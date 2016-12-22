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Хазенхютль: «Матч с „Баварией“ стал для нас уроком»

Матч: БаварияБавария3 : 0РБ ЛейпцигРБ Лейпциг
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: тренеры, Хазенхютль Ральф
Сегодня, 07:25 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхютль прокомментировал поражение своей команды в выездном матче 16-го тура Бундеслиги с мюнхенской «Баварией» (0:3):

«Поздравляю Карло и его отличную команду. Она сегодня уже с первых минут показала, на что способна. В первом тайме у нас вообще не было шансов. Нам было бы трудно добиться положительного результата, даже если бы мы показали нашу лучшую игру. Проведя матч в обороне, мы не смогли показать командную игру. Поэтому этот поединок стал для нас уроком».

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