11 самых результативных команд Европы

«Барселона» и «Монако» первыми достигли отметки в 100 забитых голов в текущем сезоне. «Соккер.ру» называет самые результативные дружины топ-5 чемпионат прямо сейчас!

11 место. «Челси» (Англия) = 67 голов в 29 играх

В среднем: 2.31 гола за игру

Три команды в Старом Свете забили по 67 голов – это «Рома», «Челси» и «Бавария». Мюнхенцы расположатся чуть ниже, а римляне не попали в рейтинг, так как у них ниже средний показатель (2.03 гола за игру). Что касается лидера АПЛ, то команда итальянского тренера Антонио Конте забивает немало. Если бы «синие» участвовали в еврокубках, то могли бы расположиться не на 11-м месте, а быть 5-ми или 6-ми.

10 место. «Бавария» (Германия) = 67 голов в 28 играх

В среднем: 2.39 гола за игру

«Баварии» потребовалось на одну игру меньше, чем «Челси», чтобы забить свои 67 голов. Команду Анчелотти часто критикуют по ходу текущего сезона, но это не мешает мюнхенскому суперклубу действовать результативно. Опять же, если бы не зимний перерыв в Германии, с которым связано малое общее количество матчей у «Баварии», подопечные Папы Карло могли бы поднять выше в рейтинге, ведь у них высокий средний показатель результативности.

9 место. «Манчестер Юнайтед» (Англия) = 69 голов в 38 играх

В среднем: 1.82 гола за игру

«Красные дьяволы» забили на 2 гола больше «Баварии», проведя на этом на десяток игр больше. С таким темпом забивания голов – меньше двух мячей в среднем за игру, манкунианцы не удержатся в топе самых результативных команд Европы по итогам сезона. Обращает на себя внимание и то, что почти половину своих мячей МЮ забил в кубковых турнирах: 36 голов в 24 матчах АПЛ и 33 гола в 14-ти поединках остальных соревнований (Лига Европы, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии).

8 место. «Севилья» (Испания) = 69 голов в 34 играх

В среднем: 2.03 гола за игру

«Севилья» повторяет абсолютный показатель МЮ, однако дружина Хорхе Сампаоли уложила свои 69 взятий ворот в 34 поединка, что на 4 меньше, чем у «Манчестер Юнайтед». В чемпионате Испании андалусийцев превосходят в результативности только «Реал» и «Барселона», а в 4 поединках Кубка Короля «Севилья» забила 17 голов (4.25 за игру), подтянув, таким образом, общую продуктивность атаки.

7 место. «Наполи» (Италия) = 70 голов в 31 игре

В среднем: 2.26 гола за игру

При ином результате субботнего поединка с «Болоньей» дружина Маурицио Сарри могла оказаться за пределами первой десятки рейтинга, но неаполитанцы выиграли со счетом 7:1 и одним махом вознеслись на седьмую строчку. Свершение «Наполи» выглядит по-настоящему грандиозным, если держать в голове два обстоятельства: уход Игуаина в «Ювентус» прошедшим летом и тяжелую травму Аркадиуша Милика, приглашенного в качестве замены аргентинцу.

6 место. «Манчестер Сити» (Англия) = 77 голов в 36 играх

В среднем: 2.14 гола за игру

У Гвардиолы не все получается в Англии, но от своего стиля Пеп не отказался: «Манчестер Сити» играет ярко и много забивает. По среднему показателю «горожане» превосходят своих соседей из «Юнайтед», но уступают «Челси». Возможно, появление в составе Габриэля Жезуса поможет «Ман Сити» отличаться еще чаще.

5 место. «Пари Сен-Жермен» (Франция) = 82 гола в 35 играх

В среднем: 2.34 гола за игру

Еще один испанский специалист в новом для себя чемпионате. У Эмери в ПСЖ, как и у Гвардиолы в «Манчестер Сити», есть серьезные проблемы со стабильностью, игровой дисциплиной и принятием его тренерских идей, однако парижане играют результативно даже без Златана Ибрагимовича, укатившего на Туманный Альбион. «Матадор» Кавани работает на высшем уровне – у него в Лиге 1 голов больше, чем матчей, но чего стоит весь ПСЖ, узнаем весной. Во-первых, команду Унаи Эмери ждет встреча в Лиге чемпионов с «Барселоной», во-вторых, нужно отвоевывать первое место в чемпионате Франции.

4 место. «Арсенал» (Англия) = 83 гола в 35 играх

В среднем: 2.37 гола за игру

На соседних позициях располагаются противники по группе Лиги чемпионов, вместе пробившиеся в раунд плей-офф. Впрочем, в случае с «Арсеналом» уже давно пора перестать связывать высокую результативность со стабильностью и близостью к трофеям. Дружина Арсена Венгера всегда играет ярко и не отказывает себе в забитых мячах, но с каждым сезоном известный афоризм про «Тоттенхэм» из фильма «Залечь на дно в Брюгге» применим и к «канонирам», которые даже в этом рейтинге четвертые.

3 место. «Реал» (Испания) = 98 голов в 34 играх

В среднем: 2.88 гола за игру

«Мадрид» имел шанс добраться до сотни в один уикенд с «Барселоной», но шторм в Галисии лишил «сливочных» даже шанса штурмовать гроссмейстерскую отметку результативности. Зато, как вы сможете убедиться, дочитав до конца, «Реал» лидирует в Старом Свете по относительным показателям – никто так часто не отправляет мячи в ворота противников. Даже «Барселона».

2 место. «Монако» (Франция) = 100 голов в 38 играх

В среднем: 2.63 гола за игру

Высокий полет радующего своих поклонников голевыми подвигами «Монако» для многих стал сюрпризом. Монегаски даже умудрились вклиниться между неразлучной испанской парочкой. О феноменальной команде Леонарду Жардиму у нас состоялся подробный разговор, не поленитесь ознакомиться со стенограммой: 100 голов «Монако». Короли эффективности.

1 место. «Барселона» (Испания) = 100 голов в 36 играх

В среднем: 2.78 гола за игру

Команда, которая привыкла быть первой в любом состязании. Каталонцам потребовалось на две встречи меньше, чем «Монако», чтобы добраться до сотни забитых мячей. Немудрено – с такой-то невероятной атакой! Месси, Суарес и Неймар несут ответственность за 62 гола из 100!