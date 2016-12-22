Моуриньо: «Есть риск, что МЮ не попадёт в топ-4»
Сегодня, 09:24 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не хочет забегать далеко вперед и прогнозировать финиш своей команды в Премьер-Лиге:
«Посмотрим, на каком месте в турнирной таблице мы завершим сезон. Я не хочу говорить, что на 4-м, потому что считаю, что мы можем финишировать выше.
Однако есть риск и не попасть в топ-4, ведь конкуренция в лиге очень серьезная, и амбиции многих команд соразмерны нашим. Поэтому не хочу называть какое-то определенное место».
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Сегодня 13:14
ответ пользователю Goleador--LiveR (раскрыть)
Я не глорю, а болею! За 4 клуба болею, если быть точнее.
ахааххаха саша плакса обмазал себя лучшими клубами с каждой лиги и "болеет", чтобы ко всем победам быть причастным, и псевдоврагов оформил в виде спартака и ливерпуля которые выиграют что-то только после второго пришествия, ай да молодец, плакса!!!))))))))))))))))))))))
Сегодня 14:14
ответ пользователю Goleador--LiveR (раскрыть)
Я не глорю, а болею! За 4 клуба болею, если быть точнее.
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А когда эти клубы играют между собой? что ты делаешь?? у тебя явно с головой что-то не ладное творится!!! глорить не хорошо!!!!
надеюсь до тебя дойдет мои мысли
И ПРОЩЕЛЫГЕ МАУРУ ТУДА НИКАК НЕ ВТИСНУТЬСЯ !
БУГАГАГАГГАГА
ВСЕ (!!!!!!!) перечисленные тобой команды (кроме вулвича) в прошлом сезоне остались ниже ШПОР в таблице, но "молодыми и неопытными" ты назвал именно нас ))))), а у твоей любимой команды опыта в чемпионских гонках просто тоннами не напасёшься)))
Не смеши.