова станет сильной. Сейчас в чемпионате Италии подавляющее большинство местных тренеров, а иностранцы вроде Юрича, Михайловича и Соузы играли в футбол на Апеннинах и являются продуктами местной тренерской школы.

Кадровые резервы = 7 из 10

Можно сказать, что в Италии сейчас проходит медленный, но вполне внятный процесс «накопления жира». Во всяком случае, назвать кризисным или проблемным чемпионат с третьей суммарной стоимостью футболистов в мире не получится. И это при условии, что итальянцы экспортируют, а прошедшим летом «Ювентус» был продавцом в рекордной трансферной сделке. Серия A не то чтобы становится большим игроком на рынке, хотя такие подвижки тоже имеются за счет притока капитала, но предоставляет футболистам возможности для развития, что оборачивается развитием всего чемпионата через повышение класса отдельных исполнителей и команд. Вот наглядная табличка, демонстрирующая кадровое наполнение топ-5 первенств Старого Света.

Англия = 4.84 миллиарда евро (средняя стоимость одного футболиста = 9.4 млн. евро)

Испания = 3.62 миллиарда евро (7.6 млн. евро)

Италия = 2.8 миллиарда евро (5.3 млн. евро)

Германия = 2.54 миллиарда евро (4.98 млн. евро)

Франция = 1.75 миллиарда евро (3.2 млн. евро)

Собственные воспитанники = 4 из 10

У Италии сейчас, мягко говоря, не самое выдающееся поколение футболистов: приходится мириться с последствиями недавнего богатства, когда проще было купить, чем воспитать, а также скандалов «нулевых», не прошедших бесследно. Конечно, каждый год появляются новые звездочки, правда, их поток недостаточно мощный, да и многие не оправдывают надежд. Исправить эту ситуацию кардинальным образом в одночасье невозможно: нужно кропотливо выстраивать работу и терпеливо ждать, когда она даст плоды. А пока в Серии A больше половины футболистов – иностранцы.

Англия = 67.3% легионеров

Италия = 57.6%

Германия = 49.8%

Испания = 44.9%

Франция = 44.6%

Скаутинг = 8 из 10

Один из важнейших пунктов, ресурсы которого Серия A должно выбирать до дна, чтобы выйти на новую орбиту. Именно умение рассматривать таланты и доводить до ума футболистов становится определяющим на этапе выхода на новый уровень. Итальянцы очень крепко устроились на европейском рынке. Они доминируют на Балканах и в Восточной Европе, заходят в Скандинавию. Хорошие контакты налажены и с Южной Америкой, хотя здесь есть возможности для роста: можно стать еще могущественнее, потеснив Португалию с ее позиций.

Деньги и инвестиции = 6 из 10

Китайцы готовы тратить огромные деньги на футбол не только в родной стране, но и вкладываться в мировые футбольные бренды. Деньги не пахнут, и если из Поднебесной предлагают щедрые подношения – надо брать. Как «Интер» и «Милан». Это первые ласточки, потому что деньги всегда липнут к деньгам: когда заваривается такая каша – жди новых поступлений. В одиночку сложно добиться вразумительных спортивных и финансовых показателей, но, варясь в одном котле с богатыми и успешными, и сам будешь в шоколаде. Почему бы таким котлом не стать Серии A? Пока финансовая среда в рамках целой лиги изменилась в позитивную сторону, но это только начало. По крайней мере, хочется так думать.

Менеджмент = 2 из 10

Главный бич и тормоз итальянского футбола. К сожалению, даже на фоне щедрых финансовых поступлений может сложиться классическая ситуация: «деньги у нас есть, у нас мозгов маловато». В Италии всегда была, есть и будет коррупция, и футбол чаша сия тоже не обошла, поэтому вокруг клубов всегда много темных дельцов. Вторая проблема – непрофессионализм, как старожилов, так и неофитов. При таком высоком мастерстве тренеров итальянцы испытывают острый дефицит грамотных руководителей, а когда клубам не хватает «мозгов» - сложно рассчитывать на эффективную отдачу. Впрочем, есть ведь и положительный пример, на который стоит равняться: «Ювентус» научился жить по средствам, содержать свои дела в порядке и добиваться максимальной отдачи от своих активов.