Футболисты, которые поют

Ройстон Дренте, сочетавший несочетаемое в своей футбольной карьере – «Реал» и «Аланию», выпустил рэп-сингл. «Соккер.ру» обнаружил немало игроков с вокальными данными.

Сферы футбола и музыки ближе друг к другу, чем может показаться на первый взгляд: одних ди-джеев целая гильдия, причем многие, как Нигматуллин и особенно Мендьета, достигли серьезных высот. Но о мастерах пульта в другой раз, как и о парнях, которые играют на гитарах, ударных или бьют в бубен – сегодня исключительно о тех, кто поет. Ройстон Дренте aka Roya2Faces дал такой повод, выпустив сингл в жанре рэп. Поклонники этого музыкального направления, будьте так добры, оставьте отзыв в комментариях. Есть ли у Дренте перспективы на новом поприще?

Не будем упускать из вида и любопытные разовые акции. Насколько известно, никто из футболистов «Ювентуса» не сделал музыкальную карьеру, но они объединились, чтобы спеть трогательную песню. Дель Пьеро, Феррара, Конте, Буффон, Недвед и многие другие.

Игроки «Интера» во главе Хавьером Дзанетти и Фабио Каннаваро тоже так делали.

Капитан Дзанетти вообще любит петь, за этим занятием он был замечен неоднократно. У него даже есть несколько студийных записей. Пупи пел с детьми ради благих целей, с коллегами-футболистами, а также с известными артистами вроде Эроса Рамазотти и итальянской певицы Мины.

В Италии вообще все поют. Вот и национальная сборная подает пример. И как поют! Иные звезды отечественной эстрады нервно курят за кулисами.

Мог бы расчистить себе место на сцене и Валерий Карпин, если бы очень захотел. Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Во время недавнего дня рождения Валерия Георгиевича мы показывали, как он поет на баскском языке, и это произвело фурор. Повторяем на бис и для тех, кто пропустил.

Брался за микрофон и Егор Титов, записавший песню и даже снявшийся в клипе со своим другом Николаем Трубачом.

Подобный опыт имеется и у Игоря Акинфеева, который близко дружит с солистом группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым.

Дмитрий Сычев и Динияр Билялетдинов по молодости зажигали на церемонии MTV.

Пел и Андрей Аршавин. О футболе, девчонках и гитаре.

Возвращаемся к зарубежным звездам. Вот исполнитель первой величины в футболе пытается приобщиться к прекрасному. Криштиану Роналду никак не мог оставить этот талант при себе и выступил.

Занятия сына вокалом Роналду тоже поощряет. Им будет, чем заняться после того, как Криштиану повесит бутсы на гвоздь.

Правда, португальцу точно не быть единственным обладателем «Золотого мяча», который поет. Роналдиньо даже сингл записал вместе с Edcity. Песня называется «По пути с верой».

Дальше других пошел Петер Шмейхель, выпустивший в преддверии Евро-1996 компакт-диск, который обрел большую популярность в Дании. Поклонник Эдварда Грига отдает предпочтение серьезной музыке, прекрасно играет на фортепиано, но не зацикливается только на классике. Любит рок и умеет обращаться с гитарой, а иногда даже поет.

Знаете этого крутого дядьку? Херман Бургос в прошлом вратарь «Атлетико» и сборной Аргентины, а ныне ближайший помощник Диего Симеоне в его тренерском штабе. Однажды в мадридском дерби Бургос отразил пенальти в исполнении Луиша Фигу носом, а еще он давал выступления не только в футболе, но и на сцене. Был замечен в нескольких испанских рок-группах, пока не образовал свою собственную банду – The Garb, название получилось из первых букв имени (Germán Adrián Ramón Burgos). Херман и сейчас уделяет внимание музыке в отпусках и в свободное время. The Garb записали уже пять альбомов и не собираются на этом останавливаться.