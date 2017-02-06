Символы клубов. Самые преданные в РФПЛ

Кто главный гвардеец в РФПЛ? Кого можно назвать самым заслуженным ветераном «Спартака», и кто первый старожил «Зенита» и ЦСКА? «Соккер.ру» идет по следу верности.

Алексей Березуцкий (ЦСКА, Россия) – 15 лет и 7 месяцев. 1-й в ЦСКА, 1-й в РФПЛ

Алексей присоединился к ЦСКА на полгода раньше своего брата Василия, поэтому он сейчас единолично возглавляет список самых заслуженных гвардейцев не только своего клуба, но и всей лиги. Стаж Березуцкого в ЦСКА перевалил за 15 лет – действительно впечатляющее достижение. Но не только им могут гордиться болельщики армейцев, ведь в зачете самых верных игроков хватает представителей красно-синего клуба: вслед за Алексеем расположились Василий Березуцкий (15 лет и 1 месяц), Игорь Акинфеев (14 лет и 1 месяц) и Сергей Игнашевич (13 лет и 1 месяц). Стоит пояснить, что учитывается только стаж в главной команде, а так тот же Акинфеев уже 26 лет как армеец, ведь с четырех годиков начал заниматься в школе ЦСКА.

Иван Черенчиков («Амкар», Россия) – 15 лет и 1 месяц. 1-й в «Амкаре», 2-й в РФПЛ

Иван – уроженец закрытого города Озерск, что в Челябинской области, футбольное воспитание получил в местной школе «Динамовец». В 2002 году присоединился к «Амкару», который тогда выступал еще в первом дивизионе. Вот уже 15 лет Черенчиков верен одному клубу, за который провел под три сотни матчей. В текущем сезоне защитник нечастый гол на футбольном поле, зато, находясь на скамейке, имеет возможность осваивать тонкости тренерской профессии, подсматривая за маэстро Гаджиевым.

Александр Анюков («Зенит», Россия) – 11 лет и 7 месяцев. 1-й в «Зените», 6-й в РФПЛ

По продолжительности стажа в одном клубе Анюков уступает только четырем армейцам. Многоопытный защитник перебрался в «Зенит» еще в 2005 году, застал все четыре чемпионства питерцев в российскую эпоху, а также победы в Кубке и Суперкубке УЕФА.

Марат Шогенов («Оренбург», Россия) – 11 лет и 1 месяц. 1-й в «Оренбурге», 7-й в РФПЛ

Уроженец Нальчика является игроком клуба из Оренбурга с 2006 года, однажды он уезжал в аренду в «Спартак» из родного города. В РФПЛ Марат появляется на поле по большим праздникам, но он многое сделал для «Газовика», ставшего «Оренбургом». Например, забил 84 гола в 233 матчах.

Ренат Янбаев («Локомотив», Россия) – 9 лет и 7 месяцев. 1-й в «Локомотиве», 9-й в РФПЛ

Воспитанник ЦСКА является самым заслуженным «долгожителем» в составе «Локомотива». В этом году Ренат отметит 10-летний юбилей. Правда, он не является обладателем беспрерывного стажа, так как в 2012 году уезжал в командировку в «Зенит». На месяц меньше позже Янбаева стал железнодорожником Гильерме, зато уроженец Бразилии, а ныне счастливый обладатель российского паспорта никуда не отлучался из «Локо».

Сергей Рыжиков («Рубин», Россия) – 9 лет и 1 месяц. 1-й в «Рубине», 11-й в РФПЛ

Сергей Рыжиков в середине «нулевых» заглядывал в «Локомотив», но закрепиться в московском клубе не сумел, зато удачно уехал в Казань, где завоевывал титулы чемпиона России под руководством Курбана Бердыева и стал настоящей легендой «Рубина».

Иван Таранов («Крылья Советов», Россия) – 9 лет и 1 месяц. 1-й в «Крылышках», 12-й в РФПЛ

Иван Таранов «заразился» преданностью в ЦСКА, только применил новое умение уже в другой команде. Защитник стал незаменимым в составе «Крыльев Советов», которым верой и правдой служит более девяти лет.

Ярослав Годзюр («Терек», Украина) – 8 лет и 7 месяцев. 1-й в «Тереке», 16-й в РФПЛ

Годзюр несколько раз становился основным в «Тереке» и снова усаживался на скамейку запасных, соперничал за место в основе с Диканем, Джанаевым и Городовым, но не помышлял о том, чтобы покинуть Грозный.

Александр Гацкан («Ростов», Молдова) – 8 лет и 6 месяцев. 1-й в «Ростове», 17-й в РФПЛ

Капитан «Ростова», глыба, один из символов донского клуба. Гацкан на протяжении нескольких лет сражался в «Ростовом» за выживание, но награды за верность в виде командных свершений его не миновали: Александр завоевывал Кубок России под руководством Божовича, а уже в эру Бердыева брал «серебро» РФПЛ и выступал в Лиге чемпионов.

Евгений Макеев («Спартак», Россия) – 8 лет и 1 месяц. 1-й в «Спартаке», 19-й в РФПЛ

Макеев – главный гвардеец «Спартака», на его счету 202 матча за «красно-белых». Между тем, позиции старожила в команде шатки: не ровен час, в этом году народная команда может расстаться с Евгением, который очень далек от попадания в стартовый состав. Хотя, Макеев, похоже, на все согласен, лишь бы остаться в «Спартаке» - даже экскурсоводом на стадионе подрабатывать.

Александр Новиков («Урал», Россия) - 8 лет и 1 месяц. 1-й в «Урале», 21-й в РФПЛ

Новиков точно не «летун», ведь до перехода в «Урал» он пять лет отыграл в омском «Иртыше». Твердого места в основе у 32-летнего Александра сейчас нет, но он появляется на поле и остается важной частью команды.

Павел Аликин («Уфа», Россия) – 6 лет и 1 месяц. 1-й в «Уфе», 36-й в РФПЛ

Да, Аликин только в четвертом десятке самых преданных футболистов чемпионата России, но не все могут похвастаться достижением, которое есть у него. Павел присоединился к «Уфе», когда команда выступала во втором дивизионе, защитник помог «горожанам» подняться в ФНЛ, а затем – и в РФПЛ. Нынешний сезон проводит в основе и с гордостью носит капитанскую повязку, которая принадлежит ему по праву.

Жоаозиньо («Краснодар», Бразилия/Россия) – 6 лет. 1-й в «Краснодаре», 39-й в РФПЛ

Жо – настоящая легенда, ведь идет в ногу с «Краснодаром» на протяжении двух третей клубной истории, которая берет начало в 2008 году. За эти годы «быки» пережили несколько масштабных обновлений состава, но юркий бразилец, получивший российский паспорт, по-прежнему играет за команду, которая стала для него родной.

Иван Ершов («Арсенал», Россия) – 4 года и 7 месяцев. 1-й в «Арсенале», 52-й в РФПЛ

Ершов может похвастаться тем же, чем и Аликин: проделал путь с «Арсеналом» из второго дивизиона в РФПЛ под руководством Дмитрия Аленичева. Потом пришлось вылететь, но Иван снова вернулся с туляками в элиту, пусть сейчас 37-летний защитник уже и редкий гость на футбольном поле. Ершов раз и навсегда вписал себя в историю «оружейников», забив первый гол «Арсенала» в Премьер-Лиге.

В «Анжи» и «Томи» максимальный стаж одного футболиста не превышает трех лет.

Бонус. 5 самых преданных легионеров РФПЛ из дальнего зарубежья

1. Николас Ломбертс («Зенит», Бельгия) – 9 лет и 7 месяцев. 2-й в «Зените», 8-й в РФПЛ

2. Гильерме («Локомотив», Бразилия/Россия) – 9 лет и 6 месяцев. 2-й в «Локомотиве», 10-й в РФПЛ

3. Гекдениз Карадениз («Рубин», Турция) – 8 лет и 10 месяцев. 2-й в «Рубине», 15-й в РФПЛ

4. Данни («Зенит», Португалия») – 8 лет и 5 месяцев. 3-й в «Зените», 18-й в РФПЛ

5. Майкон («Локомотив», Бразилия) – 6 лет и 11 месяцев. 4-й в «Локомотиве», 30-й в РФПЛ