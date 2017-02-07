Самые необходимые трансферы 2017

Есть категория футбольных звезд, которые ближе остальных к смене клуба – «Соккер.ру» предлагает спасать игроков «Баварии», «Челси», МЮ и «Реала».

Когда говорим о будущем переходе видного и востребованного человека, вроде Гризманна, то все просто. Есть игрок, покупатель, переговоры. Но каждый год находятся звезды, которые погубят себе карьеру, если вовремя не сделают такое резкое заявление, как Дуглас Коста – вингер «Баварии», который в прошлом сезоне был среди героев Бундеслиги, а при Анчелотти потерял уверенность в будущем в Мюнхене. На скамейке сидеть не привык, считает, что пора рассматривать варианты. Находим смелому бразильцу коллег по несчастью.

Давид Оспина («Арсенал»)

Почему надо уходить? Потому что наивная вера Давида, что у него и Чеха, оказывается, конкуренция – Петр всегда в основе «Арсенала» в АПЛ, а Венгер дал Давиду поиграть лишь в группе ЛЧ, ни к чему хорошему не приведет. Колумбийцу всего двадцать восемь лет, ему надо играть чаще, а не тренироваться с легендарным голкипером в качестве резервиста и ждать вылета в плей-офф ЛЧ.

Кто заменит? Любой голкипер, на которого у Венгера найдутся деньги. Хорошо держать при себе сильного запасного вратаря, когда основному 34 года, но вы знаете пример Буффона – Чех может еще много лет играть, незачем Оспине «закисать». Даже тактика передачи ему кубковых матчей не меняет статус вратаря, какое-то издевательство.

Куда податься? Раньше Оспину звали в «Марсель» - возвращение во Францию остается вариантом, в составе дикого «Монако» вратаря приличного и молодого нет. Колумбиец мог бы найти себе достойный клуб.

Данило («Реал»)

Почему надо уходить? Не потому, что фанаты «Реала» свистели после ошибок или называют его бездарным, а потому что давно не клеится игра. Данило талантливее Дугласа из «Барселоны», который оказался в похожих условиях и ушел в аренду. Латераль «сливочных» мог бы приносить пользу себе и новой команде, а так следит за игрой Карвахаля.

Кто заменит? Как сказано выше – Карвахаль в основе, Начо – на скамейке. При желании найдутся молодые резервисты, поэтому вряд ли Зидан сможет убедить себя и защитника, что без бразильца «Реал» развалится.

Куда податься? Возможно, в «Ювентусе» присмотрятся, пусть там и есть старенький Дани Алвес. Но Данило всего двадцать пять, есть время, чтобы реанимировать карьеру. Вдруг Моуриньо в него поверит в МЮ? В АПЛ скорость пригодится.

Эсекьель Гарай («Валенсия»)

Почему надо уходить? Аргентинский звездный защитник – худшее подписания лета в Примере. Большая цена перехода, как для возрастного оборонца, ужасная работа «Валенсии» и состояние команды, невнятная игра самого Гарая и личные ошибки – причины для принятия важного решения.

Кто заменит? В этом случае это не так важно, поскольку «Валенсии» надо не доиграться до вылета и все эксперименты к месту. Конечно, аутсайдеров хватает, но «Лос Чес», если будут продолжать делать столько ошибок – накажут сами себя. Гарая может заменить новый игрок.

Куда податься? В Китай, к Витселю – оптимальный вариант, если не наберет форму. В другой клуб из Ла Лиги – если Гарай соберется и сыграет так, как в лучших матчах в «Зените». Сильный футболист, но разочаровал и вряд ли после такого отрезка станет любимчиком в Валенсии. Хотя тут есть шансы, поскольку не лишен игровой практики.

Дэйли Блинд («Манчестер Юнайтед»)

Почему надо уходить? Потому что универсальный полузащитник и защитник из Голландии вряд ли вписывается в представления Моуриньо об идеальном центральном защитнике, левом оборонце и, тем более, опорнике. Многозадачность тут играет против футболиста.

Кто заменит? Вариантов много, ведь не случайно Жозе чистил состав, отдав Шнейдерлина и Депая зимой. В обороне Байи и Смоллинг, в центре поля Феллаини, Кэррик, Эррера и Погба – Моуриньо не верит в голландца в полузащите. И в атаке слева на Блинда никто не поставит. Игрок просто потеряет время, если надолго остается в МЮ и станет профессиональным запасным.

Куда податься? Хоть в «Эвертон», где ждали Депая, хоть в любой другой клуб, где Блинд нужен в зрячей основе, а не в качестве подмены. Дэйли отмечал честность Моуриньо, поэтому первым узнает, когда пора уходить – скорее всего, ближайшим летом.

Альберто Морено («Ливерпуль»)

Почему надо уходить? Вряд ли это защитник для АПЛ, скорее для Ла Лиги. Альберто ошибался в основе «Ливерпуля», когда это еще не было модным настолько, как в новом году. При этом нельзя называть Морено бездарным футболистом, он достаточно молодой, чтобы не довольствоваться местом на скамейке, но в «Ливерпуле» ему вряд ли поверят, если не воскреснет чудом весной.

Кто заменит? В основе играет Милнер, Клопп не откажется от харизматичного универсала в пользу испанца, ведь не Бенитес у руля. Поражения «Ливерпуля» раздражают немца, но он найдет кем заменить Морено в заявке в любом случае.

Куда податься? Каррагер больше года кричит, что Морено надо гнать из «Ливерпуля», но если Альберто хочет успешно продолжить карьеру – сначала надо узнать, нет ли места в «Севилье», за которую болеет и является воспитанником? А уже потом думать о других клубах.

Дуглас Коста («Бавария»)

Почему надо уходить? Дуглас – взрослый игрок, ответственный, сам все озвучил: «В Мюнхене я до сих пор не чувствую себя абсолютно счастливым». У Анчелотти даже Мюллера нельзя назвать человеком, который нашел себя в новой «Баварии». А поскольку продлен контракт Арьена, есть Рибери, Коман и всегда может появиться новичок, Дуглас просто честен – ему надо рассматривать варианты, если не играет в основе, как раньше.

Кто заменит? В центре у Карло три человека, в атаке – тоже, Мюллер, Левандовски и Рибери, хотя Роббен, Коман и Коста на подхвате, широкий выбор и никогда не будет дефицита, ведь даже Алаба слева в атаке сыграет, если попросят. Не сказать, что Дуглас смотрится неважно – в этом списке есть те, кто играет намного хуже, но заменить его смогут.

Куда податься? Сам бразилец заявил, что есть приглашения из АПЛ, также назвал Китай – понятно, что эта тирада отчасти спровоцирована агентом, на что указал Анчелотти. Но Карло сам должен следить за мотивацией футболистов. Если Мюллер или Коста чувствуют себя неуютно – надо или расставить акценты иначе, или отпускать звезд.

Хавьер Пасторе (ПСЖ)

Почему надо уходить? Конечно, новичок парижан Дракслер может выжать на скамейку даже Ди Марию, и его трансфер будет необходим. Но история Пасторе печальнее. Игрок, которого импульсивный Кантона называл лучшим футболистом мира два года тому назад, сейчас сыграл три матча в основе, дважды вышел со скамейки в чемпионате – ни голов, ни передач, одни травмы и матчи на скамейке. Последние тренеры ПСЖ не видели Пасторе важным, зачем Хавьеру оставаться?

Кто заменит? Любой игрок группы атаки, кроме того, в ПСЖ и нет позиции, которую удобно занимать Хавьеру – нет чистого атакующего хавбека со средней скоростью движения по полю. Даже по Верратти есть вопросы о будущем, а в ПСЖ нет кадровых проблем. И не будет, пока спонсоры дают деньги.

Куда податься? Пасторе всего двадцать семь лет, поэтому не нужно спешить к Лавесси и Тевесу. Хотя Хавьер может стать еще одним аргентинцем с китайским акцентом. С другой стороны, вспоминали о «Ювентусе» - туринцы могут задешево взять игрока, который был хорош в Италии. Вдруг Хавьер – будущий «новый Пирло»?

Хамес Родригес («Реал»)

Почему надо уходить? В этом составе есть «родственники», ведь жена Хамеса – родная сестра Оспины. Но история Родригеса еще запущеннее, чем у Давида, поскольку полузащитник «Реала» талантливый, приносит пользу, когда появляется на поле, но если все здоровые и Зидан не хочет проиграть, работая без правильного количества центральных хавбеков – Хамес лишний в основе.

Кто заменит? Тот же Иско, если испанец решит досидеть контракт до конца, чтобы потом устроить историческую перебежку в состав «Барселоны» свободным агентом. А в основе Хамес и так не играет постоянно, четыре матча в стартовом составе в Примере – мелочь.

Куда податься? Поскольку Родригес – клиент Жорже Мендеша, то ему пришлось недавно отказаться от 30 миллионов евро в год зарплаты в Китае. Но есть и положительные стороны – такой агент найдет варианты. Говорят, Конте интересен, любопытный вариант. А Оспина звал в «Арсенал» - если Озил уедет, тоже неплохой выбор.

Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»)

Почему надо уходить? Потому что Моуриньо на него вряд ли рассчитывает как на игрока основы, а приезд Гризманна, которого и в центре можно увидеть, и на любом из флангов, лишь сократит время пребывания Антони на поле. Французу нужна игровая практики, он злился на Жозе за отсутствие доверия и не играет шикарно. МЮ надо продавать игрока, если на него не рассчитывают, пока не забыты подвиги молодого форварда, и цена не упала.

Кто заменит? В линии атаки заменой Марсьялю может быть хоть Рэшфорд, хоть Гризманн в будущем, хотя слева Моуриньо может использовать многих полузащитников, а в центре Ибрагимович. Марсьялю на позиции, где ему играть удобно, времени и так не дают. В МЮ Моуриньо вряд ли будут доверять игрокам такого формата, разве что Антони вырастет и изменится.

Куда податься? Сам игрок опровергает слухи об уходе, но тут нельзя верить заявлениям футболиста, поскольку у них есть боссы, действующие и будущие. Если ПСЖ нужен будет именно этот форвард – МЮ назовет большую, но приемлемую цену. И не обязательно Марсьяль станет еще одним Погба.

Пако Алькасер («Барселона»)

Почему надо уходить? В Испании есть два приличных форварда, недовольных полученной практикой и местом в схеме. Но если Мората – фанат «Реала», который пишет о желании драться за клуб «до смерти», то зачем Алькасеру убивать себе карьеру в «Барселоне»? Пако вряд ли наивен, вряд ли не понял, что Суарес останется в числе элитных форвардов в ближайшем будущем. Поэтому если «Барселона» собирается играть со знакомой тройкой в атаке – лучше Алькасеру поискать практику.

Кто заменит? Суарес, как весь сезон, но каталонцы найдут хорошего резервного форварда, а бывший игрок «Валенсии» должен не сильно радоваться первому мячу за «Барселону» - этот удар не сделал его ближе к основе. Не верит – может спросить, как голы влияли на будущее Кркича, Педро или Санчеса.

Куда податься? В «Валенсии» ему не рады, но есть АПЛ или Серия А. Алькасер думает, что насидится на скамейке и в результате станет основным «по наследству»? Тогда придется прожить годы на скамейке и затем уезжать в Китай – пройдет время, сбавит и будет не нужен серьезным командам. Уже сейчас по Пако мало слухов, что всегда является плохим знаком.

Миши Батшуайи («Челси»)

Почему надо уходить? Девяносто четыре минуты на поле в АПЛ. Пятнадцать выходов на замену по 6 минут в среднем – издевательство над талантливым бельгийцем. Даже если Коста уйдет, Конте скорее призовет на помощь других, чем доверится Миши, не пошли у него дела в «Челси».

Кто заменит? Говорят о Морате в «Челси», но хулиган Коста недавно насмехался над заявлениями в СМИ о Китае – мол, ничего еще не решено, просто настойчивый интерес и переговоры. Но даже если Диего уедет, вряд ли Батшуайи сделают новым Дрогба, может по формату и мастерству не подойти.

Куда податься? Говорили про интерес со стороны ПСЖ, но французам каждый второй футболист интересен. Вообще, Миши нужна команда, где от него тактически будут требовать меньше, чем Конте – по-игровому проницательным Батшуайи не является.

Впрочем, риск потерять ценного кадра преждевременной продажей всегда присутствует. Сегодня гранды не очень доверяют всем из списка, есть причины для ухода, а завтра в новом клубе каждый заиграет с желанием и окажется сильнее, чем думаем сейчас. Трансферы во имя спасения карьеры и получения игровой практики – одни из самых благородных в футболе, поэтому есть смысл пожелать каждому талантливому и сильному игроку, которому не шибко доверяют, найти идеальное место в новом году.