Моуриньо: «Есть риск, что МЮ не попадёт в топ-4»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не хочет забегать далеко вперед и прогнозировать финиш своей команды в Премьер-Лиге:

«Посмотрим, на каком месте в турнирной таблице мы завершим сезон. Я не хочу говорить, что на 4-м, потому что считаю, что мы можем финишировать выше.

Однако есть риск и не попасть в топ-4, ведь конкуренция в лиге очень серьезная, и амбиции многих команд соразмерны нашим. Поэтому не хочу называть какое-то определенное место».