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Пиоли: «Габигол должен приносить больше пользы, а не только показывать зрелищную игру»

Матч: ИнтернационалеИнтернационале3 : 0ЛациоЛацио
Соккер.Ру // Заграница: тренеры, Пиоли Стефано , Барбоса Габриэль
Сегодня, 05:01 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Интернационале» Стефано Пиоли требует от форварда Габриэля Барбосы приносить большую пользу команде:

«Я доволен энтузиазмом Габигола, но я хотел бы, чтобы он приносил больше пользы команде, чем просто показывал зрелищную игру ради зрелищной игры.

Останется ли он в клубе? Мы оцениваем ситуацию. Наша первая январская задача – немного „обстрогать“ состав, так как мы хотим оставить в клубе тех игроков, которые счастливы в „Интере“».

В минувшем матче 18-го тура Серии A между «Интером» и «Лацио» (3:0) Габигол вышел на замену на 86-й минуте встречи и результативными действиями отметиться не успел.

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