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Моуриньо: «Есть риск, что МЮ не попадёт в топ-4»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе
Сегодня, 09:24 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не хочет забегать далеко вперед и прогнозировать финиш своей команды в Премьер-Лиге:

«Посмотрим, на каком месте в турнирной таблице мы завершим сезон. Я не хочу говорить, что на 4-м, потому что считаю, что мы можем финишировать выше.

Однако есть риск и не попасть в топ-4, ведь конкуренция в лиге очень серьезная, и амбиции многих команд соразмерны нашим. Поэтому не хочу называть какое-то определенное место».

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