«Ман Сити» готов продать Насри «Севилье» за 21 млн фунтов

Полузащитник «Севильи» Самир Насри, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», сможет остаться в андалусийском клубе и по окончании срока аренды, которая рассчитана до конца нынешнего сезона, лишь при условии, что испанский клуб заплатит «горожанам» кругленькую сумму.

Сообщается, что «Севилья» сможет выкупить контракт 29-летнего француза за 21 млн фунтов.

Напомним, что сам Насри не хочет возвращаться в Англию.