Источник: «„Спартак“ оформит трансфер Джикии в ближайшие дни»

«Спартак» является фаворитом в борьбе за подписание защитника «Амкара» Георгия Джикии.

Согласно источнику, «красно-белые» уже сделали пермскому клубу официальное предложение о трансфере 23-летнего игрока. О сделке должно быть объявлено в ближайшие дни.

Напомним, что на футболиста также претендуют «Зенит» и «Рубин».