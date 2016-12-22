Источник: «„Спартак“ оформит трансфер Джикии в ближайшие дни»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Амкар, Джикия Георгий
Сегодня, 08:17 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
«Спартак» является фаворитом в борьбе за подписание защитника «Амкара» Георгия Джикии.
Согласно источнику, «красно-белые» уже сделали пермскому клубу официальное предложение о трансфере 23-летнего игрока. О сделке должно быть объявлено в ближайшие дни.
Напомним, что на футболиста также претендуют «Зенит» и «Рубин».
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Ты вроде не глор,про АЕК не пишешь по пятьдесят постов за день.
Порассуждай про Панченко,Витиньё...там проблем выше крыши.
А вы всё про наше шестое место переживаете.
Вон например, бывший болела Локо (когда Локо был на взлёте), а теперь ярый болела зенита Бры Кры Вры он же Зенит всея Руси, так тот любит это дело.
Ну, а по делу, Джикия на данный момент не плохо играет, да и то, что Луис Адриано мало игровой практики имеет не говорит о том, что в Спартаке у него не получится, игрок то добротный. Вон про Маурисио тоже говорили, когда он шёл в Спартак, что отработанный материал и прочее, а у него покуда всё норм идёт.
Не Джикия ли?
Сам Себя не похвалишь. никто может не похвалить.
Ну, а так то посмотрю, почитаю Ангела.