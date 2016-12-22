Пиоли: «Габигол должен приносить больше пользы, а не только показывать зрелищную игру»

Главный тренер «Интернационале» Стефано Пиоли требует от форварда Габриэля Барбосы приносить большую пользу команде:

«Я доволен энтузиазмом Габигола, но я хотел бы, чтобы он приносил больше пользы команде, чем просто показывал зрелищную игру ради зрелищной игры.

Останется ли он в клубе? Мы оцениваем ситуацию. Наша первая январская задача – немного „обстрогать“ состав, так как мы хотим оставить в клубе тех игроков, которые счастливы в „Интере“».

В минувшем матче 18-го тура Серии A между «Интером» и «Лацио» (3:0) Габигол вышел на замену на 86-й минуте встречи и результативными действиями отметиться не успел.