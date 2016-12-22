«Манчестер Сити» предложит 50 млн фунтов за ван Дейка
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Саутгемптон, Ван Дейк Вирджил
Сегодня, 05:16 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Павел Молочный
«Манчестер Сити» всерьез настроен подписать защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка в зимнее трансферное окно.
Сообщается, что «горожане» готовы заплатить 50 млн фунтов за 25-летнего футболиста.
Напомним, сумма отступных за ван Дейка составляет 25 млн фунтов.
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