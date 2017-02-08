В Россию с любовью

Крестник Гинера готов вернуться в ЦСКА по первому зову, но не только Вагнер Лав или Иванович заглядывали в гости во второй раз. «Соккер.ру» предается воспоминаниям.

Легионеры обожают возвращаться?

Безусловно, слова Вагнера Лава – одного из главных иностранцев в истории российского футбола, что по первому зову Гинера примчится и поможет, чем сможет, полностью совпадают с позицией десятков других видных персон, оставивших след в РФПЛ и разных клубах, больших и не очень. Далеко ходить не нужно, вчера Каррера напомнил нам про Ивановича – новичка «Зенита» и бывшего игрока «Локомотива». Браниславу немало лет, но он был интересен одновременно двум лидерам сезона.

«Спартак» и «Зенит» спорили за серба, легенда «Челси» доверился вторым. И стал очередным возвращенным, ведь за десять последних лет вернулся целый состав – почти три десятка человек. И это не говорим об арендах в иностранные команды. Некоторые легионеры после возвращения в Россию сыграли за два клуба. А причина, почему так радостно приезжают в РФПЛ, на поверхности – нравятся условия. Есть еще и Ближний Восток или Китай, но в России уровень игры приличный. Тот же Иванович метит в ЛЧ, но условия «Зенита», видимо, оказались лучше, поэтому «Спартаку» было отказано.

Символическая сборная «Дважды в одну реку»

Вратарь: Войцех Ковалевски («Спартак», «Сибирь»).

Защитники: Люк Уилкшир («Динамо», «Терек»), Бранислав Иванович («Локомотив», «Зенит»), Мартин Йиранек («Спартак», «Терек», «Томь»), Виталий Денисов (ЦСКА, «Спартак-Нальчик», «Локомотив»)

Полузащитники: Кристиан Нобоа («Рубин», «Динамо», «Ростов»), Анатолий Тимощук («Зенит»), Иржи Ярошик (ЦСКА, «Крылья Советов»).

Нападающие: Мартин Якубко («Сатурн», «Химки», ФК «Москва», «Динамо», «Амкар»), Вагнер Лав (ЦСКА), Думбия (ЦСКА).

Резервисты: Родолфо («Локомотив», «Терек»), Кристофер Самба («Анжи», «Динамо»), Эмир Спахич («Шинник», «Торпедо», «Локомотив», «Анжи»), Александр Алиев («Локомотив», «Анжи»), Бибрас Натхо («Рубин», ЦСКА), Огнен Короман («Динамо», «Терек», «Крылья Советов»), Мартин Кушев («Шинник», «Амкар»), Гарри О'Коннор («Локомотив», «Томь»).

Главный тренер: Дик Адвокат («Зенит», сборная России).

С такой основой, если бы все бывшие спартаковцы, динамовцы, армейцы и зенитовцы были в идеальной форме, можно и за Лигу Европы повоевать. Тем более, у некоторых из перечисленных есть победа в Кубке УЕФА, даже у главного тренера, который с «Зенитом» работал куда лучше, чем потом со сборной России. Также здесь есть экс-футболисты мировых грандов, Иванович и Тимощук выигрывали Лигу чемпионов, пусть Анатолий и не был ключевым, в отличие от Бранислава. Впрочем, бросается в глаза, что далеко не у всех сложилась карьера после отъезда, и порой обстоятельства подталкивали к возвращению в знакомые места по меркантильным соображениям – нужны были новые клубы с хорошим окладом. Но так было не всегда, есть люди, которые возвращались из-за любви.

Кто впечатлял после возвращения?

Вагнер Лав пришел, увидел, победил – здорово помог ЦСКА после возвращения. Причем захандрил в Бразилии, когда не ждали, и оказался в составе Слуцкого. Жаль, надолго не хватило, ведь сильный игрок, идеально подходящий для РФПЛ. Ярошик был хорош после возвращения – в Самаре его короткое выступление помнят. Кристиан Нобоа стал своим в «Ростове», Виталий Денисов удачно вернулся, очень важен для «Локомотива» игрок сборной Узбекистана.

Знаменитый гол защитника Мартина Йиранека все помнят – один из самых красивых дальних ударов в истории чемпионатов России. В Перми фанаты со стажем не забыли рослого нападающего из Болгарии Мартина Кушева, ведь после двух неполных сезонов в «Шиннике» уехал домой и вернулся в Россию уже в состав «Амкара» – забивал голы, играл в основе. Как видите, далеко не у всех не получается, как у одного известного в этом сезоне форварда ЦСКА.

Кто из старых знакомых разочаровал?

Ласина Траоре – однозначный провал нападающего, не случайно с ним расстались. Фанат «Спартака» Ковалевски мог бы удачнее сыграть и дольше в составе «Сибири», скандалист Спахич почти не появлялся на поле за «Анжи», хотя готов драться за «Локомотив» даже завтра – есть легионеры, которые болеют за свои бывшие клубы.

А вот Гарри О'Коннор – странный шотландец, игравший за «Локомотив», вряд ли фанат «Томи». Ничем им не помог, приехал ненадолго. Как и Алексей Еременко – брат армейского Романа, не пригодился «Рубину», хотя числился в составе пару лет. Как показывает опыт, возвращать легионеров надо с умом. Не подписывать всех старых знакомых, а смотреть на форму, оценивать собственные реаниматорские способности. И тогда найдешь своего Нобоа обязательно.

Кого хорошо бы вернуть?

Кроме Вагнера Лава, который и сейчас умудрился бы оказаться лучшим нападающим ЦСКА по старой привычке, точно нужно вернуть в «Спартак» Кариоку – последний камень в фундамент чужого чемпионства мог бы получиться. Гинер и Миллер скинулись бы на такой трансфер. Еще можно Веллитона вспомнить, чтобы у Акинфеева появился повод провести удачную весну и при встрече в дерби сыграть на ноль. Но если вернуться к серьезным вариантам, то список можно сократить до нескольких фамилий. Ведь надо учитывать, что далеко не все легионеры приезжали и в первый раз юными. То есть вернуться могли лишь в солидном возрасте. Многие из желанного перечня уже завершили карьеру.

Но кто отказался бы взглянуть на молодых Карвальо, Красича, Алекса, Фернандеса, Плетикосу, Видича, Домингеса, Олича, Ширла, Лекхето или снова увидеть Халка? И как раз бразилец может по второму кругу оказаться в «Зените». Если захочет на ЧМ-18 и поймет, что наставник «селесао» Тите не уважает чемпионат Китая. А вот кого уважали, так это старательного Мусу – Ахмед в списке тех, кто еще может вернуться. Даже Гараю в «Зенит» дорога не закрыта, да и Витсель далеко не отъехал. Насладится китайскими восхода и переводами на счет - и попросится в Санкт-Петербург. Ведь в «Ювентус» его после зимнего решения вряд ли позовут. Виллиан точно смог бы усилить состав любого клуба России из ведущих, хотя вот он точно не спешит возвращаться. Вагнер своим высказыванием позволил вспомнить многих заметных и харизматичных. А кого из знакомых иностранцев хотели бы увидеть в РФПЛ еще раз лично вы?