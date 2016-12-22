Дортмундская «Боруссия», «Вольфсбург» и «Саутгемптон» поборются за Виммера

Защитник «Тоттенхэма» Кевин Виммер является трансферной целью дортмундской «Боруссии», «Вольфсбурга» и «Саутгемптона».

24-летний австриец, лишь летом продливший контракт со «шпорами», не получает в лондонском клубе достаточного количества игровой практики и задумывается о смене клубной прописки.

Виммер, по слухам, не прочь вернуться в Бундеслигу, где он ранее выступал за «Кельн».