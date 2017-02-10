Неуязвимые. Чемпионы без поражений

Арсен Венгер считает нынешнюю атаку «Арсенала» сильнее, чем во времена «Непобедимых». А как насчет всей команды? «Соккер.ру» идет по пути идеальных чемпионов.

«Арсенал» в сезоне 2003/2004

Итоговый результат. 90 очков: 26 побед, 14 ничьих. Голы: 73 – 26.

Матчи с конкурентами: «Челси» (2:1; 2:1), МЮ (0:0; 1:1), «Ливерпуль» (2:1; 4:2).

«TheInvincibles» - «Непобедимые», под таким названием вошел в историю «Арсенал» начала XXI века, которому удалось, казалось бы, невозможное – пройти сезон в АПЛ без единого поражения. В высшем английском дивизионе такое удавалось еще одной команде – «Престон Норт Энду» в безумно далеком 1889 году, в первом розыгрыше чемпионата Англии. В общей сложности «канониры» не проигрывали в 49 поединках Премьер-Лиги кряду, и это достижение поставлено на первую строчку в списке 50-ти величайших моментов в истории лондонского клуба.

Ключевым матчем в уникальном сезоне многие футболисты называют встречу на «Энфилде» с «Ливерпулем», который по ходу первого тайма дважды выходил вперед в счете, а после перерыва был сметен с пути. Ну, и чемпионство «Арсенал» оформил красиво – в логове главного врага, «Тоттенхэма». Несомненно, «канониры» сделали великое дело, но в последующие годы все чаще велись споры о наследии «Непобедимых», и это уже грустная история: оставленный след так и остался ярчайшей вспышкой, пламя не разгорелось. «Арсенал» больше не становился чемпионом Англии и не снискал славы в Лиге чемпионов.

«Милан» в сезоне 1991/1992

Итоговый результат. 56 очков (2 очка за победу): 22 победы, 12 ничьих. Голы: 74 – 21.

Матчи с конкурентами: «Ювентус» (1:1; 1:1), «Торино» (2:0; 2:2), «Наполи» (5:0; 1:1).

Первый полноценный сезон Фабио Капелло в должности главного тренера – и сразу такое грандиозное достижение. Скудетто, да еще и безупречный ноль в графе поражений. Конечно, тренера часто спрашивали о «багаже Сакки», и в данном случае без него точно не обошлось, «Милан» станет командой Капелло по-настоящему через пару лет, и вот яркая иллюстрация: «россонери» завоевали титул (третий подряд) в сезоне 1993/1994 c удивительной разницей забитых и пропущенных мячей для чемпиона – 36:15. Две команды, отправившиеся в Серию B, «Удинезе» и «Аталанта», забили по 35 голов.

Но, какие бы пути ни избирал дон Фабио, он эффективно распорядился и наследием Арриго Сакки, и своим первым блестящим сезоном на тренерском мостике. Команду Капелло прозвали «Бессмертными», «россонери» выиграли четыре Скудетто за пять сезонов, а вишенкой на торте стала победа в финале Лиги чемпионов над «Барселоной» Кройфа со счетом 4:0.

Столкновение: Капелло и Кройф

«Аякс» в сезоне 1994/1995

Итоговый результат. 61 очко (2 очка за победу): 27 побед, 7 ничьих. Голы: 106 – 28.

Матчи с конкурентами: «Рода» (1:1; 1:1), ПСВ (4:1; 1:0), «Фейеноорд» (4:1; 5:0).

«Аякс» Луи ван Гала середины 90-х был мощью, от количества талантов на квадратный метр зашкаливатель был перманентно сломан. Эдвин ван дер Сар, Данни Блинд, Михаэл Райцигер, Франк Райкард, братья Франк и Рональд де Бур, Кларенс Зеедорф, Эдгар Давидс, Нванкво Кану, Яри Литманен, Патрик Клюйверт… Выдыхайте! «Аякс» в том сезоне не только в Эредивизии всех разделал «под орех», но и Лигу чемпионов выиграл: единственный мяч в ворота «Милана» в финале забил Патрик Клюйверт. «Дети Бога» выиграют следующий чемпионат Нидерландов и снова доберутся до решающей схватки ЛЧ, где проиграют другому итальянскому клубу – «Ювентусу», в серии пенальти.

«Ювентус» в сезоне 2011/2012

Итоговый результат. 84 очка: 23 победы, 15 ничьих. Голы: 68 – 20.

Матчи с конкурентами: «Милан» (2:0; 1:1), «Удинезе» (0:0; 2:1), «Лацио» (1:0; 2:1).

Кстати, о «Ювентусе». На счету «Старой Синьоры» самый свежий приступ непобедимости, если говорить о топ-5 чемпионатах. В 2011 году Конте приехал в Турин, чтобы стать королем и сделать «Юве» гегемоном Серии A. «Бьянконери» вернулись к философии «если не можешь выиграть – не проиграй», и пусть 15 раз сыграли вничью, зато не уступали и взяли Скудетто. В итоге, вот уже шестой сезон кряду никто не может сдвинуть «Ювентус» с первой строчки в чемпионате Италии, кроме того, туринцы заглядывали в финал Лиги чемпионов и собираются сделать это вновь.

«Стяуа» в сезонах 1986/1987, 1987/1988 и 1988/1989

Итоговый результат.Три чемпионских титула за три года без единого поражения: суммарно 86 побед, 16 ничьих.

Матчи с конкурентами: «Динамо Бухарест» (Сезон 86/87 - 3:0; 1:1. Сезон 87/88 – 3:3; 0:0. Сезон 88/89 – 2:1; 0:0).

На протяжении 106 матчей футболисты «Стяуа» не знали поражений в чемпионате Румынии. Скажете, не тот чемпионат, чтобы ставить это достижение в один ряд с золотыми сезонами «Милана», «Арсенала» и «Ювентуса»? На этот счет у армейцев Бухареста есть более чем серьезный аргумент в виде успехов в Кубке чемпионов. В 1986 году «Стяуа» взял главный клубный трофей Старого Света, сразив в финале «Барселону» в серии пенальти. Два году спустя румыны уступили «Бенфике» в полуфинале, а в 1989 году были разгромлены голландцами «Милана» в решающей схватке за трофей.

«Порту» в сезоне 2010/2011

Итоговый результат. 84 очка: 27 побед, 3 ничьих. Голы: 73 – 16.

Матчи с конкурентами: «Бенфика» (5:0; 2:1), «Спортинг» (1:1; 3:2).

Андре Виллаш-Боаш выдал удивительный сезон в «Порту»: его команда не знала неудач на внутренней арене, где выиграла чемпионат всего с тремя осечками в виде ничьих и взяла национальный кубок, а также первенствовала в Лиге Европы. Состав впечатлял: Моутиньо, Отаменди, Халк, Хамес Родригес, Фредди Гуарин, Фалькао, Фернанду, Роланду. В следующей кампании от «Драконов» ждали чудес в Лиге чемпионов, но Виллаш-Боаш уехал в «Челси», Фалькао перешел в «Атлетико», а «Порту», хотя и защитил титул чемпиона Португалии, не смог преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.

Бонус. «Бенфика» в сезоне 1977/1978

Итоговый результат. 2 место, 51 очко (2 очка за победу): 21 победа, 9 ничьих. Голы: 56 – 11.

Матчи с конкурентами: «Порту» (0:0; 1:1), «Спортинг» (1:1; 1:0).

Представляете, как это обидно? Пройти сезон без единого поражения и остаться без титула. Такая история приключилась с «Бенфикой», которая не проигрывала, но собрала ровно такой же очковый багаж, как и «Порту», у которого имелась одна неудача. Зато у «Драконов» оказалось меньше ничьих и лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Неуязвимые «Орлы» довольствовались второй строчкой.

Другие известные случаи неуязвимости: «Престон Норт Энд» (Англия, 1888-1889). «ЮнионСен-Жиль» (Бельгия, 1933-1934). «Арарат» (Армения, 1993). «Ширак» (Армения, 1994). «Сконто» (Латвия, 1994 и 1995). «Шахтер» (Украина, 2001-2002). «Шериф» (Молдова, 2006-2007).