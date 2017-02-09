20 тренеров, заслуживших шанс в АПЛ

Британское издание The Telegraph выбрало двадцатку «недооцененных» тренеров, заслуживающих шанс принять клуб АПЛ. «Соккер.ру» изучил компанию, в которую входит Слуцкий.

Несколько странно видеть среди «недооцененных» тренеров наставников из глубоких английских трясин и специалистов, которые играли в финалах еврокубков и регулярно выводят свои команды в плей-офф Лиги чемпионов. На это обращать внимания не стоит: англичане – известные снобы, и считают, что все и каждый мечтают работать в АПЛ. Тем интереснее ознакомиться с их кандидатами и узнать аргументы.

Уве Рослер («Флитвуд Таун»; Германия)

Карьера немецкого тренера, который начал карьеру в Норвегии, а, прибыв в Англию, сходу продвинул «Брентфорт» в Чемпионшип, забуксовала. За увольнением из «Уигана» последовал провал в «Лидсе». С прошлого лета Рослер руководит «Флитвудом», который занимает четвертую строчку в Лиге 1 и претендует на выход в Чемпионшип. The Telegraph считает, что прогресс команды со скромными ресурсами и 42% побед под руководством Рослера дают немцу право рассчитывать на приглашение из АПЛ.

Томми Райт («Сент-Джонстон»; Северная Ирландия)

В рекомендациях Райта, как и Рослера, значится умение выжимать максимум из не самых классных футболистов. Томми вошел в историю «Сент-Джонстона» как первый менеджер, завоевавший для клуба трофей: «святые» выиграли Кубок Шотландии.

Уле Гуннар Сульшер («Мольде»; Норвегия)

Сульшер не смог проявить себя в «Кардиффе», но на то были объективные причины во главе с одиозным президентом Винсентом Таном. Зато Уле Гуннар успешно работал с резервным составом «Манчестер Юнайтед» и с «Мольде», который возглавил во второй раз. Норвежец молод – всего 43 года, его прекрасно знают на Туманном Альбионе, а сэр Алекс может выписать рекомендацию.

Пол Ламберт («Вулверхэмптон»; Шотландия)

Ламберт уже работал в АПЛ, куда затащил «Норвич», а потом удерживал «Астон Виллу» от вылета в Чемпионшип: бирмингемцы рухнули в трясину в первом же сезоне после ухода Пола. С «Вулверхэмптоном» уже в этом году выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии, зато в Чемпионшипе «волки» претендуют максимум на место в середине таблицы. В качестве главного аргумента говорится, что футболисты, работавшие под руководством Ламберта, отзываются о его человеческих и профессиональных качествах строго положительно.

Стив Брюс («Астон Вилла»; Англия)

У Стива Брюса солидный опыт работы в Премьер-Лиге, где он специализировался на том, что приземлял в середине таблицы команды без денег: «Уиган» и «Сандерленд». Брюс вернул «Халл» в АПЛ, но «Астон Вилла» пока «не хочет» обратно, зависнув в середине таблице. Возможно, «вилланы» и Брюс будут штурмовать высоту в следующем сезоне.

Гарри Монк («Лидс»; Англия)

Монк хорошо делал свою работу в «Суонси», но в какой-то момент пришлось уйти. Удивительно, но сейчас молодой наставник уживается с безумным Массимо Челлино в «Лидсе» и даже рассчитывает вывести «павлинов» в АПЛ. Так что свой шанс Гарри может завоевать лично, а не надеяться на приглашение сверху.

Леонид Слуцкий (без клуба; Россия)

Наш человек в числе претендентов на тренерскую работу в АПЛ, и это отлично, что о Слуцком пишут. О Леониде Викторовиче дословно: «Слуцкий выступал на позиции вратаря, но вынужден был завершить карьеру в 19 лет. История Слуцкого – одна из классических, когда те, у кого „почти получилось“ стать профессиональным футболистом, по необходимости выбирают тренерскую карьеру, чтобы остаться в футболе. Он очень хорош в этом деле, выиграв три чемпионских титула с ЦСКА. В 2009 впервые в истории вывел этот клуб в четвертьфинал Лиги чемпионов. Разочаровывающий этап в карьере начался после Евро-2016, зато сейчас он свободен и готов в любой момент включиться в работу».

Пол Хартли («Данди»; Шотландия)

Шотландские тренеры выиграли гораздо больше трофеев с английскими клубами, чем сами англичане, так что внимание к представителям гордой нации понятно. Полу Хартли 40 лет, а он уже успел побывать на многих уровнях шотландского футбола и заработать несколько повышений в классе. «Данди» он вывел в ШПЛ и попал в топ-6, совсем не имея денег на укрепление состава.

Джованни ван Бронкхорст («Фейеноорд»; Нидерланды)

Самостоятельная тренерская карьера ван Бронкхорста стартовала в 2015 году, и он уже успел многого добиться. Джованни выиграл Кубок Нидерландов, а сейчас лидирует в Эредивизие с пятиочковым отрывом от «Аякса». «Фейеноорд» под руководством Джио выигрывает 64% матчей, в АПЛ от него может быть прок.

Кристоф Гальтье («Сент-Этьен»; Франция)

Работает с «Сент-Этьеном» с 2009 года, что говорит о стабильности и умении выстраивать долгосрочные процессы. Кроме того, добивается хороших результатов с командой, которая не может похвастаться богатством, что, по мнению англичан, является прямой заслугой талантливого тренера, который мог бы раскрыть свои качества на более высоком уровне.

Дерек МакИннес («Абердин»; Шотландия)

Еще один шотландец, который умеет добиться лучшей продуктивности из ограниченного набора футболистов. Актуально ли это качество в АПЛ прямо сейчас? В основном МакИннес преуспел в том, что сделал «Абердин» второй командой Шотландии вслед за «Селтиком».

Алекс Нил («Норвич»; Шотландия)

Уже работал в «Норвичем» в АПЛ, но вылетел в Чемпионшип, откуда постарается вернуться по итогам нынешнего сезона. Сейчас «канарейки» занимают седьмую строчку и претендуют на попадание в плей-офф.

Нуну Эшпириту Санту («Порту»; Португалия)

Сотворил сенсацию у руля «Риу Аве», выведя скромный клуб в финалы двух кубковых турниров Португалии, затем занял четвертое место с неблагополучной «Валенсией», а теперь ведет борьбу с «Бенфикой» за чемпионский титул в португальской лиге.

Андре Виллаш-Боаш («Шанхай СИПГ»; Португалия)

Португалец, по мнению The Telegraph, заслуживает еще один шанс в АПЛ. Просто он был слишком молодым и горячим, когда впервые оказался на Туманном Альбионе: пытался менять все слишком быстро и пренебрегал отношениями в коллективе, ставя превыше всего свои футбольные идеи. Тем не менее, подготовил «Челси» к победе в Лиге чемпионов и оставил хорошее наследство в «Тоттенхэме». Если когда-нибудь ему наскучит сытая жизнь в Китае, может попробовать еще разок.

Руй Витория («Бенфика»; Португалия)

И еще один португалец, причем вовсе не последний. Витория выигрывал трофеи с каждым из своих клубов, кроме «Пасуша», сходу стал чемпионом с «Бенфикой» и имеет невероятный показатель побед – 82%.

Люсьен Фавр («Ницца»; Швейцария)

Фавра ждут в АПЛ в ближайшем будущем, потому что у него слава вдумчивого менеджера, который выводит команды на новый уровень. Так, он сделал гладбахскую «Боруссию» командой, которая претендует на попадание в Лигу чемпионов, а с «Ниццей» борется за чемпионский титул во Франции с ПСЖ и «Монако».

Брендан Роджерс («Селтик»; Северная Ирландия)

Роджерса часто поминают добрым словом, особенно сейчас, когда «Ливерпуль» в кризисе. Оказывается, Клопп побеждает с «красными» ничуть не чаще предшественника. Брендан не стал плохим менеджером в одночасье на «Энфилде», падению его репутации поспособствовала продажа Луиса Суареса и частые травмы игроков. Определенно, еще не сказал своего последнего слова в АПЛ.

Крис Хьютон («Брайтон&Хов»; Ирландия)

Хьютону часто не везло прежде: увольнение из «Ньюкасла» без объяснения причин, решение сложных задач с «Бирмингемом» и «Норвичем», оставшееся без должной оценки. Зато сейчас Хьютон близок к тому, чтобы впервые в истории вывести «Брайтон&Хов» в Премьер-Лигу.

Жорже Жезуш («Спортинг»; Португалия)

Жезуш потренировал дюжину португальских команд прежде, чем оказался в «Бенфике», с которой выиграл три чемпионских титула, пять кубков и дважды подряд проигрывал в финале Лиги Европы. За почти 30-летнюю тренерскую карьеру у Жорже процент побед равен 54, а мог быть еще выше, если бы не долгие годы работы в средних командах. Должна быть причина, почему его до сих пор не пригласили в АПЛ.

Леонарду Жардим («Монако»; Португалия)

А вот Жардим – это один из тех, кто может приехать в Англию и сходу возглавить топ-клуб. Пришел в «Монако», когда клуб переключил политику с дорогих покупок на приобретение футболистов, которых можно сделать лучше. Леонарду прекрасно справляется с этой задачей, особенно показательна игра «Монако» в нынешнем сезоне: монегаски лидируют в Лиге 1, забили уже 100 голов во всех турнирах и сыграют с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Отличный шанс для Жардима обратить на себя пристальное внимание английских клубов.