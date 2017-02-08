Принц Каира

Всякое может случиться в футболе за 15 лет. В 2001 году «Лидс Юнайтед» был одним из лучших клубов АПЛ, «Ньюкасл» стабильно «плавал» в зоне Лиги чемпионов, а Кевин Филлипс был счастливым обладателем «Золотой бутсы».

А тем временем в Нидерландах свое восхождение к футбольному «Олимпу» начинал молодой нападающий «Аякса» Златан Ибрагимович, но в своем рвении он был не одинок. Другим потенциальным парубком, уступающим шведу в возрасте, но превосходящим в результативности, был египетский нападающий Ахмед Хоссам Хуссейн Абдельхамид эль-Динн Вассфи, более известный как Мидо.

Покинув родные пенаты и перебравшись с африканского континента в Бельгию в 16 лет, Мидо уже через 3 года стал самым известным египтянином на планете. Как и подобает большинству молодых суперзвезд, Мидо не избегал светской жизни. Ведущие таблоиды без устали обсуждали его роман с обладательницей титула «Мисс Бельгия 2000», а трансляция его свадьбы стала чуть ли не самым популярным событием в истории египетского телевидения.

«В Египте он был подобен Богу. Куда бы он ни направлялся, его моментально окружала толпа народа. Скауты, технический персонал, все, кто видел его игру, были поражены его талантом» - Рональд Куман, после товарищеской игры «Аякса» в Каире.

Оба – Ибрагимович и Мидо, стартовали в «Аяксе» с сезона-2001/02 годов, и для обоих та кампания завершилась взятием чемпионского титула. Однако за триумфом Златан был вынужден наблюдать со скамейки запасных, куда он угодил во второй половине сезона ввиду потери формы, тогда как египтянин в последних 9 встречах сумел наколотить 10 мячей, за что тут же получил прозвище «Повелитель Каира» от фанатов амстердамского клуба.

Меж тем в Египте популярность Мидо росла как на дрожжах:

«Его имя не сходит с уст египтян, где его статус сравним с таковым у Марадоны в Аргентине»

Одним из пороков широкой известности и популярности является «звездная болезнь», которая не обошла стороной и Мидо. Доставалось даже Ибрагимовичу, несмотря на их крепкую дружбу.

«Он был, как я, даже хуже. Когда его не выпустили в старте против ПСВ, он вошел в раздевалку и назвал всех бабами. И этим словом он не ограничился. Я ответил ему, что если кто и был бабой, так это он сам. А он взял ножницы со стола и швырнул их в меня. Безумие. Ножницы пролетели рядом с моей головой и разломали плитку на стене. Я встал и ударил его пару раз. А десять минут спустя мы вышли из раздевалки, уже помирившись. Некоторое время спустя я узнал, что один из тренеров сохранил эти ножницы в качестве сувенира, который можно показывать детям. Мол, эти ножницы почти попали в лицо Златана», - вспоминает Ибрагимович в своей автобиографии.

Два сапога пара – данная русская поговорка идеально подходит для описания тандема Ибрагимовича и Мидо. В качестве примера можно привести ответ египтянина на вопрос журналиста о том, как живется его жене в Голландии:

«Конечно, она счастлива. Как она может быть несчастна, находясь рядом со мной?»

Однако схожесть их характеров имела разную природу происхождения, которая в будущем сыграет весомую роль в становлении обоих. Мидо родился в богатой каирской семье, и с самого детства получал все самое лучшее, в том числе и футбольное образование. Ибрагимович же рос в неблагополучном районе Мальмё:

«Я жил в хаосе, в пригороде Мальме - Розенгард, известном как гетто, в котором проживают люди с Балканского полуострова. Побоища были обычным явлением на улице. Я дрался и даже крал велосипеды, сладости, позднее - автомобили. Когда мне было что-то нужно, я не мог пойти купить это в магазине, я просто крал. Как-то украл колеса почтальона, а затем украл велосипед у нашего тренера. Поэтому он шел пять километров после тренировки к себе домой. Тренер мог меня выгнать, но он этого не сделал, потому что он верил в меня»

Принц и нищий, обладающие огромным талантом и не признающие авторитетов. Все шло к тому, что данная парочка в скором времени должна была выйти на доминирующие роли в европейском футболе.

Но если один из них сумел использовать свой эгоизм в качестве катализатора собственного таланта, второй сделал всё с точностью наоборот. После «Аякса» Ибрагимович успел поиграть за шесть ведущих клубов «Старого Света», где наколотил более трех сотен мячей и завоевал шестнадцать трофеев, став одним из лучших нападающих в истории футбола. Карьера Мидо ограничилась лишь восемью десятками голов, а по части трофеев и вовсе говорить не приходится.

Вернемся к голландскому периоду. История с брошенными ножницами стала последней каплей в чаше терпения Кумана, и в скором времени египтянин начал свое странствие по Европе. Сперва была «Сельта», затем – марсельский «Олимпик», где Мидо сформировал кратковременный дуэт с будущим вожаком лондонского «Челси» Дидье Дрогба. Затем была «Рома» и, наконец, «Тоттенхэм», где под покровительством Мартина Йола египетский нападающий сумел задержаться аж на два с половиной сезона, что стало для него своеобразным рекордом.

Попытки Мидо задержаться на Туманном Альбионе ни к чему не привели. Покинув «Тоттенхэм», египтянин пытал свое счастье в «Мидлсбро», «Вест Хэме», «Уигане» и «Барнсли», но нигде не забивал более четырех мячей за сезон. Проблемы с «физикой» и дурная репутация преследовали его повсюду, и это касалось не только клубной карьеры. На уровне сборной Мидо так же не отличался стабильностью, чередуя результативные выступления с откровенными провалами.

В 2006 году Египет вышел в финал домашнего КАН 2006, где в серии пенальти хозяева переиграли сборную Кот-д’Ивуара, однако Мидо наблюдал за игрой с трибуны. В полуфинальном матче с Сенегалом Мидо был заменен, что вызвало недовольство игрока, переросшее в конфликт с главным тренером прямо у боковой линии поля. Шехата исключил Мидо из состава на финальный матч и не пустил его на церемонию награждения. Только после публичного извинения Мидо получил свою золотую медаль.

30 лет – именно в таком возрасте Мидо завершил карьеру, и именно столько голов Ибрагимовича принесли ПСЖ долгожданный чемпионский титул в том же 2013 году. И пока один бреет голову в прямом эфире, второй продолжает бомбардирские подвиги.

Будучи избалованным с ранних лет, Мидо оказался лишенным того стимула, который позволил его шведскому другу достигнуть успеха.