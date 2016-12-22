УЕФА не планирует лишать Санкт-Петербург права проведения матчей Евро-2020

В УЕФА не собираются лишать Санкт-Петербург чемпионата Европы 2020 года. Соревнование впервые пройдет на территории нескольких стран, в том числе и в Санкт-Петербурге.

Напомним, после оглашения второй части доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о допинговых проблемах в России вновь началось активное обсуждение возможности лишения нашей страны права на проведение крупных спортивных мероприятий, в том числе Евро-2020.

«У УЕФА нет планов отнимать у Санкт-Петербурга право проведения чемпионата Европы-2020», – сообщили в пресс-службе УЕФА.