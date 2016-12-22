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Источник: «„Спартак“ оформит трансфер Джикии в ближайшие дни»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Амкар, Джикия Георгий
Сегодня, 08:17 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

«Спартак» является фаворитом в борьбе за подписание защитника «Амкара» Георгия Джикии.

Согласно источнику, «красно-белые» уже сделали пермскому клубу официальное предложение о трансфере 23-летнего игрока. О сделке должно быть объявлено в ближайшие дни.

Напомним, что на футболиста также претендуют «Зенит» и «Рубин».

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