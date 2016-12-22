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В родном городе Касильи назовут стадион в его честь

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Реал, Касилья Кико
Сегодня, 09:33 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Власти испанского города Альковер с населением около 5 тысяч человек намерены назвать местный муниципальный стадион именем голкипера «Реала» Кико Касильи.

Данная церемония состоится 24 декабря, 30-летний виновник торжества будет присутствовать на мероприятии.

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