Народное мнение. «Спартак» не станет чемпионом

Опросы «Соккер.ру» дают представление о мнении читателей, а также собирают прогнозы на исходы событий. И что же вы думаете о «Спартаке», «Зените», «Реале» и сборной России?

Для нас важно наличие обратной связи с читателями, поэтому правильно, если не стесняетесь определять лучших игроков матчей в онлайнах, ставите оценки статьям и принимаете участие в опросах. Особенно любопытно устроить ретроспективу, увидеть картину целиком, составить мнение о том, как сообщество «Соккер.ру» реагирует на те или иные события. Прозорливы ли те, кто голосует, какой настрой превалирует – оптимистичный, пессимистичный или реалистичный, что вызывает наибольший отклик? Изучаем и делаем выводы!

Чемпионат России. «Спартак» не удержится на вершине?

Когда мы задаем прямой вопрос, то получаем прямой ответ. Главная интрига чемпионата России в нынешнем сезоне – станет ли «Спартак» чемпионом?

37% верят в то, что «Спартак» под руководством Массимо Карреры прервет бестрофейный период и выиграет РФПЛ, но 49% высказались против. Оставшиеся 14% респондентов не решились дать точный ответ. Важно подчеркнуть, что этот опрос был проведен в начале ноября, после 13-ти туров чемпионата, когда «Спартак» опережал «Зенит» в таблице на 3 очка. Наверняка сейчас получили бы несколько иные цифры, хотя очевидно, что пользователи «Соккер.ру» не станут короновать москвичей заранее, зная об их особенностях.

Зато, когда в конце ноября спросили о том, какая команда уйдет на зимний перерыв на первом месте, «Спартак» победил «Зенит» с солидным отрывом – 78% против 18%. И оправдал ожидания большинства, увеличив свой отрыв с 3 очков (на момент опроса) до 5-ти баллов.

Вы оценили перспективы новичков «Спартака», и хотя объективные ответы впереди, любопытно узнать, что вы думаете о судьбе Селихова и Самедова.

9% считают, что экс-вратарь «Амкара» сходу станет основным в Москве. 47% уверены в том, что первый номер достанется Селихову, но несколько позже, а 36% усаживают Александра в глубокий запас.

21% читателей отдают Самедову безоговорочное место в основе «Спартака», 41% настаивают на напряженной конкуренции за право выходить в старте, 19% обещают игроку сборной России редкие появления на поле, а 15% и вовсе отправляют в запас.

Одна из самых волнующих тем осени – «дело Романа Еременко». Читатели вынесли вердикт задолго до официальных органов, и большинство попало в точку. 45% обещали полузащитнику ЦСКА длительную дисквалификацию. 25% ставили на короткий срок «бана», а 15% верили в чудо, предполагая, будто Роману удастся выйти сухим из воды.

Спрашивали и о том, кто станет лучшим бомбардиром РФПЛ сезона 2016/2017. Вне конкуренции оказался Федор Смолов – 44% голосов. В тройке оказались Зе Луиш (13%) и Дзюба (10%).

На днях мы поинтересовались, какое противостояние в российском футболе наши читатели считают самым главным. 48% отдали свои голоса в пользу пары «Спартак» - ЦСКА, 28% выбрали «Спартак» - «Зенит», 16% ЦСКА – «Зенит», а еще 6% знают более напряженное противостояние, которого нет в этой тройке.

И вот еще важный вопрос – об оптимальном количестве клубов в РФПЛ. 29% говорят, что нужно оставить все, как есть, но большинство – 42%, за увеличение числа «16», в то же время 18% предлагают сократить число команд в элитном дивизионе.

Лучшие игроки РФПЛ

Как всегда, в конце первой половины сезона всем сайтом выбирали лучших игроков РФПЛ. С тех пор количество голосов могло возрасти – смотрим, каких игроков вы считаете достойными попадания в «Дрим Тим» чемпионата России.

26% респондентов, проголосовавших за Сослана Джанаева, оказались в большинстве. 23% отдавали предпочтение Артему Реброву.

Всего лишь на один процент – 37% против 36%, Тимофей Калачев опережает Марио Фернандеса на позиции правого защитника.

34% гарантировали звание лучшего центрального защитника первой части сезона Илье Кутепову, «вторым пилотом» стал Миха Мевля из «Ростова», набравший в два раза меньше голосов – 17%.

За место левого защитника боролись Федор Кудряшов и Дмитрий Комбаров. В итоге, ростовчанин оказался на шажок впереди – 33% против 32% у спартаковца.

В опорной зоне властвует Фернандо, чьи заслуги отметили 41% опрошенных. Вернблум и Гацкан собрали по 28% голосов.

Абсолютное большинство избрало Дениса Глушакова самым полезным центральным полузащитником – 52% человек отдали голоса на капитана «Спартака».

Еще более убедительно выиграл забег среди атакующих хавбеков представитель «Зенита» Жулиано – 64% за него.

Этот показатель превзошел только Промес: вы не сочли Кокорина, Тошича и будущего партнера голландца Самедова достойными конкурентами Квинси, отдав ему 68% голосов.

35% набрал Роман Зобнин, и этого хватило, чтобы опередить Роберта Мака из «Зенита» и Йоана Молло, представлявшего «Крылья Советов», а ныне тоже перебравшегося в питерский клуб.

И, наконец, лучший нападающий РФПЛ набрал 48% голосов. Этот счастливчик – Федор Смолов. Зе Луиш взял 27% голосов, остальные участники – Дзюба, Балай, Полоз и Жонатас отстали гораздо серьезнее.

Звание лучшего тренера досталось Массимо Каррере, которому выразили респект 47% опрошенных читателей.

Сборная первой части сезона РФПЛ. Версия читателей

Сборная первой части сезона РФПЛ. Версия редакции

Судьба Слуцкого

Без промахов обойтись невозможно. Когда в разгар осенних ненастий ЦСКА был задан вопрос о том, покинет ли Слуцкий армейцев в ближайшее время, 56% сказали «нет». Но 38% были правы, утвердительно кивнув.

После ухода из ЦСКА 47% сказали, что Слуцкий возьмет паузу на год или более. 19% отправляли Леонида Викторовича в клуб из дальнего зарубежья, 14% - в российскую команду, 10% видели тренера в одной из стран СНГ. А 3% даже примерили на Слуцкого роль тренера зарубежной сборной.

Манящее зарубежье. «Реал» - чемпион!

В преддверии первого Эль Класико сезона 53% читателей ставили на «Реал», 35% верили в «Барселону», и только 9% верили вничью. Их-то и почтил Серхио Рамос, спасший «Мадрид» от поражения в концовке.

65% считают, что чемпионский титул в Ла Лиге не ускользнет от команды Зинедина Зидана. 28% продолжают верить в «Барселону», а «Севилья» и «Атлетико» в сумме набрали 5% голосов.

В начале сезона предполагалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поведут борьбу за чемпионство в АПЛ, а теперь приходится спрашивать по-простому: кто окажется выше? 46% за «горожан» и Гвардиолу, 39% верят в Моуриньо и его «дьяволов», а 15% исход манкунианской вражды ничуть не колышет.

Очередная порция звезд, переехавших в чемпионат Китая, заставила полюбопытствовать: будете ли смотреть чемпионат Китая, если Матч-ТВ предоставит такую возможность. Готовы стать поклонниками китайского первенства 22%, но солидные 74% говорят веское «нет».

Изменения – к лучшему? Консерваторы в большинстве на «Соккер.ру»

Джанни Инфантино – очень энергичный президент ФИФА, поэтому в последние месяцы активно обсуждают различные идеи реформации футбола, а некоторые из них уже утверждены. Например, увеличение числа участников чемпионата мира до 48 команд.

37% из вас считает, что это плохое решение. 31% высказался «за» расширение географии футбола. 20% предложили вернуть Мундиаль с 24-мя командами, а 8% назвали свое оптимальное число команд на ЧМ – их должно быть 40.

К идее заменить послематчевые пенальти буллитами 65% относятся отрицательно, только 13% поддерживают, а 19% не слышали о такой инициативе. Было-было, это из пламенного выступления Марко ван Бастена.

Возможная отмена ничейных результатов на групповой стадии чемпионатов мира понравится только 35% пользователей «Соккер.ру», 60% относятся к этой идее отрицательно.

Перспектива грандиозных изменений в клубной жизни радует только треть читателей: 35% положительно отнесутся к созданию Суперлиги только для топ-клубов, однако 61% против объединения элит в свой кружок.

Дорогой блеф. Почему Суперлиги не будет

Большой резонанс вызвала презентация «Ювентусом» новой клубной эмблемы. 53% не понравился новый дизайн, 18% с ними категорически не согласны, а 5% было сложно определиться с мнением.

Другие турниры. Россия не выйдет из группы на Кубке Конфедераций

В сборную России по-прежнему не верят: 72% опрошенных считают, что команда Станислава Черчесова не выйдет в плей-офф из группы с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией. 23% верят, что российская команда займет одну из двух первых строчек в своем квартете.

Кубок Конфедерации входит в категорию «лишних» турниров, засоряющих футбольный календарь. К ней можно отнести и Клубный чемпионат мира, как следует из нашего опроса. 23% опрошенных – большинство, не слышали (или сделали вид, что не слышали) о КЧМ. 18% прямо сказали, что их этот турнир не интересует, 15% собирались следить за результатами, но не смотреть матчи. Выразили желание посмотреть только финал 14%, а 16% - игры с участием «Реала». И только 6% респондентов были полностью погружены в турнирные перипетии.

Кубок Африканских Наций оказался и то популярнее! 23% незаинтересованных и 13% тех, кто не был в курсе, что КАН стартует, - это, конечно, много, зато 24% планировали следить за результатами, 18% обещали смотреть выборочно, а 15% наших читателей хотели охватить как можно больше встреч.

Главное событие 2016 года. «Лестер» всех удивил!

В конце декабря попросили вас выделить главное событие уходящего года. 46% проголосовали за «Лестер» и его сенсационный чемпионский титул в АПЛ. 26% отдали предпочтение сборной Португалии, выигравшей Евро. На третьей строчке с 8% массовый исход звезд в Китай. 5% отмечают введение системы видеоповторов для судей, 4% - одиннадцатый Кубок чемпионов «Реала», по 3% - за четвертый «Золотой мяч» Роналду и рекордный трансфер Погба в МЮ. Всего лишь 1% обратил внимание на выбор Джанни Инфантино президентом ФИФА.