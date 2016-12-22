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Анчелотти: «Победа над „Лейпцигом“ придала нам уверенности в своих силах»

Матч: БаварияБавария3 : 0РБ ЛейпцигРБ Лейпциг
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: тренеры, Анчелотти Карло
Сегодня, 03:27 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче 16-го тура Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (3:0):

«Первые 30 минуты были идеальны, в том что касается темпа и построения игры. Мы были очень агрессивны и с самых первых минут контролировали ход игры. После первого гола матч развивался в нашу пользу. Победа придала нам уверенности в своих силах. Мы должны были стать лучше, и мы стали лучше».

Победа над лейпцигским «Ред Буллом» позволила «Баварии» закончить календарный год на первой строчке турнирной таблицы с отрывом от «Лейпцига» в три очка.

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