Дибала: «„Ювентус“ хочет снова стать обладателем Суперкубка Италии»
Сегодня, 08:40 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Италии против «Милана»:
«В матче Серии А против „Милана“ был не засчитан чистый гол Пьянича, который мог изменить исход встречи.
Думаю, нас ожидает сложный матч. Мы одержали несколько важных побед и набрали превосходную форму. Однако нам нельзя почивать на лаврах. Это важная игра, мы хотим снова стать обладателями Суперкубка.
Тренер решает, кого выпустить на поле, но в любом случае я готов».
Другие материалы по теме:
14:10 Фото Дракслер: «Я веду переговоры с рядом клубов» 3
Или войдите через