Энрике: «Мы ни капли не сомневаемся в Алькасере»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике остался доволен выступлением нападающего команды Пако Алькасера, который забил свой первый гол за «Барсу» в ворота «Эркулеса» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (7:0):

«Я не чувствовал себя неправильно по отношению к нему, так как это вещи, которые случаются в футболе, хотя мы все с нетерпением ждали его первого гола. Мы знаем его и ни капли в нем не сомневаемся. Я доволен игрой Пако и остальных футболистов».