Хазенхютль: «Матч с „Баварией“ стал для нас уроком»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхютль прокомментировал поражение своей команды в выездном матче 16-го тура Бундеслиги с мюнхенской «Баварией» (0:3):

«Поздравляю Карло и его отличную команду. Она сегодня уже с первых минут показала, на что способна. В первом тайме у нас вообще не было шансов. Нам было бы трудно добиться положительного результата, даже если бы мы показали нашу лучшую игру. Проведя матч в обороне, мы не смогли показать командную игру. Поэтому этот поединок стал для нас уроком».