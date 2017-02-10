Стражи верности. Топ-10 гвардейцев Европы

«Соккер.ру» изучил карьеры футболистов, выступающих в пяти ведущих первенствах Европы, и выбрал десятку игроков с самым продолжительным стажем работы на одном месте.

10 место. Анджело Паломбо (35 лет; «Сампдория», Италия) – 14 лет и 7 месяцев

Уроженец столичного региона Лацио из родного клуба «Ферентино» отправился шлифовать свои футбольные таланты в «Фиорентину». В составе «Виолы» дебютировал во взрослом футболе, но спустя всего сезон перебрался в «Сампдорию», за которую выступает с лета 2002 года с перерывом на короткую командировку в «Интер» в 2012-м. Сейчас Анджело все чаще остается в запасе, но когда нужно помочь своей команде – выходит и делает свою работу. Из 15-ти сезонов за генуэзский клуб в 11-ти Паломбо перешагивал отметку в 30 встреч. Всего на счету этого опорного полузащитника 434 матча и 14 голов в составе «Сампы».

9 место. Даниэле Де Росси (33 года; «Рома», Италия) – 14 лет и 7 месяцев

В официальных матчах Даниэле помимо футболки «Ромы» надевал только форму сборной Италии, с которой становился чемпионом мира в 2006-м. Де Росси называли «Капитаном Будущего», но будущее уже наступило, а Тотти по-прежнему в команде. Впрочем, отличительный знак на плече Даниэле носил неоднократно. 543 матча, 55 голов – гроссмейстерский показатель.

8 место. Лоран Пионнье (34 года; «Монпелье», Франция) – 14 лет и 7 месяцев

А вот это любопытная история верности, о которой вы могли не знать. С учетом пребывания в молодежной команде Лоран Пионнье отдал «Монпелье» 20 лет жизни, при этом он далеко не всегда был основным стражем ворот своей команды. Порядка 200 матчей – это маловато, если речь идет о полутора десятках лет. Например, за шесть лет с 2009-го по 2015-й Пионнье появился на поле всего лишь 39 раз, зато в последних двух сезонах уже перекрыл эту цифру. Фанаты души не чают в Лоране, а он уже получил свою награду за верность, став чемпионом Франции в составе «Монпелье» пять лет назад.

7 место. Джанлуиджи Буффон (39 лет; «Ювентус», Италия) – 15 лет и 7 месяцев

Джиджи не нуждается в представлениях. Сейчас в это сложно поверить, но до того, как избрать путь легенды «Ювентуса», Буффон еще шесть лет защищал ворота «Пармы» - просто представьте общий стаж вратаря на высочайшем уровне. Да что и говорить, если в 2018-м году Джанлуиджи может стать первым футболистом в истории, которому удалось сыграть на шести Мундиалях! Кстати, карьеру в сборной Италии он начал в России, будет символично, если и завершит в нашей стране. Что касается «Ювентуса», у Буффона осталась одна мечта – выиграть со «Старой Синьорой» Лигу чемпионов.

«Я стал вратарём от скуки». Правила Джиджи

6 место. Николя Соб (37 лет; «Кан», Франция) – 15 лет и 7 месяцев

Символ клуба «Кан», в котором когда-то начинал Вильям Галлас, играли Александр Мостовой и Ян Коллер. Соб провел пять лет в «Тулузе» в юношестве, но за главную команду так и не дебютировал. Это произошло уже в «Кане», с которым Николя четырежды поднимался в элитный дивизион и трижды вылетал в Лигу 2, играл на уйме различных позиций, начиная с фланга защиты и постепенно придя к сегодняшней роли в опорной зоне. Еще в 2013 году Соб побил клубный рекорд по количеству матчей, достижение принадлежало Антони Деруа, который на протяжении десяти лет играл рядом с Николя.

Символы клубов. Самые преданные в РФПЛ

5 место. Хави Прието (33 года; «Реал Сосьедад», Испания) – 15 лет и 7 месяцев

Этого футболиста можно назвать «клеем эпох», ведь он успел поиграть в составе «Сосьедада» с Валерием Карпиным, Хаби Алонсо и Дарко Ковачевичем. В своем дебютном сезоне Хавьер забил два мяча, оба – в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Уже в зрелом возрасте он оформит хет-трик в логове «Королевского клуба» и дубль на «Аноэте» в рамках одного сезона, и пусть это не поможет обыграть «сливочных», зато баски в том сезоне завоевали право играть в Лиге чемпионов, а Прието уже играл рядом с Гризманном, Велой и Браво. Такой вот замечательный дядька. И ведь 33 года всего – еще повоюет!

4 место. Андрес Иньеста (32 года; «Барселона», Испания) – 15 лет и 7 месяцев

Если Прието – гордость Сан-Себастьяна, то Иньесте аплодируют на всех стадионах Испании, кроме одного, за победный гол в финале чемпионата мира. Мировой и европейский чемпион, многократный победитель Лиги чемпионов, один из самых ярких креативных полузащитников своего времени, да еще и абсолютно положительный персонаж в жизни, скромный и преданный. Это все о нем, о гениальном Андреасе.

3 место. Серджо Пеллиссье (37 лет; «Кьево», Италия) – 16 лет и 7 месяцев

В далеком-далеком 2000-м году Пеллиссье стал футболистом «Кьево», но в основу «летающих осликов» сумел пробиться только после поучительной аренды в СПАЛ. Не сказать, что потом Серджо стал забивать в промышленных масштабах, но старательный форвард приносил пользу и хранил верность «Кьево», хотя его звали в «Наполи» и другие видные команды «для подхвата». В ноябре Пеллиссье провел юбилейный, 400-й матч в Серии A и отметил это событие голом в ворота Джанлуиджи Буффона, проводившего 600-й поединок в итальянской элите.

2 место. Джон Терри (36 лет; «Челси», Англия) – 17 лет и 7 месяцев

Джон Терри чувствует, что может поиграть еще пару лет, а Марсель Десайи советует ветерану уходить из футбола. Кому верить? Пусть Джон сам решает, тем более его грандиозная карьера пронеслась у нас перед глазами, этого уже никак не отнять. Историй об этом воспитаннике «Вест Хэма», который стал легендой «Челси», предостаточно. Не поленитесь узнать больше о Терри, чья футбольная верность – пример для подражания. Но за пределами поля случалось всякое…

Джон Терри. Азбука жизни

1 место. Франческо Тотти (40 лет; «Челси», Англия) – 24 года и 1 месяц

Это с трудом укладывается в голове, но ваши глаза не врут: Император уже 24 года играет в футбол. Здесь можно было поставить точку, и вышло бы уже впечатляюще, но стоит продолжить: играет в футболе в составе одной команды. Франческо Тотти – это «Рома», а «Рома» - это Франческо Тотти. Одно из главных тождеств в мире футбола.

Франческо Тотти – 40! Император от «А» до «Я»