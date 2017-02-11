Выбьют «Реал» из Лиги чемпионов?

Дважды подряд ЛЧ не выигрывают, и если яркий «Наполи» постарается – Зидан быстро покинет еврокубки. «Соккер.ру» знакомит с волевыми и яркими неаполитанцами.

«Игуаин? Де Лаурентис продал бы даже собственную жену».

Диего Марадона

Что делает «Наполи» колоритной, веселой и духоподъемной футбольной бандой? Для начала их сумасшедший руководитель. Де Лаурентис, конечно, человек своего времени и профессии – кинопродюсер до мозга костей. Поэтому фанаты не любят Аурелио – из-за подорожания билетов и не только. А Марадона заявил, что не стоит удивляться трансферу Игуаина в «Ювентус»: «Де Лаурентис продаст даже собственную жену». Что в ответ сделал президент «Наполи» на такую критику? Правильно, позвонил Диего и предложил быть послом клуба в мире.

Опытный дядька этот Де Лаурентис, потомственный делец. Причем не такой прямолинейный, как его отец Дино. Старший во время кастинга на роль в фильме «Кинг Конг» в семидесятых, когда увидел актрису Стрип, обозвал ее по-итальянски «страшной», но не знал, что Мерил понимает язык Данте – молодая барышня резко ответила, развернулась и ушла. Аурелио не как его отец, ведь именно младший в династии притащил неизвестную Стрип на тот кастинг. Умеет увидеть талант, и речь не только о Кавани, Игуаине, Мертенсе или Гуламе. Сейчас Де Лаурентис верит в свою команду против «Реала», поскольку рядом с очевидными ошибками есть правильные интуитивные решения.

«Изменить форму предложил президент, он немножко суеверен».

Маурицио Сарри

Важно, что у «Наполи» есть болельщики со своей исторически утвержденной и проверенной культурой поведения. Фанаты клуба по-разному реагируют на разговоры Де Лаурентиса о новом маленьком, но уютном и чисто футбольном стадионе. Ведь ссорились с боссами по ценам, посещаемость «Сан-Паоло» скромная – половина мест обычно занята, если играют не против «Реала». Зато костяк верных фанатов сформирован давно. Тысяч десять верных «тифози» у неаполитанцев в наличии.

Зная, что есть только 3 917 билетов на выездную игру с «Реалом», в Мадрид собрались 10 000 поклонников «Наполи». Структура их организаций похожа на культ, они собраны, у них есть общий мессия – Диего Армандо, есть вера в веские мелочи. И фанаты не менее суеверны, чем босс Де Лаурентис. После домашней ничьей с «Сассуоло» босс решил, что виноваты футболки. Привычную синюю форму заменили белой с диагональной полосой, также вспомнили о черной резервной для кубковых битв. И сработало – беспроигрышная серия продолжается.

«Вскоре Марек побьет мой рекорд. Тем не менее, я рад этому».

Диего Марадона

Для Гамшика идет особенный сезон – десятый в Неаполе. Как подобает приличному игроку из «Брешии», словак уже стал легендой южан, как Пирло в свое время – легендой Серии А. Хотя Гамшик и здесь должен котироваться высоко, ведь на его счету сейчас 109 голов в Неаполе, и до рекордного показателя клуба остается всего шесть ударов. И хотя понятно, что великий Диего намного эффективнее – 0.44 гола за матч против 0.25 у словацкого капитана, Гамшик побьет рекорд аргентинской иконы «Наполи».

Он заслужил, не только верностью, но и умением показывать высокий уровень игры на протяжении долгих лет. Даже непростой для себя период пережил достойно. Казалось, что роль Гамшика огранивается на поле тактически. Впервые за долгое время разговоры о расставании диктовали не предложения покупателей, а непонятное положение словака в команде. Но в итоге у Марека все шансы побить свой рекорд по голам за сезон. А с учетом, что Гамшику всего двадцать девять, а не сорок, как Тотти – может еще много раз удивить Серию А и фанатов футбола.

«Сарри – удивительный специалист с замечательными идеями».

Петр Зелински

После двенадцати туров в Серии А у «Наполи» был 21 пункт, после двадцати четырех – на тридцать больше. В конце октября они проиграли «Ювентусу» в Турине 2:1 и надолго потеряли Милика, имея большие проблемы в атаке. А сейчас Сарри работает в команде, которая забивает семь мячей «Болонье» на выезде. В Неаполе поверили Маурицио - итальянский Бердыев (по подаче и стилю работы, но не по тактике) оброс поклонниками. Даже слухи, что наставник встречался с боссами «Ювентуса» не сломали мост, а тренер грозит подать в суд на издание, которое раскопало историю.

У Сарри сейчас все идет хорошо. Конечно, проще тренировать команду, которая может зимой отдать Габбьядини и не переживать, поскольку восстановился Милик – Аркадиуш с радостью повторит подвиг Левандовски времен полуфинала с «Реалом». Еще один поляк Зелински, когда заиграл, смотрится прилично и говорит правду – освоился очень быстро. У «Наполи» понятная тактика. От Рейны до Мертенса две линии, защита и полузащита, четыре и три человека. Схема «4-3-3», но поскольку нет ярко выраженного центрального форварда, то тройка впереди опасна для любой защиты. Особенно такой обороны, как у «Реала» против солидных соперников.

«Наполи» сможет побороться с «Реалом», доставят мадридцам неприятности.

Фабио Каннаваро

Еще один козырь и аргумент в пользу «прокачанного» командного духа «Наполи» - голы. Самая результативная команда Серии А и одна из самых грозных атак Европы. Выбор у Сарри исключительный, а его игроки так увлечены, что готовы отказаться от китайских денег – Мертенс подумал, подумал и решил лишить не рожденных внуков китайского наследства. А вот об усыновлении неаполитанского сироты бельгиец думает. Если один из лучших снайперов сезона будет таким же результативным и великодушным, то станет любимчиком фанатов на десятилетия вперед.

У «Наполи» даже не четверка, а пятерка результативных и полезных атаке людей, не считая козыря в лице Милика. Мертенс – 16 голов и 4 голевые передачи, Гамшик – 9 плюс 7, Инсинье – 7 плюс 5, Кальехон – 8 плюс 9, и Петр Зелински – 3 плюс 6. Сумасшедшие цифры, да и всего на счету «Наполи» 72 смертельных удара на данный момент. «Реал» ждет испытание сложнее схватки с «Вольфсбургом». «Наполи» стал еще опытнее, чем был пару лет тому назад, и изменился стиль игры. Конечно, Зидан всегда может дождаться включения режима «каток», но Сарри это понимает и не переоценивает оборону с Рейной в воротах.

«Наполи» может преподнести сюрприз «Реалу»

Карло Анчелотти

Фанаты «Реала» правы, когда говорят о разнице в классе. Но при этом «Наполи» опережает «Ювентус» и по проценту владения мячом, и по точности передач. Команда мирового уровня, по качеству обошедшая лидера Серии А. Неаполитанцы бьют по чужим воротам каждые пять минут, точный удар случается каждые двенадцать. А поскольку сегодняшний юбиляр Феррара прав – пятьдесят лет исполняется Чиро, и «Реал» вправду стал немного итальянским при Зидане, то Сарри встретит понятного соперника. И хотя «Наполи» неважно работает без мяча, что подтверждают цифры по отборам и перехватам, они умудряются нечасто доводить до ударов по воротам Рейны. Соперник «Реала» в приподнятом настроении и в прекрасной форме.

Далеко не все фавориты плей-офф ЛЧ получили таких готовых к борьбе оппонентов. Неаполитанцам сложно тягаться с «Ювентусом» по стабильности, они даже «Рому» в Серии А пока толком не обошли. Но Гамшик уверен – за десять лет, которые Марек провел в Неаполе, его команда никогда не играла так сильно. Причем речь именно о коллективе, а не об одной результативном человеке, на котором все держится. Правы оказались те, кто отметил – продажа Игуаина помогла футбольному Неаполю. «Наполи» после семь побед при одной ничьей в новом году готов показать на «Сантьяго Бернабеу» все, на что способен. А способны на многое. Точно знают, что Зидан за календарный месяц проведет девять поединков. И если в Мадриде «Наполи» сыграет так, как им нужно, то в Неаполе победителю Лиги чемпионов на фоне колоссальной усталости будет сложно.