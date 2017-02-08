Природа травли. От Яшина до Акинфеева

Вратаря помнят по пропущенным голам - «Соккер.ру» знакомит с историей неадекватной реакции толпы на знаменитые вратарские ошибки и даже «ляпы», которых не было!

Моасир Барбоза (1950 год, чемпионат мира)

По красивой легенде именно после этой ошибки и поражения девятилетний Пеле поклялся плачущему отцу, что выиграет для Бразилии чемпионат мира. И слово сдержал, узнав об одной из первых подобных знаменитых историй травли и одной из самых трагичных. Чернокожий парень Моасир рос в Бразилии, разделенной на черных и белых, но за пять лет в основе «Васку да Гама» стал главным вратарем страны. И за год до домашнего мундиаля занял место в сборной. Бразильцы добрались до финала, Уругвай собирались обыграть легко и красиво. На стадионе было 199 854 зрителя (мировой рекорд) – давление было колоссальным.

Издания по всей стране загодя вышли с заголовками о победе родной команды. Но по хорошей южноамериканской традиции организации крупных событий кое-что важное забыли! «Маракану» не достроили – наспех возвели громадный стадион менее чем за два года. В результате поле засыпали песком, опилками, сверху кое-как траву высадили. Из-за этого нападающему Адемиру после шикарной передачи забить помешала лишь кочка, но кто об этом помнит? Вся Бразилия прокляла не весь состав, не тренера, не смотрела на силу соперника, выделили одного человека – вратаря Барбозу, ведь решающий гол Хиггия забил во «вратарский» ближний угол.

Голкипера обвиняли все, Моасир едва не свел счеты с жизнью после этого. Каждый день почти полвека жил с мыслями о том финале, о решении двинутся в сторону форварда в штрафной и открыть ближний угол. Ему устроили настоящую травлю. Хотя речь о легенде «Васку» - после того финала играл еще пять лет и даже разок вышел в составе сборной, об одном из лучших вратарей в истории Бразилии. Если не о лучшем. Но его запомнили по одному решению, даже не прямой ошибке, поскольку на самом деле там защита пропустила игрока на ударную позицию, голкипер мог лишь гадать, не мог знать, будет удар или прострел.

Но кому до этого есть дело? Бразильцы выбрали козла отпущения и выместили на Моасире все комплексы, которые только нашлись. Футбол – их религия, никакого прощения и понимания не искали. Барбоза много лет после завершения карьеры мог работать только на «Маракане». Никто его не хотел видеть хотя бы тренером вратарей. Акинфеев точно чернорабочим не пойдет после завершения карьеры, а Моасиру пришлось. Наверное, после того промаха в его жизни был один знаменитый момент – когда подарили «проклятые» ворота, и он спалил их, пожарив на дровах с друзьями шашлыки. Но его промах не забыли до смерти Барбозы в 2000-м году, даже в 1994-м, когда пытался попасть на базу сборной Бразилии перед победным ЧМ, ему невежливо отказали – суеверные бразильцы боялись «сглаза».

Лев Яшин (1962 год, чемпионат мира)

Жаль, конечно, что Яшин умер в шестьдесят лет. Ведь пожил бы – «реабилитировали» и сейчас относились даже лучше, чем к Пеле с его смешными рекламами и прогнозами на футбол в Бразилии. Но сложилось иначе. В стране Советов на коллективизм не жаловались, его культивировали. Что помогало не только созидать, но и разрушать. Лев Иванович ощутил на себе немало косых взглядов после ЧМ-62, куда сборная СССР отправилась с железнодорожником Маслаченко в воротах. И с уверенностью, что европейский титул 1960 года – предвестник минимум полуфинала. Но Владимир Никитович получил травму, и ветеран Лев Иванович занял место в основе.

Он сыграл в той роковой игре против хозяев турнира чилийцев. Допускал ошибки на турнире? Да, но не там, где принято считать. Нечасто вспоминают, но в группе был матч с Колумбией, где СССР выигрывал 4:1, а потом пропустил трижды, окончательный счет - 4:4. Вот где оборона была уровня «армейской» в ЛЧ, а Яшин при помощи напарника пропустил после прямого корявого удара с угла поля! Смотрелся очень слабо в других эпизодах, ужасный матч для голкипера. Лев Иванович был явно не в форме, но вот с чилийцами его вины нет, это миф. В голах хозяев ничего необычного, просто стенка не помогла при штрафном и дальний удар удался:

Яшин не спас, но мячи из рук не выпускал, ничего подобного. И лучше обратите внимание на эпизод, о котором сейчас почти не помнят. Советский игрок перед решающей атакой засмотрелся на напарников и отдал мяч сопернику. Тогда его винили, а теперь никто не вспомнит о зазевавшемся Валентине Иванове. И никто не спрашивает, где были полузащитники, как позволили пробить? Нет, страна создала кумира, а потом его старательно распинала. В лучших традициях знаменитого вопроса о количестве доносов. На машине Яшина вырисовывали нецензурные послания, камнями в окна бросали, письма писали.

После травли Лев Иванович уезжал на дачу, чтобы недовольные соседи глаза не мозолили. Лечил депрессию народными методами, а потом плюнул на присказку «отдыхай, отдыхай» Бескова в сборной и вернулся в футбол. Яшин закончил карьеру в 1971-м в в сорок один год, а «списали» его в тридцать два. Даже в сборную после Чили вызывать не хотели, но на лавке из-за хорошей формы в клубе и статуса чемпиона Европы держали. И скорее под давлением «мировой общественности» Лев Иванович попал в состав сборной мира на матч 23 октября 1963 года против Англии в честь столетия футбола, чем по желанию тренеров из Москвы.

И свой тайм отыграл так, что о нем снова заговорили в Европе, а журналисты отдали ему «Золотой мяч» по итогам года. Хотя не за товарищеский поединок, а за шикарную игру в составе чемпионского «Динамо», у него было очень мало пропущенных мячей, феноменальный результат для любого времени. Чему учит эта история? Никто не застрахован, каждый может стать жертвой травли, даже легенда. Поскольку жизненный опыт непередаваем, то и научить уважать хотя бы тобой же созданных кумиров нельзя. Но предупредить важно, ведь в СССР в 1962-м травили вратаря вслепую, даже не видя его «ошибки» своими глазами. А через год все гордились «Золотым мячом». Последовательно, правда?

Питер Бонетти (1970 год, чемпионат мира)

Легенда «Челси», пока второй по количеству поединков в истории клуба – Терри еще может обойти, чемпион мира 1966 года. Питер тогда не выходил на поле, Бэнкс был основным, но в заявку попал – уровень высокий, статус не обсуждается, Пеле его в тройку лучших вратарей своего времени включал с Яшиным и тем же Бэнксом. Но когда заходит речь о сборной Англии, то все припоминают Бонетти лишь матч-реванш против Германии в Мексике, когда пропустил три из своих четырех мячей в футболке «трех львов».

Парадокс истории в том, что Питер попал в основу так же, как Яшин – ехал на ЧМ-70 резервистом, но основной вратарь получил травму. А тут четвертьфинал чемпионата мира, повторение финала с немцами, прошло уже двадцать пять лет после войны, но Германию до сих пор в Англии недолюбливали. И когда британцы повели 2:0, то уже видели себя в полуфинале. Но Беккенбауэр пробил низом, а Питер пропустил под руками. Так начался камбэк, перешли в овертайм, Мюллер забил третий, победный. Через тридцать лет дикий гол пропустил Роберт Грин против США, и Бонетти тогда вспомнил свой опыт и реакцию тренера.

Чемпион мира Альфред Рэмзи сказал вратарю: «Сынок, не переживай. Все совершают ошибки, но не позволь этому оставить след на последующей карьере». У Питера не получилось, ведь почти не играл за сборную Англии после того турнира, остался легендой лишь лондонского «Челси». Если фанаты родного клуба его любили и поддерживали, то каждый раз на выезде голкипер слышал одну и ту же песню – что ляп криворукого Бонетти стоил Англии победы на ЧМ-70. Хотелось бы посмотреть, как они бы одолели в итоге Бразилию с Пеле с такой дырявой обороной – немцы их хорошо придавили, но англичане тоже помешаны на футболе, как бразильцы, ошибки не прощают. Акинфееву о Южной Корее на каждой арене России не поют – уже хорошо.

Александр Филимонов (1999 год, отбор чемпионата Европы)

Не сказать, что травля вратарей – чисто российская забава, но бросается в глаза, что атака на видных голкиперов уровня сборной приносит не меньше странной «радости», чем англичанам. У них тоже дай только повод разорвать нового Бекхэма в клочья - все побегут. Но тут важно не забывать само событие. А суть была такой – команда России чудом претендовала на выход из непростой группы с Украиной и Францией (будущие чемпионы Европы и действующие - мира), поскольку переродилась по ходу отбора на Евро-2000. Играли неплохо, в составе было много ваших любимых будущих тренеров – от Онопко и Хохлова до Карпина и Аленичева.

Мастерства хватало, тренировал Романцев, который теперь ждет от Черчесова победы на ЧМ-18. Так что решающий матч против команды Украины многие ждали с прицелом на победу. И могли ее получить, но потом случился штрафной на бровке. Подающий в тот вечер все серьезные стандарты Шевченко навесил мяч – дальше вы знаете. Но больше ошибки Филимонова – а тут чистокровный ляп, голкипер вышел из ворот, пробовал вернуться, упал с мячом в сетку, удивляет мощь реакции. По словам самого вратаря, строили целые теории заговора. Например, говорили о сдаче матча (слухи снова всплыли, когда Александра забрали в киевское «Динамо»).

На каждом стадионе, где появлялся Филимонов, он слышал скандирование: «Шевченко! Украина!» Были прямые оскорбления, а каждый, кто общался с голкипером «Спартака» - шестикратным чемпионом России, причем титулы собирал и после того гола, спрашивал лишь о навесе Андрея Николаевича, словно в жизни собеседника была одна секунда. У этой травли есть и отличительная черта, ее подогревающая – Филимонов всегда настаивал, что не виноват. Ему не стыдно, ошибки случаются с каждым. И его тот эпизод не сломал. Другими словами, он и раньше ошибался, поскольку не вратарь уровня Яшина. Но в тот день оказался на полном стадионе в матче между Россией и Украиной и упустил мокрый мяч.

Но для нас, изучающих природу травли, важнее посмотреть на тот матч под углом фактов. Вот вы вряд ли сейчас вспомните, что Шовковский отразил непростые удары Хохлова и Карпина. Что Панов в пустые не забил, поскольку поспешил. Что вратарь сборной Украины пропустил нелепый мяч – стенку прошили ударом, голкипер неправильно выбрал позицию. Все помнят ляп Филимонова как единственную причину вылета из отбора и поражения в группе от украинцев. Но не забывайте, что в Киеве проиграли 3:2, в Исландии Ковтун забил «победный» автогол, Андорру Онопко обыгрывал дублем 1:2 с боями. Но нет, все знают только о Филимонове – имя нарицательное. Яркий пример переоценки эпизода и успешного поиска козла отпущения. Александр, безусловно, ошибся, но та сборная России не аналог команды СССР шестидесятых с финалами Евро.

Игорь Акинфеев (2014 год, чемпионат мира)

Тут подробности вы знаете. Также историю травли Акинфеева отличает наличие юмористической составляющей – на Яшина нападали со злостью, как и на Барбозу или Филимонова. Ведь делали это напрямую, не через сеть. Для части людей Игорь – объект для издевательств, не больше. В чем разница, неужели наше поколение добрее, чем былые в разных странах? Вряд ли, особенно после отчета Microsoft – 75 % россиян сталкивались с угрозами при общении в сети, 44 % прямо оскорбляли. Уровень в три раза выше, чем в других крупных странах. Так что фору дедушкам, бившим стекла Яшину, кое-кто точно даст.

Но сложнее понять, в чем смысл именно травли Акинфеева? Что она дает? Сборная СССР была чемпионом Европы и проиграла средней команде - сенсация. Но команда России после Евро-2012 не за «золотом» ехала. Да, Акинфеев грубо ошибался на ЧМ-14, но на Евро-2016 спасал и что, сильно помогло, вратарь заменит целую команду? Игорь под прессом не станет лучшим вратарем перед ЧМ-18. Яшин с трудом справился в шестидесятых годах с давлением, но многие – да почти все, сломались. Голкипер устроен тонко, и каждый, кто перегибает палку, должен оглянуться на себя. Но не по методу Крицюка, который заявил, что кому не нравится игра российский футболиста – пусть сами попробуют выйти и сыграть.

Инфантильное мнение. Это если бы слабый выпивоха-хирург в детском отделении заявлял родителям: не нравятся мои ошибки – учитесь на врачей, сами спасайте жизни и заткнитесь. И вообще, вы и в моем стиле не прооперируете! Футболист не может заявлять, что если сам не умеет – вам надо было предугадать его будущее, выбрать спорт и заменить игрока в петле времени в составе сборной. Фанаты армейцев не должны проситься в основу и спасать в ЛЧ. Спортсмен предоставляет услуги, болельщики их оплачивают. Но кто зло нападает на Акинфеева без причины и строго по привычке, должен учитывать и свои случайные ошибки, их влияние на жизнь других.

Есть в истории человечества безусловный бестселлер, и там правильно отмечено: «Кто без греха, пусть первый бросит камень». Не стоит воспринимать это буквально, ведь есть критика, а есть – критиканство. Но если Акинфеев травмирован, его среднего уровня коллеги по ЦСКА отстояли насухо зачастую непоказательные для будущего сезона спарринги – еще и с новым тренером и тремя центральными защитниками, что меняет уровень обороны, а все комментарии так или иначе связаны с Игорем – это уже история о предвзятости. Акинфеева делают фигурой культа травли. Такому подходу не место среди умных людей. Особенно в краях, где трех из четырех лично оскорбляли в сети. В каждой из этих историй один человек совершил случайную ошибку, а миллионы – сознательные и злорадные ошибки. И что еще хуже – миллионы могли поступить мудрее.