Спортивный директор «Барселоны»: «Хотелось бы знать, почему CAS сократил „Реалу“ срок действия запрета на регистрацию новичков»

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес сообщил, что в каталонском клубе недоумевают, почему Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок санкций ФИФА в отношении мадридского «Реала»:

«Было бы неплохо узнать, почему CAS сократил срок санкций к „Реалу“. Хотелось бы знать разницу между „Реалом“ и „Барселоной“. Знание истины пойдет на пользу футболу. Нам нужно дождаться ответа адвокатов».

CAS частично удовлетворил апелляцию «Реала» касательно запрета на регистрацию новых футболистов, который должен был действовать на протяжении двух трансферных окон. «Реал» был наказан за нарушения при переходе несовершеннолетних футболистов. В «Королевском клубе» с решением ФИФА не согласились и подали апелляцию в CAS. Решением суда срок был сокращён до одного трансферного окна. Таким образом, уже летом следующего года «Реал» сможет покупать новых игроков.

В 2014 году CAS отказался сокращать срок трансферного запрета, наложенного на «Барселону».