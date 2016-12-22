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Дортмундская «Боруссия», «Вольфсбург» и «Саутгемптон» поборются за Виммера

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Вольфсбург, Боруссия Д, Саутгемптон, Виммер Кевин
Сегодня, 09:12 | Источник: standard.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Тоттенхэма» Кевин Виммер является трансферной целью дортмундской «Боруссии», «Вольфсбурга» и «Саутгемптона».

24-летний австриец, лишь летом продливший контракт со «шпорами», не получает в лондонском клубе достаточного количества игровой практики и задумывается о смене клубной прописки.

Виммер, по слухам, не прочь вернуться в Бундеслигу, где он ранее выступал за «Кельн».

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