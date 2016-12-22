ПСЖ рассматривает Венгера в качестве нового наставника команды
Сегодня, 04:25 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи хотел бы видеть у руля команды главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.
В стане парижского клуба убеждены, что французский специалист даст согласие на переход летом следующего года. Текущая ежегодная зарплата Венгера в «Арсенале» составляет 8 млн фунтов. В ПСЖ специалисту готовы предложить 10 млн фунтов в год и существенную сумму на трансферы.
Руководство ПСЖ недовольно работой действующего главного тренера команды Унаи Эмери и рассматривает вариант с его отставкой в случае вылета от «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, ранее сообщалось, что на пост наставника французского гранда претендуют Луи ван Гал, Фабио Капелло и Роберто Манчини.
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И времени для наигровки уже нет..
Тем более у него Рэмси и Жиру ценятся больше))
Арсеналу нужен тренер, который будет покупать игроков под себя, и хороших, волевых игроков. В последнее время трансферы, скорее, вызывали недоумение, единственное - Мустафи купили на ленточке, да и то вынужденно. А кто все эти Джаки-Уэлбеки-Дженкинсоны-неизвестные японцы-Пересы-Эль-Ненни-и т.п.? Усиление для Свонси Сити, разве что, да и то не факт.
А у Венгера будет, наконец-то, шанс проявить себя не со жмотом Кроенке, а с шейхом, который под него выделит до кучи денег на трансферы, и покупать готовых профи.