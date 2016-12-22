Райола: «В Англии Мхитарян стал более агрессивным и целеустремлённым игроком»

Мино Райола - агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, считает, что его клиент уже адаптировался к игре в Премьер-Лиге:

«В Германии Мхитарян демонстрировал свой класс, но теперь я вижу, что в Англии он стал еще более агрессивным и целеустремленным игроком, чем был ранее.

Раньше он был более элегантным исполнителем, но сейчас добавил в агрессии, которая необходима для игры в Премьер-Лиге».

Ранее Райола намекнул, что другой его клиент - нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, следующий сезон также проведет в МЮ.