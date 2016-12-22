УЕФА не планирует лишать Санкт-Петербург права проведения матчей Евро-2020
Сегодня, 04:38 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный
В УЕФА не собираются лишать Санкт-Петербург чемпионата Европы 2020 года. Соревнование впервые пройдет на территории нескольких стран, в том числе и в Санкт-Петербурге.
Напомним, после оглашения второй части доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о допинговых проблемах в России вновь началось активное обсуждение возможности лишения нашей страны права на проведение крупных спортивных мероприятий, в том числе Евро-2020.
«У УЕФА нет планов отнимать у Санкт-Петербурга право проведения чемпионата Европы-2020», – сообщили в пресс-службе УЕФА.
Другие материалы по теме:
18 декабря 2016
14 декабря 2016
09 декабря 2016
08 декабря 2016
07 декабря 2016
14 ноября 2016
11 ноября 2016
31 октября 2016
22 октября 2016
Или войдите через
Ранее у России отняли чм по бобслею скетону в сочи 2017
Т.к. Латвийская и норвежская сборные бьявили бойкот
Австралииская сборная также предупрела о возможном бойкоте
а) иметь такой стадион.
б) чтобы страна не являлась уже выбранной хозяйкой евро.
на вскидку, это бенфичный стадион, олимпийский в афинах, олимпийский в киеве.
но есть и третий пункт)) расположение стадиона)) наш охватывает скандинавию и восточную европу. и даже близко не наблюдается стадионов в других странах, которые охватят и то и другое. так что обломитесь, мистер макларен)