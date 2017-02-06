Камерун – чемпион Африки! Триумф «Львов» за 10 минут

Сборная Камеруна завоевала континентальный титул и теперь сыграет на Кубке Конфедераций в России. «Соккер.ру» подготовил обзор чемпионского маршрута для ленивых.

Конец 2015 года

Отмотаем ленту времени на год с небольшим назад, чтобы отследить путь будущих чемпионов к триумфу. В конце 2015-го сборная Камеруна пребывает в обезглавленном состоянии: Фолькер Финке в октябре был отправлен в отставку. С немецким специалистом «Неукротимые львы» выступили в финальных стадиях ЧМ-2014 и КАН-2015. В обоих случаях камерунцев ждал трескучий провал и последнее место в группе.

13 декабря 2015 года

Нового наставника Камерунская Федерация футбола искала… по объявлению. Да-да, на официальном сайте организации опубликовали пост с подробными требованиями к кандидату и строгим уточнением, что будут рассмотрены только те заявки, направленные на электронную почту, к которым будут прикреплены подробные резюме, копии тренерской лицензии, а также программа развития камерунского футбола на два года (2016 – 2018). Хотите ознакомиться со списком требований?

1. Гражданство – не имеет значения. Главное – быть гражданином хоть какой-нибудь страны.

2. Высокие спортивные амбиции.

3. Хорошая физическая форма.

4. Волевой характер.

5. Авторитет в мире футбола.

6. Опыт работы в клубах элитных дивизионов или в национальных командах.

7. Хорошая репутация. Желательно – титулы в качестве игрока или тренера.

8. Совершенное владение английским/французским языком.

9. Быть готовым к постоянному проживанию на территории Камеруна.

10. Навыки работы на ПК уровня «уверенный пользователь».

13 февраля 2016 года

Хьюго Броос доказал соответствие всем требованиям и прошел собеседование со специальной комиссией. Бельгиец тогда 63 лет от роду стал новым тренером сборной Камеруна, которому было суждено меньше чем через год привести «Неукротимых львов» к пятому в истории титулу чемпионов Африки.

21 декабря 2016 года

Теперь, зная, чем все закончилось, никак нельзя не упомянуть о гильдии отказников. В декабре стало известно, что семь футболистов отказались ехать на Кубок Африки. Зачинщиком бунта стал защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип, который давно «на ножах» с футбольным руководством своей страны. Впоследствии к нему присоединились Алан Ньом, Андре Онана, Ги Нди Ассембе, Максим Пундже, Андре-Франк Замбо и Ибраим Амаду. Позже к отказникам присоединился Эрик Чупо-Мотинг из «Шальке».

14 января 2017 года: Буркина-Фасо – Камерун – 1:1

Свой поход камерунцы начали с ничьей против Буркина-Фасо. В богатом на моменты первом тайме «Неукротимые львы» открыли счет: капитан Муканджо неотразимо пробил со штрафного. Однако «Жеребцы», ведомые полузащитником «Краснодара» и по совместительству своим капитаном Шарлем Каборе, нашли в себе силы отыграться тоже с помощью стандарта. 1:1 в дебютном матче на Кубке Африки для будущих чемпионов.

Камерун мог победить, а ключевой момент этого поединка случился в компенсированное время первого тайма: при счете 1:0 в пользу своей команды Кристиан Бассогог выскочил на рандеву с Эрве Коффи. Буркинийский страж ворот сыграл безрассудно, но эффективно.

18 января 2017 года: Камерун – Гвинея-Бисау – 2:1

Шансы сборной Камеруна на победу довольно высоко котировались букмекерами, однако на групповом этапе в подопечных Брооса только обладатели экстрасенсорных способностей могли рассмотреть будущих чемпионов. С заведомыми аутсайдерами из Гвинеи-Бисау «Львам» пришлось помучиться, а гол Пикете после шикарного прохода в дебюте матча надолго вверг фаворита в шок. И все-таки после перерыва перевес в классе сказался: камерунцы добились волевой победы (голами отметились Сиани и Нгадеу-Нгаджуи) над соперником, которого, по идее, должны были обыгрывать с закрытыми глазами.

22 января 2017 года: Камерун – Габон – 0:0

В заключительном матче группового турнира Камерун устраивала ничья, а вот хозяевам турнира необходимо было побеждать. В первом тайме сборная Габона владела инициативой и могла открывать счет, но Обамеянг упустил выгоднейший момент. После перерыва «Неукротимые львы» стали более собранными, как будто почувствовав близость выхода в четвертьфинал. В итоге, хозяева попрощались с Кубком Африканских Наций, а Камерун занял вторую строчку в квартете вслед за Буркина-Фасо. По сути, исход борьбы за выход в плей-офф решил матч против скромной Гвинеи-Бисау.

28 января 2017 года, четвертьфинал: Сенегал - Камерун – 0:0 (по пенальти 4:5)

А вот здесь, как ожидалось, завершится путь Камеруна на турнире, ведь звездные сенегальцы котировались выше, да и на групповом турнире показали себя против непростых соперников. Однако, в «Львином дерби» Фортуна оказалась на стороне подопечных Хьюго Брооса, которые на протяжении всего матча действовали вторым номером и выдерживали методичное давление сенегальцев. Пронеслись 90 минут основного времени и два овертайма. Серия пенальти стартовала с 8-ми точных ударов, а потом проиграл дуэль Фабрису Ондоа самый звездный «Лев Теранги» - Садьо Мане из «Ливерпуля». Этот промах оказался роковым. Так Камерун вошел в четверку сильнейших команд Африки.

2 февраля 2017 года, полуфинал: Камерун - Гана – 2:0

Перед полуфиналом с Ганой прошла информация о традиционном скандале в стане сборной Камеруна: футболисты якобы требовали выплатить им причитающиеся премиальные. На футбольном поле «Неукротимые львы» снова не были фаворитами, но умудрились забить в середине второго тайма, когда, казалось, назревает гол Ганы. Забитый Нгадеу-Нгаджуи мяч оказался победным, а окончательный счет в компенсированное время второго тайма установил Бассогог. Камерун прорвался в финал.

5 февраля 2017 года, финал: Египет – Камерун – 1:2

Невозможно усомниться в справедливости чемпионства команды, которая последовательно убрала со своего пути в плей-офф Сенегал, Гану и Египет. «Фараоны» считались фаворитами решающей схватки, но им нужно было сменить тренера перед финалом, очень уж Эктор Купер любит проигрывать в последний момент. Аргентинский специалист, который дважды подряд доходил с «Валенсией» до финала Лиги чемпионов, проиграл на КАН-2017 свой шестой финал в тренерской карьере, а исход трофея решил классный гол Абубакара на 88-й минуте. Успех «Неукротимых львов» получился волевым: египтяне открыли счет в середине первого тайма, а чемпионы забивали уже после перерыва.

Осталось отметить, что лучшим футболистом Кубка Африки 2017 признали полузащитника сборной Камеруна и датского «Ольборга» Кристиана Бассогога, интерес к которому приписывают московскому «Локомотиву». Ну, и напоследок слово творцу триумфа, найденному по объявлению!

Хьюго Броос: «У нас было много проблем из-за игроков, отказавшихся присоединиться к сборной. Окей, они сделали свой выбор. Но, возможно, они сейчас говорят себе: „Черт! И почему я сейчас не с ними?!“ Мне пришлось поменять состав, заменив более опытных игроков, которые уже не имели мотивации в сборной. Я взял молодежь, и мы проделали хорошую работу. Никто ведь не ждал, что мы пройдем так далеко, а мы шли от игры к игре, от стадии к стадии, пока, наконец, не подумали перед встречей с Египтом: „Мы ведь можем выиграть финал!“ Эта победа показывает, что у нас есть характер, но лично я знал об этом с самого начала. Как я говорил, у меня нет 23-х игроков, у меня есть 23 друга. И это чудесно! Думаю, именно поэтому мы на вершине».