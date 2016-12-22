«Вест Бромвич» включился в борьбу за Шнейдерлина, предложив МЮ рекордные для клуба 18 млн фунтов

«Вест Бромвич Альбион» вступил в борьбу за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Моргана Шнейдерлина. «Дрозды» готовы заплатить за переход француза 18 млн фунтов.

В «МЮ» полузащитник получает около £ 120 тыс. в неделю, но он готов пойти на существенное снижение зарплаты ради получения игровой практики.

Если сделка состоится, то трансфер Шнейдерлина станет рекордным в истории «Вест Бромвича». Пока что первое место удерживает переход Насера Шадли, за которого руководство клуба заплатило «Тоттенхэму» 13 млн фунтов.

В текущем сезоне АПЛ Шнейдерлин принял участие лишь в трех матчах, выходя на замены в концовках.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к 27-летнему хавбеку со стороны «Эвертона» и «Интера».