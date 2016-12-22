Эмери: «После зимней паузы ПСЖ станет еще сильнее»
Сегодня, 05:47 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери после крупной победы над «Лорьяном» (5:0) в матче 19-го тура чемпионата Франции остался доволен результатом последней игры Лиги 1 в календарном году:
«Было очень важно взять три очка в последнем матче перед перерывом. Пауза пойдет нам на пользу, и мы вернемся еще сильнее. ПСЖ потерял много очков в этом сезоне, но в этой игре футболисты показали правильное отношение. Мы должны продолжать искать правильный путь, работая на тренировках».
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