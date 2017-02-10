Как «Спартак» и «Зенит» за футболистов воевали

Каррера подтвердил, что «Спартак» был заинтересован в переходе Ивановича, но серб выбрал «Зенит». «Соккер.ру» вспомнил другие случаи, когда интересы клубов сталкивались.

Владимир Быстров (Россия) в 2009

Сила столкновения: 10 из 10

Ситуация: «Спартак» вел борьбу за чемпионство, но «Зенит» продавил трансфер одного из лидеров москвичей в середине сезона.

Темная история. «Спартак» не собирался отпускать Быстрова, и хотя сам футболист рвался в Санкт-Петербург, москвичи должны были становиться в позу и настаивать на выплате фиксированной суммы отступных, прописанной в контракте – 15 миллионов евро. «Зенит» мог раскошелиться, но заплатил только 9 миллионов евро, «рыночную стоимость», как подчеркнул генеральный директор Максим Митрофанов. Позже Валерий Карпин рассказывал, что Федуну позвонили «из-за стены» и порекомендовали договориться о трансфере Быстрова: «Зенит» использовал административный ресурс, чтобы осуществить трансфер Быстрова. Звонили Леониду Арнольдовичу. Из администрации президента. Сказали, что надо продавать».

Александар Лукович (Сербия) в 2010

Сила столкновения: 8 из 10

Ситуация: «Спартак» договорился о трансфере, но «Зенит» перебил сумму в последний момент.

Летом 2010-го «Спартак» искал усиление оборонительной линии «под Лигу чемпионов». Игрок был не против переезда в Россию, с «Удинезе» уже договорились о трансфере, но в последний момент появился «Зенит», перебил предложение москвичей и быстренько закрыл сделку. Валерий Карпин, комментируя этот переход, скажет фразу, за которую его потом еще долго «травили»: «Кандидатуры Парехи и Луковича „вели“ параллельно, зная, что конкуренты не дремлют. Могли взять обоих, но серб все же играл роль отвлекающего маневра». Хорошая попытка красиво выкрутиться, но по факту «Зенит» выдернул игрока из-под носа у «Спартака». Время показало, что грустить действительно не о чем: Александар не оправдал ожиданий в Питере. Впрочем, то же самое можно сказать и о Парехе, который не стал идеальным вожаком.

Сальваторе Боккетти (Италия) в 2013

Сила столкновения: 6 из 10

Ситуация: «Зенит» выходил с предложением на «Рубин», но Боккетти ехать в Санкт-Петербург отказался, выбрал «Спартак».

Нет причин не верить Камилю Исхакову, многолетнему мэру Казани и вице-президенту «Рубина» в 2013 году: «Зенит» был заинтересован в трансфере Боккетти, а мы хотели вернуть Бухарова. Обсуждались различные варианты, ждали реакцию футболистов. Сальваторе сам отказался». Отказался и получил самую высокую на тот момент зарплату в «Спартаке», сокращение которой в новом договоре долго являлось камнем преткновения в вопросе продления отношений. В конце этого сезона Боккетти мог покинуть «красно-белых» в статусе свободного агента, а в декабре появились слухи о том, что «Зенит» не прочь поживиться и провернуть еще один «трюк Дзюбы». В итоге, итальянский защитник все-таки договорился со «Спартаком» о новом контракте.

Артем Дзюба (Россия) в 2015

Сила столкновения: 9 из 10

Ситуация: «Спартак» не смог договориться с Дзюбой о новом контракте, и форвард ушел в «Зенит» свободным агентом.

Здесь изначально столкнулись «Спартак» и Дзюба, не сумевшие договориться о новом контракте, но в итоге-то их вражда перенеслась и на противостояние клубов. Артем регулярно забивает за «Зенит», огорчал «Спартак» в каждом из трех сыгранных матчей, а на днях стал капитаном «сине-бело-голубых». Менеджмент москвичей дал маху: дотянули продление контракта с Дзюбой до точки невозврата, договориться впопыхах не смогли. В итоге, пришлось отпустить форварда сборной России без копейки компенсации в стан конкурента, обретшего в лице Артема мощное усиление.

Александр Кокорин (Россия) в 2016

Сила столкновения: 5 из 10

Ситуация: «Спартак» вел переговоры, но Кокорин выбрал «Зенит».

Здесь комплекс причин, который привел к логичному исходу. Во-первых, «Зенит» предложил лучшие финансовые условия: по неофициальным данным, Кокорин получил 2 миллиона евро подъемных и зарплату в 3.5 млн плюс бонусы. Спартаковское предложение было гораздо скромнее. Во-вторых, у Александра была личная причина не переходить в «Спартак», он ее озвучивал задолго до того, как примкнул к «Зениту»: «В 9 лет я приехал на просмотр в „Спартак“, и мне элементарно не дали белую футболку, чтобы поучаствовать в игре. Сказали: не выйдешь на поле, пока не купишь. Отец побежал, нашел где-то безразмерную футболку, вышел в ней. Я приехал за 700 километров, а тут такое отношение. Не понимаю, что мешало поступить по-человечески и нормально посмотреть в деле. Поэтому командой, в которую я никогда не перейду, наверное, будет „Спартак“».

Александр Селихов (Россия) в 2016

Сила столкновения: 7 из 10

Ситуация: «Спартак» и «Зенит» искали вратаря, москвичи сработали на опережение.

Детали неизвестны, но невозможно поверить, что «Зенит» не предпринимал попыток приобрести Селихова, учитывая недовольство Луческу вратарской линией и последующий переход Лунева. Так или иначе, «Спартак» оказался проворнее. Объявление о трансфере еще до окончания первой части сезона – случай редкий и показательный. Очевидно, дело не в деньгах – «Зенит» не беднее «Спартака», а голкипер был нужен кровь из носу. Скорее всего, это личное решение футболиста.

Георгий Джикия (Россия) в 2016

Сила столкновения: 3 из 10

Ситуация: «Спартак» был настойчив и своего добился, «Зенит» всего лишь интересовался.

«Могу подтвердить, что „Зенит“ также выражает заинтересованность в подписании Джикии. На данный момент сложно комментировать ход переговоров», - говорил агент защитника Вадим Шпинев за неделю до официального объявления о трансфере в «Спартак». Возможно, это ход агентской игры, необходимый для ускорения переговоров с «красно-белыми», или же «Зенит» просто прощупывал почву. В общем, нет причин считать, что здесь действительно было серьезное противостояние по линии двух самых популярных клубов страны.

Бранислав Иванович (Сербия) в 2017

Сила столкновения: 4 из 10

Ситуация: имел предложения от обоих клубов, перешел из «Челси» в «Зенит».

Респект Каррере за прямой ответ: «Спартак» хотел подписать Ивановича, но игрок предпочел «Зенит». И никаких «отвлекающих маневров» и прочей чуши. Массимо не стал искать пораженческих мотивов в том, что Бранислав решил перебраться на берега Невы. Вероятно, итальянец удовлетворен действиями своего клуба, который сделал предложение, уступившее в соблазнительности зенитовскому. Ну, или Иванович решил пожить в Санкт-Петербурге и посетить все музеи, ведь Москву уже успел изучить, когда играл за «Локомотив». Острой борьбы здесь не получилось, но признание Карреры в том, что он действительно хотел видеть серба в команде, позволяет сказать, что «Зенит» в данном случае обошел «Спартак».