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Самые необходимые трансферы 2017

Символические сборные // Рубрика: Символическая сборная, Арсенал, Реал, Валенсия, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Бавария, ПСЖ, Барселона, Челси, Оспина Давид, Данило, Гарай Эсекьель, Блинд Дейли, Морено Альберто, Коста Дуглас, Пасторе Хавьер, Родригес Хамес, Марсьяль Антони, Алькасер Пако, Батшуайи Миши
| Источник: Soccer.Ru | Автор: | Фото: ФК "Реал", ФК "Валенсия", Фотогалерея "Соккер.ру", ФК МЮ

Есть категория футбольных звезд, которые ближе остальных к смене клуба – «Соккер.ру» предлагает спасать игроков «Баварии», «Челси», МЮ и «Реала».

Когда говорим о будущем переходе видного и востребованного человека, вроде Гризманна, то все просто. Есть игрок, покупатель, переговоры. Но каждый год находятся звезды, которые погубят себе карьеру, если вовремя не сделают такое резкое заявление, как Дуглас Коста – вингер «Баварии», который в прошлом сезоне был среди героев Бундеслиги, а при Анчелотти потерял уверенность в будущем в Мюнхене. На скамейке сидеть не привык, считает, что пора рассматривать варианты. Находим смелому бразильцу коллег по несчастью.

Давид Оспина («Арсенал»)

Почему надо уходить? Потому что наивная вера Давида, что у него и Чеха, оказывается, конкуренция – Петр всегда в основе «Арсенала» в АПЛ, а Венгер дал Давиду поиграть лишь в группе ЛЧ, ни к чему хорошему не приведет. Колумбийцу всего двадцать восемь лет, ему надо играть чаще, а не тренироваться с легендарным голкипером в качестве резервиста и ждать вылета в плей-офф ЛЧ.

Кто заменит? Любой голкипер, на которого у Венгера найдутся деньги. Хорошо держать при себе сильного запасного вратаря, когда основному 34 года, но вы знаете пример Буффона – Чех может еще много лет играть, незачем Оспине «закисать». Даже тактика передачи ему кубковых матчей не меняет статус вратаря, какое-то издевательство.

Куда податься? Раньше Оспину звали в «Марсель» - возвращение во Францию остается вариантом, в составе дикого «Монако» вратаря приличного и молодого нет. Колумбиец мог бы найти себе достойный клуб.  

Данило («Реал»)

Почему надо уходить? Не потому, что фанаты «Реала» свистели после ошибок или называют его бездарным, а потому что давно не клеится игра. Данило талантливее Дугласа из «Барселоны», который оказался в похожих условиях и ушел в аренду. Латераль «сливочных» мог бы приносить пользу себе и новой команде, а так следит за игрой Карвахаля.

Кто заменит? Как сказано выше – Карвахаль в основе, Начо – на скамейке. При желании найдутся молодые резервисты, поэтому вряд ли Зидан сможет убедить себя и защитника, что без бразильца «Реал» развалится.

Куда податься? Возможно, в «Ювентусе» присмотрятся, пусть там и есть старенький Дани Алвес. Но Данило всего двадцать пять, есть время, чтобы реанимировать карьеру. Вдруг Моуриньо в него поверит в МЮ? В АПЛ скорость пригодится.

Эсекьель Гарай («Валенсия»)

Почему надо уходить? Аргентинский звездный защитник – худшее подписания лета в Примере. Большая цена перехода, как для возрастного оборонца, ужасная работа «Валенсии» и состояние команды, невнятная игра самого Гарая и личные ошибки – причины для принятия важного решения.

Кто заменит? В этом случае это не так важно, поскольку «Валенсии» надо не доиграться до вылета и все эксперименты к месту. Конечно, аутсайдеров хватает, но «Лос Чес», если будут продолжать делать столько ошибок – накажут сами себя. Гарая может заменить новый игрок. 

Куда податься? В Китай, к Витселю – оптимальный вариант, если не наберет форму. В другой клуб из Ла Лиги – если Гарай соберется и сыграет так, как в лучших матчах в «Зените». Сильный футболист, но разочаровал и вряд ли после такого отрезка станет любимчиком в Валенсии. Хотя тут есть шансы, поскольку не лишен игровой  практики.

Дэйли Блинд («Манчестер Юнайтед»)

Почему надо уходить? Потому что универсальный полузащитник и защитник из Голландии вряд ли вписывается в представления Моуриньо об идеальном центральном защитнике, левом оборонце и, тем более, опорнике. Многозадачность тут играет против футболиста.

Кто заменит? Вариантов много, ведь не случайно Жозе чистил состав, отдав Шнейдерлина и Депая зимой. В обороне Байи и Смоллинг, в центре поля Феллаини, Кэррик, Эррера и Погба – Моуриньо не верит в голландца в полузащите. И в атаке слева на Блинда никто не поставит. Игрок просто потеряет время, если надолго остается в МЮ и станет профессиональным запасным.

Куда податься? Хоть в «Эвертон», где ждали Депая, хоть в любой другой клуб, где Блинд нужен в зрячей основе, а не в качестве подмены. Дэйли отмечал честность Моуриньо, поэтому первым узнает, когда пора уходить – скорее всего, ближайшим летом.

Альберто Морено («Ливерпуль»)

Почему надо уходить? Вряд ли это защитник для АПЛ, скорее для Ла Лиги. Альберто ошибался в основе «Ливерпуля», когда это еще не было модным настолько, как в новом году. При этом нельзя называть Морено бездарным футболистом, он достаточно молодой, чтобы не довольствоваться местом на скамейке, но в «Ливерпуле» ему вряд ли поверят, если не воскреснет чудом весной.

Кто заменит? В основе играет Милнер, Клопп не откажется от харизматичного универсала в пользу испанца, ведь не Бенитес у руля. Поражения «Ливерпуля» раздражают немца, но он найдет кем заменить Морено в заявке в любом случае.

Куда податься? Каррагер больше года кричит, что Морено надо гнать из «Ливерпуля», но если Альберто хочет успешно продолжить карьеру – сначала надо узнать, нет ли места в «Севилье», за которую болеет и является воспитанником? А уже потом думать о других клубах.

Дуглас Коста («Бавария»)

Почему надо уходить? Дуглас – взрослый игрок, ответственный, сам все озвучил: «В Мюнхене я до сих пор не чувствую себя абсолютно счастливым». У Анчелотти даже Мюллера нельзя назвать человеком, который нашел себя в новой «Баварии». А поскольку продлен контракт Арьена, есть Рибери, Коман и всегда может появиться новичок, Дуглас просто честен – ему надо рассматривать варианты, если не играет в основе, как раньше.

Кто заменит? В центре у Карло три человека, в атаке – тоже, Мюллер, Левандовски и Рибери, хотя Роббен, Коман и Коста на подхвате, широкий выбор и никогда не будет дефицита, ведь даже Алаба слева в атаке сыграет, если попросят. Не сказать, что Дуглас смотрится неважно – в этом списке есть те, кто играет намного хуже, но заменить его смогут.

Куда податься? Сам бразилец заявил, что есть приглашения из АПЛ, также назвал Китай – понятно, что эта тирада отчасти спровоцирована агентом, на что указал Анчелотти. Но Карло сам должен следить за мотивацией футболистов. Если Мюллер или Коста чувствуют себя неуютно – надо или расставить акценты иначе, или отпускать звезд.

Хавьер Пасторе (ПСЖ)

Почему надо уходить? Конечно, новичок парижан Дракслер может выжать на скамейку даже Ди Марию, и его трансфер будет необходим. Но история Пасторе печальнее. Игрок, которого импульсивный Кантона называл лучшим футболистом мира два года тому назад, сейчас сыграл три матча в основе, дважды вышел со скамейки в чемпионате – ни голов, ни передач, одни травмы и матчи на скамейке. Последние тренеры ПСЖ не видели Пасторе важным, зачем Хавьеру оставаться?

Кто заменит? Любой игрок группы атаки, кроме того, в ПСЖ и нет позиции, которую удобно занимать Хавьеру – нет чистого атакующего хавбека со средней скоростью движения по полю. Даже по Верратти есть вопросы о будущем, а в ПСЖ нет кадровых проблем. И не будет, пока спонсоры дают деньги.

Куда податься? Пасторе всего двадцать семь лет, поэтому не нужно спешить к Лавесси и Тевесу. Хотя Хавьер может стать еще одним аргентинцем с китайским акцентом. С другой стороны, вспоминали о «Ювентусе» - туринцы могут задешево взять игрока, который был хорош в Италии. Вдруг Хавьер – будущий «новый Пирло»?  

Хамес Родригес («Реал»)

Почему надо уходить? В этом составе есть «родственники», ведь жена Хамеса – родная сестра Оспины. Но история Родригеса еще запущеннее, чем у Давида, поскольку полузащитник «Реала» талантливый, приносит пользу, когда появляется на поле, но если все здоровые и Зидан не хочет проиграть, работая без правильного количества центральных хавбеков – Хамес лишний в основе.

Кто заменит? Тот же Иско, если испанец решит досидеть контракт до конца, чтобы потом устроить историческую перебежку в состав «Барселоны» свободным агентом. А в основе Хамес и так не играет постоянно, четыре матча в стартовом составе в Примере – мелочь.

Куда податься? Поскольку Родригес – клиент Жорже Мендеша, то ему пришлось недавно отказаться от 30 миллионов евро в год зарплаты в Китае. Но есть и положительные стороны – такой агент найдет варианты. Говорят, Конте интересен, любопытный вариант. А Оспина звал в «Арсенал» - если Озил уедет, тоже неплохой выбор.

Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»)

Почему надо уходить? Потому что Моуриньо на него вряд ли рассчитывает как на игрока основы, а приезд Гризманна, которого и в центре можно увидеть, и на любом из флангов, лишь сократит время пребывания Антони на поле. Французу нужна игровая практики, он злился на Жозе за отсутствие доверия и не играет шикарно. МЮ надо продавать игрока, если на него не рассчитывают, пока не забыты подвиги молодого форварда, и цена не упала.

Кто заменит? В линии атаки заменой Марсьялю может быть хоть Рэшфорд, хоть Гризманн в будущем, хотя слева Моуриньо может использовать многих полузащитников, а в центре Ибрагимович. Марсьялю на позиции, где ему играть удобно, времени и так не дают. В МЮ Моуриньо вряд ли будут доверять игрокам такого формата, разве что Антони вырастет и изменится.

Куда податься? Сам игрок опровергает слухи об уходе, но тут нельзя верить заявлениям футболиста, поскольку у них есть боссы, действующие и будущие. Если ПСЖ нужен будет именно этот форвард – МЮ назовет большую, но приемлемую цену. И не обязательно Марсьяль станет еще одним Погба.

Пако Алькасер («Барселона»)

Почему надо уходить? В Испании есть два приличных форварда, недовольных полученной практикой и местом в схеме. Но если Мората – фанат «Реала», который пишет о желании драться за клуб «до смерти», то зачем Алькасеру убивать себе карьеру в «Барселоне»? Пако вряд ли наивен, вряд ли не понял, что Суарес останется в числе элитных форвардов в ближайшем будущем. Поэтому если «Барселона» собирается играть со знакомой тройкой в атаке – лучше Алькасеру поискать практику.

Кто заменит? Суарес, как весь сезон, но каталонцы найдут хорошего резервного форварда, а бывший игрок «Валенсии» должен не сильно радоваться первому мячу за «Барселону» - этот удар не сделал его ближе к основе. Не верит – может спросить, как голы влияли на будущее Кркича, Педро или Санчеса.

Куда податься? В «Валенсии» ему не рады, но есть АПЛ или Серия А. Алькасер думает, что насидится на скамейке и в результате станет основным «по наследству»? Тогда придется прожить годы на скамейке и затем уезжать в Китай – пройдет время, сбавит и будет не нужен серьезным командам. Уже сейчас по Пако мало слухов, что всегда является плохим знаком.

Миши Батшуайи («Челси»)

Почему надо уходить? Девяносто четыре минуты на поле в АПЛ. Пятнадцать выходов на замену по 6 минут в среднем – издевательство над талантливым бельгийцем. Даже если Коста уйдет, Конте скорее призовет на  помощь других, чем доверится Миши, не пошли у него дела в «Челси».  

Кто заменит? Говорят о Морате в «Челси», но хулиган Коста недавно насмехался над заявлениями в СМИ о Китае – мол, ничего еще не решено, просто настойчивый интерес и переговоры. Но даже если Диего уедет, вряд ли Батшуайи сделают новым Дрогба, может по формату и мастерству не подойти.

Куда податься? Говорили про интерес со стороны ПСЖ, но французам каждый второй футболист интересен. Вообще, Миши нужна команда, где от него тактически будут требовать меньше, чем Конте – по-игровому проницательным Батшуайи не является.

Впрочем, риск потерять ценного кадра преждевременной продажей всегда присутствует. Сегодня гранды не очень доверяют всем из списка, есть причины для ухода, а завтра в новом клубе каждый заиграет с желанием и окажется сильнее, чем думаем сейчас. Трансферы во имя спасения карьеры и получения игровой практики – одни из самых благородных в футболе, поэтому есть смысл пожелать каждому талантливому и сильному игроку, которому не шибко доверяют, найти идеальное место в новом году.

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