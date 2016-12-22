ПСЖ рассматривает Венгера в качестве нового наставника команды

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи хотел бы видеть у руля команды главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.

В стане парижского клуба убеждены, что французский специалист даст согласие на переход летом следующего года. Текущая ежегодная зарплата Венгера в «Арсенале» составляет 8 млн фунтов. В ПСЖ специалисту готовы предложить 10 млн фунтов в год и существенную сумму на трансферы.

Руководство ПСЖ недовольно работой действующего главного тренера команды Унаи Эмери и рассматривает вариант с его отставкой в случае вылета от «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что на пост наставника французского гранда претендуют Луи ван Гал, Фабио Капелло и Роберто Манчини.