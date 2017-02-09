Сколько шагать спартаковцам ради чемпионства?

В «Спартаке» не говорят о чемпионстве, но дают обещания. Боккетти двинет пешком в Италию, Таски – в Германию, а Каррера заставит всех остальных. Сколько же им топать?

Футбол – это территория суеверий, и здесь лучше не давать несбыточных зароков. Например, над Валерием Газзаевым до сих пор посмеиваются из-за того, что он нарушил клятву сбрить усы в случае завоевания ЦСКА Кубка УЕФА. А вот Гари Линекер – капитальный красавец: обещал прийти в студию в трусах, если «Лестер» станет чемпионом, и слово сдержал. Спартаковцы же с подачи Сальваторе Боккетти взяли слишком высокую ноту, итальянец на эмоциях ляпнул, что готов отправиться на родину пешком в случае победы «Спартака» в чемпионате России. А когда Массимо Карреру спросили об этом, он заявил: «Мы все пойдем пешком в свои страны!» Понятно, что шутка, но все же любопытно взглянуть на карту и выяснить, насколько реальна такая задача?

Точка отправления для всех футболистов «Спартака» - «Открытие-Арена».

Сальваторе Боккетти пойдет в Неаполь, Италия

Расстояние: 2878 километров; Ожидаемое время в пути: 57 дней

Начнем с инициатора пеших прогулок – Боккетти. Ему нужно добраться до стадиона «Сан-Паоло» в Неаполе, уроженцем которого является Сальваторе и мечтает однажды сыграть в составе «Наполи». Маршрут итальянца будет пролегать через Беларусь, Украину, Венгрию, Сербию, Хорватию, Боснию и Герцеговину. Если представить, что Боккетти будет проходить в день по 50 километров (это 10 часов в пути со скоростью 5 километров в час, для спортсменов такой темп не должен стать проблемой), то ему все равно не хватит летнего перерыва между двумя сезонами, чтобы выполнить чемпионское обещание. И это при условии снисходительного отношения, ведь в маршрут включена паромная переправа Дубровник – Бари, а если заходить на Апеннины с континента, получится еще дольше.

Сердар Таски пойдет в Штутгарт, Германия

Расстояние: 2301 километр; Ожидаемое время в пути: 46 дней

Таски обещал присоединиться к Боккетти и даже пойти с ним наперегонки. Сердару до Штутгарта идти через Литву, Латвию и Польшу с заходом в Калининградскую область. При желании Сердар может сделать небольшой крюк, чтобы заскочить в областной центр и посмотреть своими глазами на еще одну будущую арену чемпионата мира 2018 года. Топать Сердару на десяток дней меньше, чем Сальве, однако очевидно, что старт следующего сезона оба защитника вынуждены будут пропустить, если решат выполнить обещание.

Ивелин Попов пойдет в Софию, Болгария

Расстояние: 2078 километров; Ожидаемое время в пути: 42 дня

Взглянем на маршруты других легионеров «Спартака». Думаете, в Болгарию добираться - ближний свет? Почти полтора месяца в пути. Зато Ивелин пройдет через живописные места и побывает в Брянске, Чернигове, Киеве, Бухаресте, а также изучит географию Молдовы. В столице Украины сможет заглянуть в музей киевского «Динамо», чтобы ознакомиться с историей принципиального противника «Спартака».

Квинси Промес пойдет в Амстердам, Нидерланды

Расстояние: 2374 километра; Ожидаемое время в пути: 47 дней

Наверное, у Квинси найдутся более интересные занятия на будущий отпуск, хотя побывать в Калининградской области и заскочить в Берлин по пути весьма соблазнительно.

Джано Ананидзе пойдет в Кобулети, Грузия

Расстояние: 1993 километра; Ожидаемое время в пути: 40 дней

И даже до соседней Грузии из Москвы очень далеко. А вот если бы «Спартак» проводил в Краснодаре не первый тур после перерыва, а последний, и можно было стартовать от арены «быков», то расстояние составило бы всего лишь 626 километров. Можно пройти за две недели, причем три четверти маршрута пролегают по берегу Черного моря. Думаю, многие из нас в теплое время года добровольно согласились бы на такую прогулку, были бы время и деньги.

Хуже всего придется южноамериканцам – трем бразильцам и парагвайцу Мельгарехо. Им лучше сразу брать отпуск на год. Просто взгляните на расстояние до их родных городов – это по прямой, без построения пешего маршрута, а ведь надо еще и океан пересечь.

Фернандо отправится в Эрешин, Бразилия

Расстояние: 13139 километров

Маурисио отправится в Сан-Паулу, Бразилия

Расстояние: 11806 километров по прямой линии;

Луис Адриано отправится в Порту-Алегри, Бразилия

Расстояние: 12656 километров

Лоренцо Мельгарехо отправится в Лома-Гранде, Парагвай

Расстояние: 12941 километр;

Зе Луиш отправится на остров Фогу, Кабо-Верде

Расстояние: 6891 километр;

Родной остров Зе Луиша поближе южноамериканских далей, но все равно придется пропустить первую половину будущего сезона, чтобы было время до него добраться.

Но самое забавное в том, что российским игрокам «Спартака» до своих родных городов иногда даже дольше добираться, чем Боккетти, Квинси и Таски в Европу. В Москве родились Ребров, Самедов, Джикия и Дмитрий Комбаров. Не так повезло, например, Роману Зобнину и Андрею Ещенко.

Роман Зобнин и Андрей Ещенко пойдут в Иркутск, Россия

Расстояние: 4963 километра; Ожидаемое время в пути: 100 дней

Зато там они могут по-новому взглянуть на стадион «Локомотив», на котором в составе местной «Звезды» играл их теперешний товарищ и капитан Денис Глушаков.

Денис Глушаков пойдет в Миллерово, Ростовская область, Россия

Расстояние: 901 километр; Ожидаемое время в пути: 18 дней

Кстати, самому Глушакову по сравнению с остальными идти не так уж далеко – все-то две с половиной недели потратит, попутно выполнит программу подготовки к новому сезону.

Илья Кутепов пойдет в Ставрополь, Россия

Расстояние: 1421 километр; Ожидаемое время в пути: 28 дней

Кутепов играет за «Спартак» без замен, вряд ли у него в конце тяжелого сезона останутся силы на месячное путешествие. Лучше выбрать ответственных за исполнение клятвы Боккетти футболистов, которые не успеют слишком устать – пусть отдуваются за всю команду! Вот три отличных кандидата, к тому же, идти им не слишком далеко.

Евгений Макеев пойдет в Череповец, Волгоградская область, Россия

Расстояние: 486 километров; Ожидаемое время в пути: 10 дней

Александр Селихов пойдет в Нарышкино, Орловская область, Россия

Расстояние: 401 километр; Ожидаемое время в пути: 8 дней

Сергей Песьяков пойдет в Иваново, Россия

Расстояние: 297 километров; Ожидаемое время в пути: 6 дней

В родном городе Песьяков сможет посетить стадион легендарного ивановского «Текстильщика» и спросить у главного тренера команды Вадима Евсеева, какие слова нужно говорить в таких случаях: когда одерживаешь важную, долгожданную и тяжелую победу. Он подскажет.

P. S. Мы в курсе, что «Спартак» еще не выиграл чемпионат и не обязательно станет победителем. И понимаем, что никаких изматывающих пеших путешествий в случае обретения титула не будет. Инструкция по применению данной статьи включает всего один пункт: относиться с юмором.