ЧМ-2018 близко! Будет ли у сборной базовый клуб?

Черчесов в интервью подчеркнул, что для него грандиозная помощь, если связки игроков сборной формируются в клубах. «Соккер.ру» ищет главных доноров российской дружины.

Нужен ли базовый клуб сборной?

Это распространенный вопрос, но я не вижу возможности дать на него прямой ответ, потому что формулировка изначально некорректная. «Нужен» или «не нужен» - не те критерии, которыми следует мыслить, хотя пару лет назад ходили разговоры о создании клуба с приоритетным правом приглашения игроков с российским паспортом. Если «нужность» базового клуба подталкивает к подобным решениям, то лучше вообще никогда не существовало такого понятия, потому что невозможно выйти на новый уровень развития и спортивных результатов, постоянно нарушая спортивные принципы. Это как верить в то, что сожжение книг, в которых говорится о свободе, сделает народ свободнее. Базовый клуб не может быть «нужен» или «не нужен», он может быть или не быть. Полезно это или нет – другой вопрос.

Базовый клуб – благо для национальной команды?

Прямого влияния на результат здесь не ищите, тем более существует достаточно примеров, когда национальные дружины добивались побед, будучи составленными из представителей разных команд из разных лиг. Но определенную пользу наставник сборной при мудром отношении может извлечь из того, что несколько футболистов стартового состава представляют одну команду. А может и не извлечь. Может быть, принципы работы наставника клуба и сборной настолько разные, что последнему, напротив, приходится «обнулять» функции игроков, чтобы они играли по его правилам, а не того дядьки, которого видят чаще. Хотя, это как раз и есть не слишком мудрый подход: глупо идти наперекор заложенным связям и снова обрабатывать рубанком уже зашлифованную и залакированную поверхность. Правильнее на месте наставника национальной команды в случае существования базового клуба проявить гибкость, максимально эффективно распорядиться ресурсом сыгранности, вносить изменения детально и точечно, не ломая готовую к использованию систему.

Как обстояло дело в сборной России?

Долгое время базовым клубом сборной России был «Спартак», который доминировал в отечественном футболе в 90-е годы, причем Олег Романцев не стеснялся совмещать должности в московском клубе и главной команде страны. Костяк сборной составляли нынешние спартаковцы и бывшие, уехавшие играть за границу. Взять хотя бы матч против Украины: Хлестов, Тихонов, Титов и Филимонов представляли «Спартак», а Карпин, Онопко, Аленичев и Бесчастных играли за «красно-белых» раньше и разлетелись по Европе. К чемпионату мира 2002 года спартаковцы уж не были главной силой сборной, а после азиатского Мундиаля и ухода Романцева ситуация начала меняться стремительно.

Дорвавшийся до золота «Локомотив» Семина в какой-то момент стал заметным поставщиком кадров для сборной, но в последние 12 лет соперничество за максимальное представительство идет в основном между ЦСКА и «Зенитом». Армейцы стабильно делегируют вратаря и линию защиты почти в полном комплекте, а питерцы заведовали креативными кадрами. Одной доминанты не было, например, во встрече с Нидерландами на Евро-2008 в основе вышло по три игрока «Зенита» и ЦСКА, два динамовца, по одному игроку из «Спартака» и «Рубина», а также Саенко, представлявший «Нюрнберг». Три футболиста «Локомотива» появились на замену. При Адвокате был крен в сторону питерцев, Слуцкий больше доверял армейцам – эти два клуба собрали приличные костяки из отечественных игроков, они и перетягивали одеяло в сборной. Однако сейчас идет процесс смены поколений, кадровый состав сборной России меняется.

Предъявите ваших кандидатов!

«Спартак»

Россияне, появлявшиеся на поле в этом сезоне (14 человек): Ребров, Ещенко, Кутепов, Зобнин, Глушаков, Дмитрий Комбаров, Зуев, Давыдов, Макеев, Тимофеев, Кутин + Самедов, Джикия и Селихов.

Реальные кандидаты в сборную: Кутепов, Зобнин, Глушаков, Дмитрий Комбаров, Джикия, Самедов (вызывались при Черчесове) + Ребров/Селихов, Ещенко (опционально).

Шесть человек из состава «Спартака» точно интересуют Черчесова, кроме того, в сборной может быть вратарь из народной команды. Ребров считает, что в качестве третьего голкипера за Акинфеевым полезнее оказываться молодым ребятам, так что здесь надежда скорее на Селихова – что станет первым номером в «Спартаке» и попадает в заявку на чемпионат мира. Ещенко может быть полезным из-за своего универсализма и работоспособности, но возраст и наличие более ярких претендентов делают Андрея скорее форс-мажорным вариантом. «Красно-белые» запросто могут закрыть пять позиций в составе сборной прямой сейчас, а к 2018-му их может оказаться еще больше.

Сборная России на базе «Спартака» (4-3-3): Селихов – Фернандес (Смольников), Кутепов , Джикия , Д. Комбаров – Глушаков , Зобнин, Дзагоев – Самедов , Шатов (Мамаев), Смолов.

«Зенит»

Россияне, появлявшиеся на поле в этом сезоне (16 человек): Лодыгин, Михаил Кержаков, Жирков, Анюков, Кокорин, Дзюба, Александр Кержаков, Чернов, Новосельцев, Шатов, Могилевец, Смольников, Юсупов + Цаллагов, Зуйков, Лунев.

Реальные кандидаты в сборную: Шатов, Смольников, Дзюба, Кокорин, Жирков + Лунев/Лодыгин, Новосельцев, Юсупов, Цаллагов.

У «Зенита» много россиян, но большинство из них далеко до ведущих позиций, а те же Могилевец и Новосельцев, которые были на виду в «Ростове», играют слишком редко, чтобы претендовать на вызовы в сборную. Выделяется пятерка, в которой найдется место и Жиркову – несмотря на возраст, у Юрия есть класс, так же можно предположить, что Лунев за полтора года вырастет во вратаря экстра-класса, или Лодыгин обретет спокойствие. Это, впрочем, вилами по воде, как и перспективы других игроков на сегодняшний день.

Сборная России на базе «Зенита» (4-3-3): Лунев – Смольников , Кутепов, В. Березуцкий, Жирков – Дзагоев, Зобнин, Шатов – Кокорин , Смолов, Дзюба .

ЦСКА

Россияне, появлявшиеся на поле в этом сезоне (14 человек): Акинфеев, Чепчугов, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Набабкин, Гордюшенко, Головин, Дзагоев, Чалов, Ионов + Васин.

Реальные кандидаты в сборную: Акинфеев, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Головин, Дзагоев + Васин, Ионов, Игнашевич (опционально).

Фернандеса записывает в россияне, ведь уже на Кубке Конфедераций Марио может сыграть за сборную России. Игнашевич вряд ли вернется в сборную, зато Васин может добиться прогресса, ведь в «Уфе» качественно действовал под руководством Ганчаренко. Кстати, если теперь рассматривать ЦСКА в качестве базового клуба сборной, то и схему нужно ставить соответствующую – 3-5-2, которую прививает белорусский наставник.

Сборная России на базе ЦСКА (3-5-2): Акинфеев – В. Березуцкий , А. Березуцкий , Кутепов – Фернандес , Глушаков, Дзагоев , Головин , Щенников – Смолов, Дзюба.

«Краснодар»

Россияне, появлявшиеся на поле в этом сезоне (12 человек): Крицюк, Торбинский, Петров, Мамаев, Смолов, Быстров, Газинский, Калешин, Измайлов, Синицын, Подберезкин + Шишкин.

Реальные кандидаты в сборную: Крицюк, Петров, Мамаев, Смолов, Газинский + Шишкин, Торбинский, Подберезкин (опционально).

«Краснодар» наверняка хотел бы иметь более мощный костяк россиян, но даже нынешняя обойма вполне подходит для того, чтобы представить себе сборную России на ее основе.

Сборная России на базе «Краснодар» (4-3-3): Крицюк – Шишкин , Кутепов, В. Березуцкий, Петров – Газинский , Дзагоев, Зобнин – Шатов, Мамаев , Смолов

«Ростов»

Россияне, появлявшиеся на поле в этом сезоне (15 человек): Джанаев, Кудряшов, Гранат, Ярошенко, Полоз, Байрамян, Ковалев, Скопинцев, Киреев, Вебер, Ерохин, Медведев, Бухаров, Терентьев, Григорьев

Реальные кандидаты в сборную: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Полоз, Ерохин + Григорьев (опционально).

Можно представить и сборную имени «Ростова». Во всяком случае, пять футболистов этой команды действительно претендуют на вызовы от Черчесова, даже Гранат, который давно не ездил в сборную.

Сборная России на базе «Ростова» (3-5-2): Джанаев – Гранат , В. Березуцкий, Кутепов – Фернандес (Смольников), Глушаков, Дзагоев, Ерохин , Кудряшов – Полоз , Смолов (Дзюба).

Чьи шансы выше?

Любопытно, сможет ли какой-либо клуб заслужить право называть базовым для сборной к чемпионату мира в России, или же состав будет более-менее сбалансированным? Хорошие шансы у «Спартака», «Зенита» и ЦСКА, при условии, что они в ближайшие трансферные окна могут переманить к себе кандидатов в сборную России из того же «Ростова». У «Спартака», возможно, вообще сильнейший подбор отечественных игроков за последние 10 лет, а вот «Зенит» бывал и лучше укомплектован футболистами, которым лимит не страшен. Смольников часто травмируется, Жирков немолод, а Шатов и Кокорин не отличаются стабильностью, хотя номинальная мощь каждого на уровне. ЦСКА рассчитывает, что подрастет смена, плюс вовремя получил паспорт Фернандес, но все-таки смена поколений в центре обороны по-прежнему впереди. Смолов, если все будет идти хорошо, не доиграет в «Краснодаре» до 2018 года, а «Ростов» скорее выгодно продаст сильных игроков.