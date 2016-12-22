Анчелотти: «Победа над „Лейпцигом“ придала нам уверенности в своих силах»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче 16-го тура Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (3:0):

«Первые 30 минуты были идеальны, в том что касается темпа и построения игры. Мы были очень агрессивны и с самых первых минут контролировали ход игры. После первого гола матч развивался в нашу пользу. Победа придала нам уверенности в своих силах. Мы должны были стать лучше, и мы стали лучше».

Победа над лейпцигским «Ред Буллом» позволила «Баварии» закончить календарный год на первой строчке турнирной таблицы с отрывом от «Лейпцига» в три очка.