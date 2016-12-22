Энрике: «Мы ни капли не сомневаемся в Алькасере»
Сегодня, 05:38 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике остался доволен выступлением нападающего команды Пако Алькасера, который забил свой первый гол за «Барсу» в ворота «Эркулеса» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (7:0):
«Я не чувствовал себя неправильно по отношению к нему, так как это вещи, которые случаются в футболе, хотя мы все с нетерпением ждали его первого гола. Мы знаем его и ни капли в нем не сомневаемся. Я доволен игрой Пако и остальных футболистов».
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а) нужна замена, всё-таки один Туран на подмену МСН - это мало, а Рафинья не форвард
б) Кто его купит за нормальные деньги в такой форме? А продавать за копейки глупо
Поэтому пусть разыграется до лета, поднаберёт форму, как и Видаль, и обоих потом можно будет продать примерно за столько, за сколько купили))))
Вот это трансферная политика)))) Уровень - Бог!