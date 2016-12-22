«Ман Сити» готов продать Насри «Севилье» за 21 млн фунтов
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Манчестер Сити, Насри Самир
Сегодня, 08:51 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Севильи» Самир Насри, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», сможет остаться в андалусийском клубе и по окончании срока аренды, которая рассчитана до конца нынешнего сезона, лишь при условии, что испанский клуб заплатит «горожанам» кругленькую сумму.
Сообщается, что «Севилья» сможет выкупить контракт 29-летнего француза за 21 млн фунтов.
Напомним, что сам Насри не хочет возвращаться в Англию.
Другие материалы по теме:
16:18 Слухи Фото Манджукич отказался переходить в «Спартак», клуб был готов платить игроку 6 млн евро в год 130
15:49 Слухи Дзадза дал согласие на переход в «Валенсию» 8
12:12 Слухи «Ливерпуль» интересуется Хартом 15
10:48 Слухи «Манчестер Сити» нацелился на Алексиса Санчеса 10
10:35 Слухи Заха понадобился «Ливерпулю» 10
08:29 Слухи «Реал» претендует на 17-летнего хавбека «Сан-Паулу» 6
06:28 «Вест Бромвич» включился в борьбу за Шнейдерлина, предложив МЮ рекордные для клуба 18 млн фунтов 1
Или войдите через
Насри хорошо зашёл в Севилье, но реально его цена где-то 15 млн. Всё-таки перегнули в Сити, т.к. он долго никому не нужен был, а теперь такая цена может отпугнуть, и в результате горожане ничего не получат, и опять будут маяться куда же его пристроить.