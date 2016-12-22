Пиоли: «В матче с „Лацио“ результат был важнее качества игры»
Матч: Интернационале3 : 0Лацио
Сегодня, 03:09 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер миланского «Интера» Стефано Пиоли подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Италии с «Лацио», в котором его подопечные смогли добиться разгромной победы (3:0):
«Этим вечером результат был важнее качества игры, хотя, чем лучше вы играете, тем больше вероятность победить. Мы играли, как команда с душой, и одержали победу в важном матче.
Нам повезло в начале встречи, но качества игры самого по себе недостаточно, нужно быть уверенными в себе и усердно работать».
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