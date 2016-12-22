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Дибала: «„Ювентус“ хочет снова стать обладателем Суперкубка Италии»

Матч: ЮвентусЮвентус-:-МиланМилан
Начало матча: Завтра, 19:30
Соккер.Ру // Заграница: мнение, Дибала Пауло
Сегодня, 08:40 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Италии против «Милана»:

«В матче Серии А против „Милана“ был не засчитан чистый гол Пьянича, который мог изменить исход встречи.

Думаю, нас ожидает сложный матч. Мы одержали несколько важных побед и набрали превосходную форму. Однако нам нельзя почивать на лаврах. Это важная игра, мы хотим снова стать обладателями Суперкубка.

Тренер решает, кого выпустить на поле, но в любом случае я готов».

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