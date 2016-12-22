Райола: «В Англии Мхитарян стал более агрессивным и целеустремлённым игроком»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Райола Мино , Мхитарян Генрих
Сегодня, 09:01 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Мино Райола - агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, считает, что его клиент уже адаптировался к игре в Премьер-Лиге:
«В Германии Мхитарян демонстрировал свой класс, но теперь я вижу, что в Англии он стал еще более агрессивным и целеустремленным игроком, чем был ранее.
Раньше он был более элегантным исполнителем, но сейчас добавил в агрессии, которая необходима для игры в Премьер-Лиге».
Ранее Райола намекнул, что другой его клиент - нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, следующий сезон также проведет в МЮ.
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