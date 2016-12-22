Рейтинг@Mail.ru

Энрике: «Мы ни капли не сомневаемся в Алькасере»

Матч: БарселонаБарселона7 : 0ЭркулесЭркулес
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Энрике Луис , Алькасер Пако
Сегодня, 05:38 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике остался доволен выступлением нападающего команды Пако Алькасера, который забил свой первый гол за «Барсу» в ворота «Эркулеса» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (7:0):

«Я не чувствовал себя неправильно по отношению к нему, так как это вещи, которые случаются в футболе, хотя мы все с нетерпением ждали его первого гола. Мы знаем его и ни капли в нем не сомневаемся. Я доволен игрой Пако и остальных футболистов».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 09:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 07:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
Сливочно-гранатовый Ангел
​Шустер выиграл чемпионат Европы, поиграл за «Барсу», «Реал» и «Атлетико». Бывшему футболисту и нынешнему тренеру исполняется 57 лет. «Соккер.ру» изучает карьеру Бернда.
Комментариев: 2
07:25 Хазенхютль: «Матч с „Баварией“ стал для нас уроком» 1
07:10 Энрике: «„Барселона“ хочет выигрывать все турниры» 20
05:47 Эмери: «После зимней паузы ПСЖ станет еще сильнее» 4
05:01 Пиоли: «Габигол должен приносить больше пользы, а не только показывать зрелищную игру» 2
03:27 Анчелотти: «Победа над „Лейпцигом“ придала нам уверенности в своих силах» 1
03:09 Пиоли: «В матче с „Лацио“ результат был важнее качества игры» 2
02:11 Моуриньо: «Я не стал счастливее от того, что не давал играть Янгу и Депаю» 9
00:01 Официально Мурат Якин возглавил аутсайдера второй лиги чемпионата Швейцарии 9
Вчера
14:01 Слухи «Манчестер Юнайтед» может подписать долгосрочный контракт с Моуриньо 35
все материалы по этой теме
Турниры