Серхио Агуэро: гений или везунчик?

Он интересен «Реалу» и «Барселоне», но Жезус в основе, а Гвардиола доверяет только на словах. «Соккер.ру» выясняет, кто должен играть в атаке «горожан»?

Гвардиола не ценит Агуэро?

Серхио стал скучнее своей бабушки, хотя и опроверг информацию, что в ее доме нашли 200 граммов наркотиков. Хотя в полиции и не говорили, что виновата старушка, задержали родственника нападающего в чужом доме, вполне возможно, зарегистрированном на старушку. Тот случай, когда новости о бабуле веселее, чем о внучке? Вялый или бесхарактерный Агуэро точно не впишется в представления о новом «Манчестер Сити». Помним, что на словах Гвардиола несколько раз поддерживал нападающего. Говорил, что тот нужен команде. Будет играть в основе с Габриэлем или без него. Но это дежурные слова, чтобы опытный форвард не раскис перед плей-офф ЛЧ. Хосеп говорит то, что нужно для дипломатии.

А на деле с Серхио тренер точно ссорился и выставлял претензии – подтверждали источники в «Манчестер Сити». Отражение конфликт нашел на поле, где у аргентинца после результативного старта сезона были проблемы. Да и дисквалификация выбила на время. Потом опытный форвард вернулся, доказал лояльность целыми двумя голами. Но дальнейшее развитие событий складывается в пользу новичка Жезуса. Бразилец начал резво, а поскольку Габриэль больше подходит под задачи тренера, то убирать его с поля было бы странно. Разве что окажется, что это не новый Роналдо, а новый Робиньо, и за ярким дебютом ждет разочарование.

А у Серхио права на яркий старт или поблажки нет, он не юный нападающий. И превращается в Оуэна времен «Реала». Агуэро явно не тянул никогда и не тянет на звание второго игрока мира после друга Месси. И ему привычно не хватает умения настаивать на своем. Посмотрите, как ответил на вопрос о расставании с «Манчестер Сити»: «Нет, нет. Эти три месяца я должен помогать команде, как только могу. А дальше уже посмотрим, как клуб решит со мной поступить». То есть сам Агуэро вроде как хочет остаться, но намекает, что клуб может быть заинтересован в продаже. Разве это ответ уверенного в себе центрального нападающего? У Кокорина и Дзюбы больше веры в себя, чем у аргентинца.

Серхио – лучший в истории АПЛ?

Вот он, козырь при спорах о форварде и его значимости. Статистика в АПЛ у нападающего сильная. 113 голов в 168 матчах, 26 ассистов, 5 хет-триков, два чемпионских титула. Даже громче можно заявить – Агуэро идет на первом месте в истории лиги, если считать время, которое игрок в среднем тратит на новый гол. Рекордсмен по мячам Ширер долго ждал, чтобы дождаться нового гола, в результате его нет даже в десятке. А на первом месте идет Агуэро – 109.2 минуты нужны, чтобы забить, чуть больше полного матча. Дальше расположились мастера Анри – 121.8, и ван Нистелрой – 128.2 минуты.

А четвертое место занимает человек, который помогает понять, что Агуэро не уникален благодаря этому параметру. Просто защитники в АПЛ могут сыграть еще хуже, чем оборона «Арсенала», когда пыталась поймать Азара. Четвертый по скорострельности в истории АПЛ – Чичарито. Дальше идут Кейн и Диего Коста, даже Креспо в десятке и Джеко, хотя не оставили цельного впечатления, как ван Перси или Суарес. Так что статистика Серхио не может служить доказательством его уникального статуса в мировом футболе или влияния на успехи «Манчестер Сити» в будущих матчах. Эти цифры с подтекстом. Достаточно быть неплохим «финишером» - и ты себя найдешь в АПЛ. Даже если недавно продавал протезы, как Варди.

В чем главные слабости звезды МС?

«Манчестер Сити» при Гвардиоле ищет себя. И хотя в обороне все неважно, ведь хватает проблем разного толка, в атаке есть изменения. У Де Брюйне новая роль, Сане может быть полезнее, чем казалось изначально. И еще один молодой игрок Жезус успешно начал. На фоне молодого бразильца видны проблемы Агуэро – никогда не был разноплановым нападающим. В штрафной площади нападающий играет достойно, тут спорить глупо. Но слова Серхио, что Гвардиола поможет ему найти себя на подступах к чужим владениям, не находят отражения на поле. Агуэро – футболист, у которого 0.7 передач под удар партнерам за матч. Неплохо лишь для центрального форварда в выстроенной команде, а не для лидера в создающейся.

Не для Гвардиолы такой подход. Против Агуэро неумение бороться на втором этаже – в этом компоненте оказался в пять раз слабее, чем Левандовски времен Хосепа. Игра в пас тоже хромает, количество передач – 20-25, равно показателям «финишера», а не одновременного создателя атак. Также среди «минусов» дисквалификации, неумение забить из ничего в плохом матче, повести за собой команду, чей капитан торчит в лазарете годами. Агуэро не играет, как взрослый лидер. Не умеет быть как Месси. «Горожане» не раз теряли очки, поскольку Серхио не мог реализовать свои моменты. И если в истории Гвардиолы есть отказы от игроков уровня Роналдиньо, то ради создания команды, чей форвард не ждет в штрафной площади, Хосеп пойдет на расставание с Агуэро, кто бы что о его эффективности не говорил. Серхио не прибавляет и вряд ли сможет.

Агуэро не доверяют напарники?

Футболисты «Манчестер Сити» всегда спокойно воспринимали наличие в команде альтернативных вариантов в атаке – Тевеса, Балотелли или Джеко. А теперь и Жезуса. У Агуэро есть друзья в составе горожан, он ведь давно играет, но даже соотечественник Сабалета, пытаясь поддержать напарника, скорее его оскорбил: «Серхио – взрослый парень, ему не впервой сидеть на скамейке». Представляете, чтобы такое ляпнули о Месси или Роналду? Они никогда в жизни в запасе по игровым причинам не сидели. За такие фразы о звездах первой величины своих же игроков немедленно критиковали бы официальные представители клубов. Но Агуэро не считают неприкасаемо основным, поскольку таковым и не является, пусть и играет часто.

«Естественное явление», как обозначил Сабалета конкуренцию Серхио и Жезуса, на самом деле лишь еще одно доказательство слабостей опытного нападающего. И если берем шире и говорим о доверии партнеров по сборной Аргентины, то видим огромные игровые проблемы, которые Серхио годами решить не может. Не получается у нападающих сборной Месси дополнить Лионеля так, как это делают Неймар и Суарес в «Барселоне». Отсюда – проигранные финалы. Но моменты не реализовал Игуаин, а Серхио в Бразилии проиграл место Лавесси при выборе основы на финал, а во втором финале с Чили вышел еще позже и его точный пенальти в серии не помог. Сыграв немало матчей, забивая мячи, так и остался на подхвате. Ему не хватает лидерских качеств и характера для управления атакой сборной или клуба. Даже странно, что именно он выручил «горожан» в знаменитом чемпионском эпизоде.

Агуэро переоцененный или недооцененный?

Аргентинец – игрок высокого уровня, но при этом с каждым сезоном чаще теряет мяч, его передачи становятся менее надежными. Почти не создает моментов для напарников, передачи остаются банальными, короткими и простыми. Да, у Агуэро хорошая результативность. Но в АПЛ не так сложно забивать, как многие думают, что успешно доказывает старичок Ибрагимович. А порой деревянный, но одновременно ловкий Лукаку, который идет вторым после Серхио по суммарному количеству голов за последние годы в чемпионате Англии, пока не прошел кастинги в «Челси», «Реал», «Барселону», «Баварию» или «Ювентус», чтобы заявить, что Ромелу перерос уровень «Эвертона». Зато бельгиец забил к двадцати трем годам больше, чем многие легенды - живое доказательство, что голы в АПЛ не имеют ничего общего с мировым господством в футболе.

Вы же не скажите, что Лукаку – лучший игрок мира на основании таких же голов, как у Агуэро? Даже результативный Ширер никогда на подобный уровень не выходил, ни статуса, ни мастерства, как у того же бразильского Роналдо, не имел. Зато у Алана хотя бы была наглость, которой нет у Серхио. Аргентинец будет сидеть на скамейке, пока юный Жезус покоряет Англию и даже скандалить не попробует. При этом сложно назвать Агуэро недооцененным, поскольку его хвалят, у него отлично получалось в «Атлетико», есть знаменитый чемпионский момент в «Манчестер Сити». Но на длительной дистанции успехи аргентинца разбиваются о неудобно острые факты. Например, отсутствие голов в решающий момент в ЛЧ – гвоздь в крышку перспектив на уровне тройки лучших игроков планеты.

Стоит ли продавать Агуэро летом?

«Манчестер Сити» не развалится, если отдаст Агуэро тому, кто много заплатит (на это способны ПСЖ и «Реал»), или если Месси обнаглеет настолько, что прикажет заменить Алькасера на Агуэро в «Барселоне». В любом случае, Гвардиола успеет определиться с качественной заменой – сейчас говорят про Обамеянга. Причем забавно, что в «Реале» Агуэро представить проще – стой в штрафной и жди передач Бэйла и Роналду, чем в других клубах. А вот легендой на все времена Серхио не представишь. Кто-то скажет, что раз в пользу Агуэро говорит результативность – его недооценивают. Но есть и другая позиция. Возможно, Серхио - один из самых переоцененных футболистов, поскольку на него работает много лет звездный состав. В результате часто бьет по воротам, и поэтому собирает голы.

Никто не сомневается, что нападающий даже в этом сезоне успевает «зажечь», но сможет ли выиграть для «горожан» Лигу чемпионов? Если нет, то уход Агуэро из «Манчестер Сити» летом не удивит. Ведь в идеальном случае в состоянии стать для звездного состава Вильей времен «Барселоны», но на Суареса – человека, меняющего систему игры, определенно не похож. И хотя «Манчестер Сити» склонен совершить стратегическую ошибку и доверять Серхио еще пару лет, вряд ли аргентинец заметно изменит себя или команду. Возможно, позиция клуба по знакомому форварду является тестом на зрелость. Будучи легендой «Манчестер Сити», Агуэро может одновременно ограничивать команду давними и непоправимыми слабостями. И вряд ли в двадцать восемь лет вдруг изменится, начнет резко прогрессировать в компонентах, где уступает своему другу Месси, и сделает команду Гвардиолы лучшей в европейском сезоне.