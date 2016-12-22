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«Ман Сити» готов продать Насри «Севилье» за 21 млн фунтов

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Манчестер Сити, Насри Самир
Сегодня, 08:51 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Севильи» Самир Насри, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», сможет остаться в андалусийском клубе и по окончании срока аренды, которая рассчитана до конца нынешнего сезона, лишь при условии, что испанский клуб заплатит «горожанам» кругленькую сумму.

Сообщается, что «Севилья» сможет выкупить контракт 29-летнего француза за 21 млн фунтов.

Напомним, что сам Насри не хочет возвращаться в Англию.

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